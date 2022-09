Carolina España, la edil de la "revolución fiscal": "Sin ir a buscarlos, van a venir los inversores catalanes"

Carolina España (Málaga, 1969) se dice a bordo de una "revolución fiscal". La consejera de Economía y Hacienda de Andalucía mira por la ventana redonda de Torre Triana y augura un lugar al que (parafraseando a su paisano Alfonso Guerra) no lo va a reconocer ni la madre que lo parió. "Después de cuarenta años de socialismo, podemos convertirnos en la primera Comunidad de España", resume con un tono a medio camino entre la hipérbole y la épica.

Es la mujer que firmó la medida que desató la tormenta esta semana: la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio. A partir de ahí, esa "revolución" pasa por seducir a los contribuyentes catalanes, madrileños... e incluso a los extranjeros que viven en la Costa del Sol: "Este es el aliciente que necesitan para establecer aquí su residencia fiscal".

El razonamiento (convendría conocer la opinión de Ayuso) es el siguiente: "En Andalucía se vive mucho mejor que en Madrid. Hay playa, mucho patrimonio cultural... Ya hay gente que vive aquí y teletrabaja. Ahora se podrán instalar definitivamente".

La sexta rebaja impositiva del Ejecutivo andaluz desde que Juanma Moreno alcanzó la presidencia ha soliviantado a los nacionalistas y al Gobierno central. El Ministerio de Hacienda amenaza con "armonizar" al alza los impuestos autonómicos, aunque evita hablar de "recentralización".

Tremenda paradoja. Es el PP quien defenderá en los tribunales –así lo refiere la consejera– las competencias autonómicas frente al PSOE, un partido de corte federalista y sostenido en el poder por Esquerra Republicana, Bildu o el PNV.

La consejera atiende por la noche esta entrevista. En su despacho, en mitad de una semana frenética fruto del protagonismo que le ha reportado la bajada de impuestos. Es de verbo rápido. Fue antes diputada en el Congreso que ministra de la Junta andaluza.

Al presidente Juanma Moreno sólo le falta plantarse en Barcelona al grito de Tarradellas: "Ja sóc aquí!".

No va a ser así [suelta una carcajada]. No hace falta que nos plantemos en ningún sitio. La revolución fiscal es tan potente que van a venir sin que tengamos que ir nosotros a buscarlos.

Tal y como publicaba esta semana EL ESPAÑOL, la Junta de Andalucía va a abrir una delegación en Cataluña para "captar inversiones" gracias a la bajada de impuestos. ¿En qué va a consistir exactamente?

Realmente, esa delegación se aprobó en 2020, pero todavía no se había puesto en marcha. Ahora sí se va a activar, pero no va a estar estrictamente vinculada a lo fiscal. También tendrá cometidos culturales.

Da la sensación de que ustedes intentan empezar a escribir un relato muy parecido al de los años setenta, pero justo al revés. Entonces, eran los andaluces quienes emigraban a Cataluña en busca de oportunidades.

Hemos hablado de Cataluña porque allí todavía existen el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Además, los catalanes sufren una serie de problemas añadidos, principalmente la inestabilidad política y la inseguridad jurídica. Pero no nos circunscribimos a Cataluña.

Póngame otro ejemplo.

En la Costa del Sol hay muchísimos extranjeros que viven allí, pero que no son residentes fiscales. Probablemente porque no quieren pagar el impuesto sobre el patrimonio. Queremos que tributen en Andalucía. Si lo conseguimos, recaudaremos más porque, pese a la ausencia del impuesto sobre el patrimonio, tributarían por IRPF. También son importantes los casos de aquellos andaluces que estaban pensando en marcharse.

¿Y esto los va a frenar?

Se iban a Portugal, Madrid, Marruecos… Al haber eliminado primero sucesiones y donaciones y ahora patrimonio, sabemos que se van a quedar.

El mero hecho del anuncio, ¿ha suscitado algún efecto?

He recibido, por ejemplo, un mensaje de una persona del País Vasco, que me adelantaba la llegada de sus padres empresarios. Le hablo de una familia con poder adquisitivo medio-alto.

