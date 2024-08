Yo preferiría que los que me odian no me insultaran en X, pero no querría vivir en un país en el que los que me odian no me pudieran insultar en X. Y no porque yo crea que el insulto es una de esas bellas artes que vale la pena conservar, sino porque creo que ese es el precio a pagar por vivir en una sociedad libre. Sencillamente, cualquier alternativa es peor, como ha demostrado una y otra vez la historia.

De hecho, ni siquiera pienso que los insultos y los bulos sean un precio especialmente oneroso a pagar a cambio de la libertad de expresión. Mucho más pago a cambio de vivir en democracia: la posibilidad de que ocupe el poder el bobo preferido por gente a la que no conozco de nada y que cree, por poner un ejemplo, que topar los precios del alquiler le permitirá agenciarse un ático con terraza en La Latina.

Quiero decir, que esos ignorantes votan y yo me aguanto, porque la alternativa a una democracia de los ágrafos es una dictadura de los animales de bellota.

Elon Musk con el logo de X Reuters/N.C Omicrono

El matiz de la primera frase de este artículo es sutil, pero creo que a poco que se le dé una vuelta se comprenderá que tengo razón. Sobre todo cuando ves que los que piden un DNI digital para poder escribir en las redes sociales son los mismos que hace apenas unos días reclamaban el exterminio de los judíos "desde el río hasta el mar", aplaudían a los propietarios de los bares que prohíben la entrada "a perros y a madrileños", exigían "machete al machote" o pedían respeto por el amaño de las elecciones venezolanas.

Se les ve muy tiquismiquis ahora que los cabestros de derechas han empezado a hacer lo mismo que los cabestros de izquierdas llevan haciendo desde que nació la primera red social: mentir e insultar. Ahora han descubierto los de la superioridad moral que cuando le deseas la muerte a los judíos, a los madrileños o a los venezolanos que piden democracia, es probable que aparezca alguien que te la desee a ti de vuelta.

Qué tiempos aquellos en los que el odio era el programa electoral de algunos... pic.twitter.com/Rwz3e202Y4 — Jaime Astarloa (@J__Astarloa) August 21, 2024

También están, claro, quienes nunca han insultado a nadie y que aspiran a vivir en una sociedad donde el ruido y las burradas sean la anécdota y no la norma. Con estos podría llegar a entenderme en un club de caballeros, en la burbuja de una biblioteca sin ventanas aislada del mundo real, sobre todo porque yo también creo que la libertad es indisociable de la responsabilidad y que sin la segunda no existiría la primera.

Pero no puedo evitar pensar tres cosas.

La primera, que no quiero vivir en una burbuja aislada del mundo real.

La segunda, que no parecían tan preocupados por la degeneración de la conversación pública cuando esa degeneración estaba en manos de los que ahora piden censura.