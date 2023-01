1. Que entre democracia sin capitalismo y capitalismo sin democracia, sólo un multimillonario escogería la primera opción.

2. Que en los menús Michelin con maridaje te puedes ahorrar el maridaje sin excesivos cargos de conciencia: casi nunca aporta nada.

3. Que el problema del socialismo no es que su ineficacia haga que no funcione, sino que es extraordinariamente eficaz arruinando aquello que sí funciona.

4. Que en el famoso rifirrafe entre Carlos Alsina y Jesús Quintero, quien habla para adultos es Alsina y quien engaña a los niños, Quintero.

5. Que el paraíso perdido no está detrás, sino delante.

6. Que distinguir un consenso científico real de uno falso es muy fácil: sólo hay que averiguar quién paga ese consenso (generalmente, Bill Gates).

7. Que la literatura, como dice Michel Houellebecq, no sirve para nada.

8. Que la Europa civilizada es la latina y que las invasiones bárbaras del siglo III siguen en marcha hoy, aunque ahora las llamamos "Unión Europea".

9. Que los servicios secretos marroquíes no hacen nada sin el permiso del Elíseo.

10. Que no existe mayor crueldad política que permitir que los votantes de izquierdas vivan en el país que desean y que los de derechas vuelvan al pasado que añoran.

11. Que la naturaleza humana existe y que es rocosa.

12. Que en un mundo dividido entre la mejor de las promesas del socialismo y la peor de las realidades del capitalismo, los habitantes del primer escenario seguirían fugándose en masa al segundo para imponer en él las ideas de las que huían originalmente.

13. Que el movimiento realmente inteligente, como demuestra Shakira, es cambiar dos de 20 por una de 40. Y hasta siete u ocho de 20 por una de 40, aunque eso arruine el chiste matemático.

14. Que el género no existe. A no ser que se utilice como sinónimo de gustos sexuales. Aunque incluso en ese caso sigue siendo una chorrada.

15. Que en 2004 España estaba en condiciones de sobrepasar a Francia como segunda potencia económica europea tras Alemania.

16. Que si hay que escoger una creencia irracional contra la que luchar, mejor el cristianismo que cualquiera de sus absurdas sustitutas. Aunque sólo sea porque el cristianismo cultivó una estética de la belleza y sus sustitutas abonan la fealdad.

17. Que los tres virus más socialmente corrosivos que existen son el victimismo, el parasitismo y el mesianismo.

18. Que la labor de los políticos es generar histeria sobre problemas inexistentes e imponer luego soluciones absurdas que acaban provocando aquello que, supuestamente, se pretendía evitar en primer lugar. Con tu dinero y a cambio de una suculenta comisión.

19. Que nada en realidad importa demasiado.

20. Que la felicidad está a sólo 68,5 millones de dólares de distancia.

21. Que los intelectuales arruinan todo lo que tocan y que por eso hay que leerlos, si se tiene tiempo sobrante que malgastar, pero jamás aplicar sus ideas en la vida real.

22. Que ni la democracia, ni los derechos humanos, ni la lucha obrera, ni por supuesto las ideologías o las religiones han generado una minúscula fracción del progreso, la riqueza, el bienestar y la igualdad producidos por el capitalismo.

23. Que sólo alguien muy osado relacionaría los puntos 9 y 15 de esta lista.

24. Que nadie tiene absolutamente nada relevante, interesante o inteligente que decir antes de cumplir los 30.

25. Que nunca, hagas lo que hagas, serás tan elegante como Bryan Ferry cantando These Foolish Things.

26. Que se vota con los pies. O dicho de otra manera, que no importa lo que la gente dice, sino sólo lo que hace. Y, sobre todo, lo que hace con su dinero. El resto son sólo, como dice José Ignacio Wert, selfis morales.

27. Que los científicos tienen tantos o más incentivos que los políticos para mentir, y que lo hacen continuamente.

28. Que escribir bien es escribir recto y claro, y el resto son sólo complejos de letraherido.

29. Que las universidades modernas son iglesias en las que se rinde culto a la ignorancia.

30. Que no hay nada más peligroso que un multimillonario con conciencia social. Al menos los pobres con conciencia social no disponen del músculo financiero necesario para llevar a cabo sus ideas.

31. Que la democracia alberga la semilla de su propia autodestrucción, como ya intuyeron los griegos, y que es sólo cuestión de tiempo.

32. Que de todas las seudociencias, la politología es la más ridícula. Al menos el resto de los vendemotos saben que mienten.

33. Que todo lo que necesitas saber sobre TODO está en Succession.

34. Que eso de que más vale arrepentirse de lo que has hecho que de lo que no has hecho siempre depende de lo fuerte que pegue el otro.

35. Que si alguien se vende por su raza, su sexo, sus pronombres o su militancia en las supersticiones ideológicas de moda es porque no tiene nada más que ofrecer que eso: melanina, narcisismo cromosómico, egocentrismo genital y catetismo.

36. Que un día u otro hay que matar al padre.

37. Que no hay que creerse nunca nada hasta que la realidad lo demuestre por triplicado.

38. Que Madrid es LA ciudad precisamente porque, a diferencia de otras con más ínfulas pero muchos menos motivos, no se lo ha creído jamás.

39. Que no todo el que no piensa como tú es imbécil, pero que los imbéciles existen y a veces son peligrosos. Esto hay que tenerlo en cuenta.

40. Que visto de cerca todo el mundo es más normal de lo que parece de lejos. Y que Keanu Reeves es un gran, gran tipo.

41. Que no llegarás a ver el apocalipsis ni nada que se le parezca siquiera remotamente, así que ahórrate los ansiolíticos, criatura.

42. Que si quieres algo grande vas a tener que sacrificar algo igual de grande. Véanse Whiplash y La La Land, de Damien Chazelle, para más pistas.

43. Que la revolución sexual ha sido un éxito y ha liberado a la mitad de la población. Concretamente, a los hombres.

44. Que una buena intuición es casi siempre mejor que 100 racionalizaciones. Pero ojo con el "casi".

45. Que las cosas hay que pensárselas al 80%. Si pretendes pensarlas al 100%, jamás harás nada.