¿Y qué pasa con la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no abren también una delegación allí? "Estoy cansado de que empresarios andaluces vivan en Madrid", dijo Juanma Moreno al anunciar la bonificación del impuesto del patrimonio.

Porque el caso no es el mismo. En Cataluña existe el impuesto sobre el patrimonio y en Madrid no. En Cataluña existe el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en Madrid no. En Cataluña existe la inestabilidad política y en Madrid no.

Pero, consejera, me estoy remitiendo a las palabras de su presidente, que se dice "cansado" de que los empresarios andaluces vivan en Madrid.

También queremos recuperar a los empresarios que se fueron a Madrid, sí. Pero si vienen, lo harán porque están convencidos de que Andalucía es la mejor tierra para vivir. Ahora estamos intentando que también sea la mejor tierra para invertir. A igualdad de condiciones fiscales, la gente prefiere vivir en Andalucía que en Madrid.

Hay muchas personas que, gracias al teletrabajo, ya estaban viviendo prácticamente aquí. Les faltaba un aliciente para instalarse en Andalucía definitivamente. Aquí lo tienen.

Si los empresarios andaluces radicados en Madrid comienzan a regresar a su tierra, ¿cree que habrá conflicto con Ayuso?

En absoluto. Conflicto, nunca. La presidenta de la Comunidad de Madrid siempre habla de libertad. Que cada uno decida en función de lo que más le interese.

Carolina España es la autora de la bonificación del impuesto sobre el patrimonio lanzada por la Junta de Andalucía. Lolo Vasco

La medida ha generado mucho revuelo. En algunos sectores de la sociedad catalana, pero también en el Gobierno central. Vamos por partes. Los nacionalistas se han sentido agredidos. También los llamados "catalanistas". El editorial de La Vanguardia, por ejemplo, apoyaba la bajada de impuestos, pero les pedía que no lo hicieran para atraer a los contribuyentes catalanes.

Ya le digo: nuestra medida tiene como objetivo atraer contribuyentes, no sólo contribuyentes catalanes.

Hombre, ustedes han enfatizado mucho en lo de los catalanes: "No nos vamos a independizar nunca. Aquí tenéis vuestra casa".

Bueno, es un gesto, sí. No le veo ningún problema [sonríe].

El Gobierno central, por su parte, ha reaccionado poniendo sobre la mesa la "armonización" de algunos impuestos autonómicos.

No estamos en absoluto de acuerdo con la armonización fiscal. La ministra de Hacienda, siempre que una Comunidad gobernada por el PP baja impuestos, saca la coletilla de la armonización fiscal. Quiere que todos los subamos. Oiga, nos quiere igualar a todas por arriba. Hágalo por abajo. Que los bajen las Comunidades del PSOE.

"Si el Gobierno se atreve a recentralizar los impuestos, responderemos con contundencia en los tribunales"

¿Existe alguna posibilidad real de que, desde Moncloa, se suban los impuestos autonómicos a los andaluces?

Espero que no ocurra. Creo que no se van a atrever. Pero el Gobierno está obsesionado con subir los impuestos: renta, sociedades, IVA, tasa Google, tasa Tobin, primas de seguros, bebidas azucaradas… Todo lo han subido.

Si llevan a cabo cualquier tipo de recentralización, responderemos con contundencia en los tribunales. La autonomía financiera de las Comunidades está recogida en la ley. Precisamente, el primero que suprimió el impuesto sobre el patrimonio fue Zapatero: "Penaliza el ahorro y recae sobre las clases medias". ¡Es un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea! Es un impuesto retrógrado.

Más allá de las declaraciones de los ministros en los medios, ¿han recibido algún mensaje directo desde el Gobierno?

No. Han salido en tromba a criticar la medida en los medios. Es curioso: el PSOE en el País Vasco está pidiendo la deflactación del IRPF. También Podemos en la Comunidad de Madrid. Con esta deflactación, quien reciba una subida de sueldo no pagará más impuestos. Y quien mantenga el mismo, pagará menos.

