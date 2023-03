Feijóo: "Si no se crean 1,7 millones de puestos de trabajo, el sistema de pensiones es insostenible"

Ha costado casi un año. Pero, a falta de los retoques finales, la sede nacional del Partido Popular, ya luce una nueva imagen. Es la consumación del cambio de liderazgo que se produjo en abril de 2022 en el Congreso Extraordinario de Sevilla.

En todo este tiempo, Alberto Núñez Feijóo (Orense, 1961) también ha conseguido dejar atrás, sin remordimientos, hasta cuatro mayorías absolutas en Galicia. Todo para centrarse en su único objetivo: ganar a Pedro Sánchez y reconquistar para el PP el palacio de la Moncloa. Eso sí, con una "mayoría suficiente" que le permita gobernar en solitario.

De su tierra sólo se trajo los recuerdos que adornan las estanterías del famoso despacho de la planta séptima: varias fotografías de su vida política, alguna personal; un botafumeiro o unos cuantos libros que muestran en su tapa bellos pazos y paisajes verdes. Además de un galleguismo que resulta implacable para todo aquel que intenta llevárselo a su terreno.

La lluvia que cae en Madrid en la mañana de un jueves de marzo es lo más parecido a la plaza del Obradoiro, donde se sitúa la sede de la Xunta. Nada comparado con el temporal que azota al Gobierno de Sánchez, un oasis en la estrategia del líder de la oposición.

Con intención, Feijóo lleva días procurando pasar inadvertido, que no es lo mismo que estar desaparecido. No quiere desviar el foco de las polémicas que desgastan a su rival. Y aprovecha el tiempo para cumplir con sus obligaciones en el Senado, pulir su imagen con encuentros privados con embajadores o vender su proyecto a empresarios y colectivos. También para atender a EL ESPAÑOL.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien. Animado y ocupado, por este orden.

Percibo la política cada vez más despegada de la calle. No sé si tendrá que ver con el hecho de que muchos políticos sólo hablan con argumentario y se niegan a responder a los periodistas y a sus oponentes. ¿Usted se compromete a revertir esto, empezando por nuestra entrevista?

Soy un político con trazabilidad. Empecé en la gestión de las cosas públicas con 29 años, tengo algo más del doble. Me he dedicado a gestionar organismos del Estado grandes y, después, a estar en un gobierno autonómico y a presidirlo casi 14 años. Me he dedicado a una política distinta a esta.

Cuando estuve en el Gobierno central, la política consistía en enfocar bien los problemas, planificar el camino e ir poniendo soluciones. Ahora consiste en resistir, en vivir al día y en no atender a los problemas y ni siquiera tener una hoja de ruta para abordarlos. Me comprometo a gestionar la realidad y a decir la verdad a la gente. La política básicamente consiste en esto.

Vayamos por el principio. Está a punto de cumplir un año desde que ocupó este despacho de Génova. ¿Qué fue lo primero que cambió al llegar?

Nada.

¿¡Nada!?

Apenas algunos libros que traía del despacho de la Xunta, fotografías que han marcado mi vida política y esta piedra [que coge con su mano de una mesita contigua al sillón donde se sienta] que es una parte de la Puerta Santa del Xacobeo del año 2010. El resto, insisto, ni un mueble… Es un despacho que está perfecto.

¿Cree que las primarias fueron la causa de la grave crisis que sufrió el PP hace un año? ¿Piensa erradicar este sistema dentro del partido?

Soy un producto de primarias, me gustan con compromisarios. Que haya un conjunto de toda la afiliación que pueda votar a una lista de cada candidato y, una vez que gana esa lista, en cada circunscripción esos son los compromisarios que van al congreso. Es mucho mejor que unas primarias asamblearias en las que hay un riesgo: que el presidente que sale se adueñe del partido y que las otras listas queden expulsadas de la dirección. Esto ha pasado en el PSOE.

