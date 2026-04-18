Tengo derecho a una noche tórrida con Michael Fassbender

Lo del derecho es un cajón de sastre donde cabe todo. La casa de lujo, el ropero atiborrado de trajes de alta costura, comer hasta hartarse sin engordar o una tórrida aventura con Michael Fassbender.

Hace muchos años, un conocido se negó a alquilar su casa a una conocida tras saber que tenía deudas de todo pelaje. Tras reconocer la situación, la aspirante a inquiokupa le dijo que sí, que era una morosa con todas las letras, pero que "tenía derecho" a vivir en una casa bonita.

Lo de tener derecho es tremendamente elástico. Yo tengo derecho a muchas cosas, pero debo renunciar a ejercerlo por diferentes razones.

Tengo, por ejemplo, todo el derecho del mundo a poseer un ático frente a la Puerta de Alcalá, un coche con chófer y un barco para pasearme por el Mediterráneo.