Otro contraataque de Sánchez consiste en el impuesto a las grandes fortunas.

Es una improvisación ante nuestra medida. De aplicarse, va a hacer un gran daño a la economía española y va a provocar una huida de capitales. Este anuncio es sólo un favor a sus socios de Podemos, una muestra más de que en este país los que mandan son Podemos, Bildu y Esquerra.

Si se aplica, ¿tienen algún margen de maniobra?

Tendremos que ver si este nuevo impuesto es una invasión de competencias. En ese caso, también habría una contestación rotunda en los tribunales. Habrá que estudiar a quién afecta, cómo se aplica...

Se está dibujando una especie de contienda electoral entre defensores de ricos y defensores de pobres. Esa parecer ser la estrategia de Moncloa.

Sí, pero eso ya está demasiado usado. Lo que el Gobierno debe hacer no es preocuparse de si hay más ricos, sino tratar de que haya menos pobres.

¿Cree que el Gobierno acabará deflactando el IRPF como le pide el PP?

Dijeron que no al IVA de la luz y al del gas, luego cambiaron de opinión. Creo que lo van a hacer. Es que no entra en ninguna cabeza que recaudando 22.200 millones de euros más en el periodo enero-junio no devuelvan al ciudadano parte de esa recaudación extra. Las familias no pueden más y el Gobierno, gracias a la inflación, está recaudando a manos llenas.

Carolina España fue diputada del PP en el Congreso hasta que fue nombrada consejera de Hacienda de Andalucía. Lolo Vasco

Las bajadas de impuestos, si son descompensadas, entrañan el riesgo de descuidar el Estado del Bienestar. ¿Cuál es su plan para no desprotegerlo?

Esta es la sexta bajada de impuestos del gobierno de Andalucía. Hemos comprobado, en años anteriores, que bonificando al 99% sucesiones y donaciones, bajando IRPF, bajando transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados… hemos recaudado más. Hemos logrado 280.000 nuevos contribuyentes. El balance es positivo: una recaudación de 1.100 millones de euros más.

Me pregunta por el Estado del Bienestar: desde que llegamos al gobierno, el presupuesto en Sanidad se ha incrementado en 1.800 millones de euros. En Educación, 1.000 millones más. Y en Dependencia, 400 millones más. Recortes, en absoluto. Por otro lado, nos hemos comprometido a subir el sueldo a los sanitarios y a los profesores.

¿Tienen preparadas más rebajas fiscales?

De momento, no. Aunque no digo que no vaya a haberla a lo largo de la legislatura. Somos la primera Comunidad que va a deflactar el IRPF.

"No supimos explicar bien nuestra postura sobre el impuesto a las eléctricas"

Hablemos ahora de las subidas de impuestos. Ustedes han acabado apoyando el gravamen a las energéticas, que están incrementando sobremanera sus beneficios a costa de la crisis. ¿Por qué les costó tanto hacerlo? Resulta difícil comprender las dudas que tuvo el PP, cuando sus partidos hermanos europeos apoyaron la medida desde un primer momento.

No supimos explicarlo bien. Se entendió mal. Estamos de acuerdo con lo que propone ahora la Unión Europea: gravar los beneficios en lugar de la facturación. En el fondo del asunto, entendemos este impuesto. Pero, ¿para qué? ¿Para aumentar la recaudación y no saber adónde está yendo ese dinero? Que sea para bajar la factura de la luz y aliviar la situación de las familias.

Parece que ustedes han buscado una letra pequeña para justificar el cambio de opinión y plegarse a lo que quería Von der Leyen. Llámeme loco, pero creo que es así.

¿Usted cree que a una empresa que facture doscientos millones de euros pero que al mismo tiempo tenga pérdidas se le deben gravar los ingresos y no los beneficios?

Consejera, usted conoce la coyuntura. No existen entre las eléctricas casos como el que acaba de mencionar.