Su vida, hace ahora un año, cambió por completo: pasó de presidir Galicia con mayoría absoluta a hacer oposición a Pedro Sánchez. Sea sincero: ¿en este tiempo se ha arrepentido aunque haya sido sólo un instante?

No pretendo hacer oposición a Pedro Sánchez, se la hace su propio Gobierno. No necesito calificar lo que hace la doble coalición, la del Gobierno y la parlamentaria. Con describirlo es suficiente. He venido para ser la alternativa, no para hacer una oposición clásica. Es evidente que no es lo mismo estar en el Gobierno que fuera.

Interpreté que mi deber en el año 2022 era presentarme al Congreso del PP. Mi partido en ese momento exigía de una decisión personal y política, la tomé y no me arrepiento de haberla tomado. Si se vuelve a dar esa circunstancia con las condiciones que se dieron en febrero del año 2022, volvería a hacerlo.

Con todo el respeto. He escuchado en más de una ocasión algo así como que "a Feijóo Madrid le viene grande". Es decir, que la política nacional es otra cosa y que hay que haberla vivido para entenderla en toda su complejidad. ¿Qué diría a quienes piensan así?

Por si acaso no lo saben, diría que ya la he vivido. En el 96, cuando llegué aquí con treinta y pocos años, me decían esto. Ahora, que llego con el doble de edad y tras presidir Galicia 14 años, comprenderá que este tipo de comentarios, además de pueriles, me parecen poco imaginativos.

No conozco a nadie del Gobierno que haya tenido esta responsabilidad política. Quizás algún ministro viene de alguna embajada... La experiencia de Sánchez es ser concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Evidentemente, soy de una provincia. Madrid es otra.

Oiga, y a mucha honra, ¿no?

Absolutamente. Si no hubiese gobernado organismos del Estado y una nacionalidad histórica, no hubiera dado este paso.

Entremos en faena. Usted, que tiene 61 años, ¿qué proyecto ofrece a alguien como yo, que tengo 27, para que le vote?

Un futuro en el que España dependa del esfuerzo que hagan los jóvenes, que sus ganas de vivir y su preparación sean determinantes. Le ofrezco un país donde mi generación no viva a cuenta del joven, donde les dejemos sin empleo, endeudados, con agujeros en las cuentas públicas. Voy a preparar un país para los que me han de suceder, no para mí.

Muchas personas de mi edad han perdido toda esperanza de cobrar una pensión en el futuro. ¿Es sostenible el sistema?

Tenemos un doble compromiso: que los pensionistas sigan cobrando hasta el final, y que los jóvenes tengan pensiones. La jubilación de los nacidos entre 1957 y 1977, que es el boom demográfico de España, va a suponer que en los próximos diez años se incrementen las pensiones de una forma exponencial y lleguemos a 2050 con 15 millones de pensionistas.

Hoy dedicamos a las pensiones 193.000 millones de euros y entonces necesitaremos 300.000 millones. Tenemos una serie de problemas: una baja natalidad, tres millones de parados que no encuentran trabajo y trabajos que no tienen a personas para ejercerlos.

¿Y qué pueden hacer?

Nuestra misión es mirar hacia nuestros mayores, centrados en nuestros jóvenes. Lo vamos a hacer primero, con buen diagnóstico. Segundo, contándoselo a la gente. Tercero, tenemos que crear 1,7 millones de puestos de trabajo para tener muchas más cotizaciones. Y tenemos que hacer una política de inmigración ordenada y buscando aquellas profesiones que están desatendidas en España.

"Si no se crean 1,7 millones de puestos de trabajo es insostenible el sistema de pensiones"

Con esa mezcla podremos ir consiguiendo una sostenibilidad del sistema. Pero un Gobierno que vive al día, que tenía que presentar la reforma de pensiones en el año 2022, que no se sabe lo que está negociando con la UE y que negocia a espaldas de la coalición, es un Gobierno muy peligroso para los pensionistas actuales y futuros. E incluso, ahora, propone cosas distintas a lo que comprometió en el Plan de recuperación con Europa. Este Gobierno no es de fiar.

