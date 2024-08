Este pasado sábado me planté en un cine de Madrid para ver Alien: Romulus. La película, dirigida por el uruguayo Federico Álvarez, no llega a ser lamentable, aunque a ratos lo hubiera preferido porque eso me habría permitido odiarla esféricamente y desde cualquier ángulo que la mirara. Pero no puedo negar que, como espectáculo palomitero, la película da el pego. En cierta manera, Alien: Romulus es a Alien lo que OnlyFans al sexo: no es la experiencia real, pero contentará a quien tenga el listón bajo.

Veo que la película ha gustado mucho a gente con poco cine a sus espaldas, aunque tampoco creo que Hollywood busque hoy mucho más que timar a un tipo de público fácil de contentar, así que todo bien. Pides poco, te dan menos, y tú como una perdiz. "No tendrás nada y serás feliz" no es sólo un programa político, sino también cultural.

Por hacer el cuento corto, Alien: Romulus es un poni de un solo truco. Si llega a aparecer una sola puerta más en la película ("ay que se abre la puerta y entra el bicho", "ay que no se abre y no puedo escapar del bicho", "ay que se cierra y me quedo encerrada con el bicho") me levanto de mi butaca y acuchillo la pantalla con las llaves del coche.

Una escena de 'Alien: Romulus'.

Los actores son lamentables, pero no por jóvenes, sino por sojas. Y eso es lo mejor que se puede decir de ellos. En cuanto a su carisma, antes le pediría su autógrafo a un brócoli. Comparas a Sigourney Weaver con estos chavales y se te cae el alma a los pies, atravesando el suelo como la sangre del xenomorfo.

Otro, por cierto, de esos clichés de la saga que Federico Álvarez utiliza una y otra vez en Alien: Romulus hasta que literalmente deseas no haber nacido para no tener que ver otro puto suelo derretido más.

Y aunque ya estoy acostumbrado y lo llevo bien, que es lo que suele ocurrir cuando uno pierde la esperanza en el prójimo, no deja de tocarme las narices la incapacidad de las nuevas generaciones de cineastas para dar a luz sus propios iconos.

O, en el peor de los casos, para dar a luz una visión refrescante de un viejo icono.

En Alien: Romulus, todas las escenas son un refrito de lo ya visto en anteriores películas de la saga. Supongo que ellos lo llamarán homenaje, pero en realidad es impotencia artística. Ni copiar saben.