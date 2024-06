Madrid, la ciudad de la que todo el mundo presume, el foro que enamoró a Pepe Risi y Tierno Galván, la villa a la que se ha venido a vivir Fito Páez con su nuevo amor… será la sede del Congreso Mundial de Revistas en otoño del año que viene.

¿Por qué, si el quiosco está en crisis? ¿Por qué, si es Instagram el que marca la pauta? ¿Por qué? La respuesta es una, grande y libre: porque las revistas viven en todo el mundo un momento de esplendor y Madrid luce espléndida. Desde ARI, la Asociación de Editores española que tengo el honor de presidir, se lo hemos sabido contar a FIPP. Hay más razones, tras el 46 congreso de Cascáis, escribo aquí unas cuantas.

FIPP celebrara su centenario en Madrid en otoño 2025. Andrés Rodríguez

1.- Cien años son los que cumplirá FIPP, la asociación que agrupa a los mejores editores de revistas del mundo, en 2025. La asociación, a la que tengo el orgullo de pertenecer hace más de una década como editor, buscaba un impulso, una ciudad para celebrar que no es posible entender lo que nos pasa, ni lo que somos sin las revistas. Las revistas y los que las soñamos han sido testigos vivos de nuestro pasado y lo serán en el futuro. De eso va este congreso. Por eso nos asociamos.

2.- Fipp rompió hace años la tradición de cambiar de continente en cada congreso. 46 años hace ya que los editores nos reunimos año tras año. La villa de Cascáis, al oeste de Lisboa, acogió las dos últimas ediciones del congreso. Y fue allí, donde anunciamos el pasado viernes que el centenario se celebraría en Madrid. Sobre las tablas bromeé sobre el triunfo premonitorio del Real Madrid en la Champions y todo el mundo aplaudió. No hay mejor marca España que el equipo blanco. El nuevo CEO de FIPP Alastair Lewis, que parlotea castellano, porque estudió en Salamanca, fue más allá e invitó a todos con un "¡Hala Madrid!". Tendremos que llevarlos al Bernabéu a chutar unos penaltis.

3.- FIPP es la cita anual de la industria. Editores, periodistas, creadores de marca, desarrolladores de software, gestores de licencias y licenciados de los cinco continentes se reúnen durante tres o cuatro días a compartir experiencias. Nada de penas. Esas se quedan en casa. Sólo oportunidades.

Disfruté como un chiquillo el año que se organizó en Nueva Deli (India) con el editor de Times of India como anfitrión. Aún recuerdo el numerito de Bollywood que nos hicieron bailar. Más frío fue Toronto (Canadá) y más vibrantes las ediciones de Londres y Nueva York como corresponde a la energía de ambas ciudades. ¡Cómo olvidar la fiesta de recepción en una de las colinas de Roma en uno de los hoteles del empresario Rocco Forte! Las dos ediciones de Cascáis en su ciudadela han sido amables e interesantes. Madrid promete. Tenemos más de un año para organizarlo. La palabra "fiesta" será una de las claves.

4.- ARI, la Asociación de Editores de Revistas, está en su mejor momento. Su influencia aumenta cada año. Atrás quedaron chiquilladas como aquella que enfrentó a dos de sus grandes editores por el día en que se lanzaban las revistas femeninas. Llegaron a adelantar tanto la salida de las revistas femeninas que a mediados del mes anterior se publicaban ya las del mes siguiente.

La ilusión de ARI, que representa, entre otros, a los editores de marcas tan influyentes como Hola, Vogue, Forbes, Elle, National Geographic, Pronto, Tapas, Time Out, Capital, Cambio 16, GQ, Esquire, Lecturas, entre otras, ha sido fundamental para que FIPP elija Madrid. El trabajo de Yolanda Ausín, directora general de la asociación, curtida en compañías como Sanitas o Cosmopolitan TV, Telemadrid, Vodafone o Discovery Channel ha sido fundamental.

5.- Manhattan. Media mañana en el edificio del New York Times, en su cafetería. "¿Conocéis España?", pregunto a la vicepresidenta de revistas. "Sí, claro. Hemos estado en Barcelona". A la misma pregunta siempre encuentro la misma respuesta. Lo mismo en Hearst que en Penske Media, que en Condé Nast. Todos los americanos conocían dos cosas de España: Barcelona (tras su éxito olímpico) y los San Fermines (Running With The Bulls). Ahora a la misma pregunta, todos responden: "Madrid". Y FIPP se ha dado cuenta de eso.

6.- Un poco de historia. España ama sus revistas. España quiere al FIPP y el FIPP se lo devuelve. El V Congreso (en esa época FIPTP Federación Internacional de la Prensa Técnica y Profesional) se celebró en 1929 en tres ciudades: Barcelona, Madrid y Sevilla. En 1967 el XVI Congreso se debía haber celebrado en España, pero problemas con el Régimen lo impidieron y finalmente se celebró en Venecia.

En 2004 la APP (ahora se llama Coneqtia) organizó, en asociación con FIPP, el Congreso Internacional de Revistas Profesionales en Barcelona, pero fue un congreso B2B (Business to Business, de Empresa a Empresa).

7.- Las revistas, con su lenguaje propio, su increíble capacidad para conectar marcas y audiencias presumen de futuro prometedor. Los editores que ya se han reconvertido en gestores de marcas lo saben; los que no, deberán hacerlo. Los que abandonaron el print se equivocaron en hacerlo, están a tiempo de recuperar. Los editores de revistas son los mejores ejemplos de gestión editorial multi canal, y eso es muy rentable.

FIPP celebrara su centenario en Madrid en otoño 2025. Andrés Rodríguez

El español Juan Señor, presidente de la consultora Innovation Media, augura buenos resultados para los editores que innoven. A continuación, algunas de sus predicciones para los meses que van del congreso de Cascáis al centenario de Madrid: Nunca ha habido tantas opciones para construir un modelo de negocio, pero el más exitoso será el que divida sus ingresos en tres tercios, un tercio para publicidad, otro con ingresos de lectores que paguen y el último para "otros negocios"; han pasado ya dos años desde que se lanzó GPT pero estas innovaciones nunca sustituirán el olfato y el oficio de un editor o un periodista; el modelo Fremium, que mezcla contenidos gratuitos y otros de pago, es definitivamente el mejor; los editores deben obsesionarse con las métricas, es la mejor manera de optimizarlas; en la era en la que todo es susceptible de convertirse en un meme el papel emerge como el gran fijador de ideas y reputación; lo digital primero no significa redes sociales primero…

8.- Cobus Heyl y John Schlaefli, cofundadores de la empresa MX3, han sido definitivos para la candidatura de Madrid. ARI les agradece su ayuda. MX3 es la empresa organizadora del Congreso FIPP, los dos han creído en la energía de la ciudad y estaremos a la altura.

9.- Nuevas revistas nacen (Telva Living), otras se consolidan (Manera de Javier Pascual y Enric Pastor) y otras que pronto van a nacer (Nautik @nautikmagazine) en su edición en papel este año. ¿Qué mejor ciudad para reunir a todos los que soñamos este oficio y este negocio?

10.- Sí, recurriremos a los tópicos: tapas, flamenco, cañas, el Museo del Prado, el Palacio de Cristal de El Retiro, la azotea del Círculo de Bellas Artes… Ya saben, de Madrid al Cielo, pero con una revista en la mano para el viaje.