¿Adquiere usted el compromiso de crear 1,7 millones de puestos de trabajo?

Aznar y Rajoy crearon 7 millones de puestos de trabajo, es verdad que en 13 años. Pero es que, si no, es matemáticamente insostenible el sistema. Un Gobierno que nos miente, también en las pensiones, es doblemente irresponsable.

Cuando la ministra de Hacienda dice que incrementan las pensiones para que los abuelos puedan comprar la leche a sus nietos, al Gobierno hay que cambiarlo. No se puede, en ningún caso, utilizar a los pensionistas.

Un pensionista tiene que cobrar porque ha cotizado y le corresponde. Y el Gobierno tiene que activar la economía para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Esto pasa por empleo, inmigración regulada e incremento de natalidad. Los tres vectores para equilibrar el agujero actual y futuro que tenemos en las pensiones.

En ningún caso recortar el poder adquisitivo de los pensionistas.

La Airef habla de que hay unos 25.000 millones de euros en el presupuesto de difícil justificación y de escasa eficacia. Hay que subir las pensiones y descubrir las bolsas de ineficiencia y volcarlas en las prioridades. Sin duda, la prioridad es el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

¿Qué opinión le merece el acuerdo anunciado por el Gobierno dentro de la coalición y con Bruselas?

El Gobierno está tan acostumbrado a su división permanente que anunció un acuerdo antes de hablar con sindicatos, empresarios y con la oposición. Ya les parece meritorio haber conseguido un acuerdo en el seno del Gobierno. Así nos va. Debemos llevar a cabo un debate serio sobre esta cuestión, porque es uno de los asuntos más complejos que afronta este país.

Lo primero, tendríamos que tener información, resulta inaudito que no nos hayan aportado ni un solo papel. De lo poco que conocemos de la reforma: la van a pagar los trabajadores, los autónomos, las pymes o los consumidores. Se va a reducir nuestra competitividad, lo que afectará a nuestras exportaciones.

Todo parece indicar que va a castigar una vez más a los trabajadores para que el Gobierno cada vez recaude más, porque es un impuesto al talento, la formación y la competitividad. Es una lástima que este Gobierno haya renunciado a fortalecer de verdad la economía española -somos los últimos en recuperarnos de la pandemia- porque el resultado de la reforma sería mucho mejor para todos.

Otro problema preocupante son los bajos salarios y la elevada tasa de paro juvenil, la más alta de la Unión Europea. ¿Esto cómo se arregla?

Las empresas tienen que tener un incentivo para contratar a personas de menos de 30 años y los jóvenes autónomos tienen que tener una cotización testimonial. ¿Qué es mejor? ¿No tener un autónomo joven o tener uno que prácticamente no cotice? Sin duda, lo segundo. Es básica la incentivación del empleo juvenil en las empresas, la disminución de los costes de los autónomos jóvenes y la disminución de los costes de los estudiantes que tienen empleos a tiempo parcial.

Ha mencionado la natalidad como una de las prioridades para solucionar el agujero en la Seguridad Social. ¿Si llega al Gobierno habrá un ministerio específico para revertir este problema?

La natalidad nunca fue un problema para la izquierda. Es más, los que hablábamos de un problema con la natalidad éramos considerados unos conservadores irredentos. Como presidente de Galicia hice un grupo demográfico con ocho presidentes autonómicos, planteamos en una conferencia de presidentes con Zapatero que teníamos que tener un plan de despoblación, atendiendo a la España despoblada. La natalidad es un problema de España desde hace veinte o treinta años.

"Lo más importante no es que una mujer sea ministra por imperativo legal, sino porque es muy buena ministra"

Tenemos que crear una fiscalidad para el medio rural, un apoyo clarísimo a la familia desde el punto de vista de la natalidad, no solo a la familia numerosa y tradicional, que también, y un apoyo a la conciliación.

Pero no me ha dicho si para articular esas medidas habrá un ministerio.

Habrá una unidad específica dentro del Gobierno, no tiene por qué ser un ministerio.

Querría tener catorce carteras.

Me comprometo a bajar entre un 30 y un 40% el número de ministerios de España y creo que va a ser más útil y más eficiente un Gobierno con 13 o 14 ministros que dos equipos de fútbol con 22.

¿Habría paridad?

En los nombramientos que hago intento siempre que estén los mejores y, desde luego, hay mujeres y hombres que pueden perfectamente cumplir ese criterio de capacidad y experiencia. En todo caso, lo más importante no es que una mujer sea ministra por imperativo legal. Sino porque es una muy buena ministra. En España tenemos un banquillo de mujeres que pueden estar en los primeros cargos y responsabilidades del Gobierno.

¿Cuáles son las tres primeras medidas que considera más importante aprobar desde un Consejo de Ministros que presida?

Hacer una auditoría del gasto público, un presupuesto honesto con mi país y una reducción del gasto burocrático empezando por la estructura política. Lo voy a hacer. Y me comprometí a derogar una serie de leyes que representan a la minoría, para que la mayoría pueda estar representada en el ordenamiento jurídico español.

Habrá un espacio de tolerancia, de libertad y de stop al sectarismo en nuestro país. La reconciliación de las distintas sensibilidades políticas en España tiene que marcar e inspirar la política legislativa del Gobierno.

Hablando de un hipotético Gabinete suyo, ¿estaría cómodo con Abascal de vicepresidente?

He dicho la verdad desde que he llegado. Vengo a ganar las elecciones. En mi país, cada mes y cada trimestre, se acredita que es imprescindible un cambio político. Casi la mitad del Gobierno podríamos decir que está suspendido de empleo pero con sueldo. España ha tenido un muy mal Gobierno en los últimos cuatro años y no habrá Gobierno en los próximos nueve meses.

"No vengo aquí para perder y ver si sumo, empatar y ver si sumo, o ver si gano por poco y sumo con otro"

Con estos antecedentes quiero que los españoles elijan a un Gobierno sólido, donde el presidente ejerza sus competencias y haya una coordinación. Voy a pedir que confíen: esto lo vamos a sacar adelante. Cuanto más nítido sea el mandato, más rápido iremos. Por eso mi objetivo es una mayoría suficiente para gobernar.

No vengo aquí para perder y ver si sumo, empatar y ver si sumo, o ver si gano por poco y sumo con otro. No. Esto ya se lo dejo al señor Sánchez, este no es mi modelo político.

Las municipales y autonómicas del 28-M serán una prueba real de cómo están las cosas. ¿El PP se proclamará ganador si saca un voto más que el PSOE?

El que gana las elecciones es el que tiene más votos. Es elemental eso. ¿Quién gana? El que tiene más votos. ¿Quién pierde? El que tiene menos.

Qué determinará, en concreto, el éxito o el fracaso de su partido en esa cita. ¿Arrebatar la Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón al PSOE?

Tenemos dos objetivos: el PSOE nos sacó 7 puntos en las municipales y 5 en las autonómicas, tenemos que revertir eso. No vamos a dar por perdido ningún gobierno autonómico. Había comunidades que parecían inaccesibles, hoy todo es posible. Si desde aquí a mayo concentramos el voto y todos aquellos votantes socialistas no van a darle un voto a Sánchez, habrá muchos cambios políticos en España.

¿Usted se siente más cerca del PSOE que de Vox, como dijo su número dos, Cuca Gamarra, en este periódico?

El PSOE está ante un problema existencial. Sánchez lo ha convertido en el partido sanchista. Si el PSOE no lo rescata, el socialismo tal y como lo hemos conocido en los últimos cuarenta años habrá mutado. No hay partido socialdemócrata en España. Si lo hubiera es evidente que podríamos trabajar y hacer cosas juntos, consolidar la modernización de nuestro país.

Distinguimos muy bien entre el PSOE y el partido sanchista, que ha invadido el Comité Federal del PSOE y aquí nadie osa levantar la mano. Ojalá podamos hablar después de las elecciones generales con el PSOE.

Cuando Pablo Casado anunció el voto en contra de la primera moción de censura de Abascal, usted lo celebró. ¿Por qué ese cambio a la abstención?

Porque hay cuatro años de Gobierno ya, ¿no? El Gobierno nos ha engañado. Primero a sus electores, porque hay gente que confió y les votó. Luego, a la nación. Ha hecho lo contrario a su programa electoral. Aquello de no "puedo gobernar con Podemos porque no podría dormir…" se ha convertido en: "He gobernado con Podemos y quien no puede dormir es la mayoría de españoles".

"El Gobierno ha perdido la legitimidad para hablar de paridad después de haber roto el movimiento de igualdad en España"

En este momento es evidente que hay un acopio de material de demolición del Gobierno que la mayoría de españoles están de acuerdo en censurar, en cambiar a este Gobierno. ¿Cuál es la metodología? Ahí discrepamos. Nosotros no compartimos la moción. La metodología es hacer una campaña electoral transparente, que cada uno señale el camino y votar.

Su partido todavía no ha dicho si apoyan la Ley de Paridad aprobada por el Gobierno. ¿Tiene que haber paridad en los consejos de administración de las empresas? ¿Y en los consejos de ministros?

El Gobierno debería disminuir el número de eslóganes y anuncios publicitarios e ir un poco más a los hechos. Ha perdido la legitimidad para hablar de paridad después de haber roto el movimiento de igualdad de las mujeres en España. Es más importante la reducción del Gobierno que el Gobierno paritario. Y es más importante restituir la dignidad de las mujeres que han sido agredidas y violadas que hacer un anuncio publicitario de una ley que desconocemos.

En fin, ya está bien de utilizar a las mujeres. Hablemos de la brecha salarial, de la maternidad, de la conciliación, del paro femenino y de cómo pueden las mujeres seguir teniendo una mayor representación en órganos de gobierno, tanto en el sector público como en el sector privado.

Ferrovial anunció recientemente que traslada su sede a Países Bajos. Cuando usted se reúne con grandes empresarios y directivos ¿qué le dicen? ¿Hay preocupación por la falta de seguridad jurídica? Calviño dijo que las empresas le trasladan preocupación por un posible cambio de Gobierno.

Las conversaciones privadas, privadas son. Pero los hechos son suficientemente claros. Este es el primer Gobierno que hace señalamientos a la sociedad: a periodistas, a jueces que llama fachas con toga, al Tribunal Constitucional que le dice que ha dado un golpe y señala a empresarios, como el presidente de Ferrovial, con nombre y apellidos.

Esto provoca enorme inseguridad en un país que tiene multinacionales con la mayoría de su negocio fuera y que, sin embargo, quieren seguir radicadas en España. Esto provoca, sin ninguna duda, un desprestigio profesional en el ámbito político y económico de nuestro país. Que un presidente español sea el más hooligan de todo el Gobierno señalando y descalificando y llamando antipatriota al presidente de una compañía española, es algo que tenemos que finalizar.

¿Y qué propone?

Abrir un periodo en el que la inversión sea bien recibida, que tenga incentivos, facilidades. Que nos sentemos con las empresas españolas si tienen algún problema que tensione su domicilio fiscal para buscar soluciones. Lo que no es de recibo es el señalamiento y el insulto permanente. Ni esto del Gobierno de sacar los contratos ganados por empresas, con la Ley de Contrados del Estado, que es mostrarse a favor de prevaricar y de romper contratos públicos suscritos.

"Cuantas más empresas haya en España, mejor; cuantos más empresarios vengan, mejor"

Además, el Gobierno impone una fiscalidad que aprueba en diciembre con efecto retroactivo desde enero del mismo año y de una forma tan burda que, probablemente, ni siquiera sea un tributo con una base imponible ajustada a derecho. Vamos a hacer todo lo contrario: decir a aquellos que quieran invertir en España que, por supuesto, los vamos a proteger.

Si alguno tiene problemas porque tiene parte del negocio fuera y necesita cotizar en otras bolsas, buscaremos modificar la legislación para que pueda quedarse. ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Pagar impuestos. ¿Y el Gobierno? Facilitar que haya más empresas, actividad industrial y una fiscalidad que incentive la inversión y que no la persiga. Esto entiendo que va a ser el cambio político sustancial. Cuantas más empresas haya en España, mejor; cuantos más empresarios vengan, mejor. Y cuanta más inversión y patrimonio podamos captar, mejor.

La corrupción vuelve a aflorar en España con un caso que afecta al PSOE y con otro que tiene que ver con un exministro del Gobierno de Rajoy. No sé si el PP tiene ya amortizado, en términos electorales, este asunto. Usted dijo hace años en este periódico que les había costado tres millones de votos.

Sabemos que hay miembros de nuestro partido que han cometido delitos, han sido juzgados y condenados. Pedimos disculpas por ello, no tenemos ningún inconveniente. ¿Nos ha penalizado? Muchísimo. Nos ha costado muchos votos y credibilidad. Tenemos una diferencia, no se nos ocurre pedir un indulto para una persona que ha cometido delitos bajo el ropaje del PP. Admitimos y cumplimos las sentencias y rectificamos.

Sobre la Kitchen, el fiscal ha pedido una pena y vamos a ver cómo se sustancia el pleito. Viendo lo ocurrido hace diez meses con el mayor caso de corrupción de la democracia española, los ERE, creo que cada uno debe de responder ante sus propios actos. ¿Cuál fue la respuesta del PSOE? Rebajar por primera vez las penas por malversación a políticos y empleados públicos.

¿Y qué opinión le merece el 'caso Mediador' o 'Tito Berni'?

Es una corrupción sórdida, cutre, lúgubre. Que aclaren por qué ha habido chivatazos. Y por qué se cesa, horas antes de que surgiera el escándalo, a un diputado, al director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino del diputado, al director general de Deportes, al director del Cabildo de Tenerife...

¿Por qué el fiscal, contraviniendo la propuesta de la jueza, no solicita el ingreso en prisión de ese exdiputado? ¿Por qué se deja que pueda deshacer pruebas? ¿Por qué el Congreso no abre una investigación de qué hizo este diputado con empresarios, otros diputados de grupo?

"No sabía que Sánchez estaba tan desesperado, estoy sorprendido de que pueda llegar hasta este punto"

El Congreso, que tiene legitimidad para solicitar una comisión de investigación, debe de ser muy exigente con sus propios miembros. Si no, pierde legitimidad. Hemos presentado una propuesta y vamos a ver qué dicen otros grupos que siempre votan que sí a investigar cosas que están en el juzgado e incluso ya fueron investigadas en comisión. La doble moral es incompatible, en mi opinión, con un mínimo de principios para ejercer la vida pública

¿Qué pensó cuando Sánchez, esta semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, sacó a relucir su foto con un narco en 1995?

No sabía que estaba tan desesperado. Estoy sorprendido de que un presidente pueda llegar hasta este punto. En fin, si Sánchez cree que me preocupa o que voy a entrar en esto para evitar sus problemas y la desautorización en la que vive, sería muy ingenuo. Voy a pretender seguir ejerciendo mi función con dignidad y no utilizar la política de la insidia. Eso se lo dejo al presidente del Gobierno.