¿Es normal que vuelvan a aumentar las arcas del Gobierno? El Gobierno es cada vez más rico y los ciudadanos son cada vez más pobres. Entiendo el impuesto a las eléctricas si sirve para reducir la factura de la luz.

Carolina España es una de las colaboradoras de máxima confianza de Juanma Moreno. Lolo Vasco

¿Hasta qué punto cree que los impuestos serán importantes a la hora de determinar el voto en las autonómicas y municipales?

No veo la política fiscal como un polo de atracción de voto. La bajada de impuestos es un proyecto más amplio. Se trata de bajar impuestos, recaudar más, afianzar el Estado del Bienestar, lograr inversiones y, en última instancia, crear prosperidad.

Existe una carrera un tanto desenfrenada por bajar impuestos entre los presidentes autonómicos del PP. No me negará que se anuncian las bajadas impositivas como si se fuera a regalar dinero a la gente. Es una medida también en clave electoral.

Yo no puedo hablar por los demás gobiernos. Pero la bajada de impuestos es una seña de identidad de Juanma Moreno como presidente desde el principio. Acabamos de ganar unas elecciones con mayoría absoluta tras cuarenta años de socialismo. Nos quedan cuatro años para las elecciones. No lo hacemos en clave electoral, sino porque es bueno para nuestra tierra.

"La Comunidad de Madrid marcó el camino en las rebajas de impuestos. ¿Cómo nos va a importar que se diga que seguimos a los mejores?"

Cuando escuchan eso de que "siguen la estela de Isabel Díaz Ayuso", ¿qué piensan?

Es que Madrid marca el camino. Llevan muchísimos años sin el impuesto sobre el patrimonio. Resulta normal que nos lleve ventaja. A mí no me molesta en absoluto que se diga que seguimos ese camino. Madrid es una Comunidad muy competitiva y que ha gestionado bien. ¿Cómo me va a importar seguir a los mejores? Pero nuestros mil kilómetros de costa y nuestro patrimonio cultural… Eso no está en Madrid. Andalucía es magnífica, la mejor tierra para vivir. Si logramos que la gente la considere como la mejor tierra para invertir, será la primera de España.

Se lo digo porque, en la campaña electoral con la que obtuvieron ustedes la mayoría absoluta, se marcó un perfil propio, muy distinto del de la madrileña. Sobre todo en términos de contundencia o beligerancia. De hecho, Ayuso bloquea a Vox en Madrid mediante el abrazo del oso y Moreno lo hace a través de lo que podríamos llamar una "política tranquila".

Son políticos distintos, es evidente. Ambos son grandes políticos. A Juanma no le fue necesario bloquear la entrada de Vox en el gobierno. Lo consiguió en las urnas.

Usted, en concreto, ¿estaría cómoda en un gobierno compartido con Vox?

Todas las encuestas en Andalucía decían que íbamos a necesitar a Vox. No ha ocurrido. Vamos a ver qué pasa a nivel nacional.

Volviendo a la pregunta…

Depende. Prefiero la libertad que da una mayoría absoluta como la de Juanma.

¿Alguna vez ha tenido la sensación de que Andalucía es una tierra de izquierdas que, hastiada de tanta corrupción, ha dado una oportunidad a la derecha? Como si esto fuera una prueba.

Los andaluces se habían conformado con lo que había. Cuando han visto que es posible otra forma de gobernar, les ha gustado. Se ha generado un sentimiento de orgullo: podemos ser los mejores y estar por encima de la media. No sólo abandonamos el vagón de cola, sino que nos hemos convertido en la segunda Comunidad más competitiva fiscalmente. Eso gusta a los ciudadanos.

¿Qué opina del indulto a Griñán? El Gobierno dice que la sentencia no es justa. Alegan que el expresidente andaluz no se llevó personalmente dinero.

Lo primero que tienen que hacer es pedir perdón a todos los andaluces. 680 millones de euros de los parados se perdieron por el camino corrupto de los ERE. Hemos tenido las tasas más altas de paro en España y en Europa.

Hay que respetar la justicia. Si no, cualquier ciudadano puede pensar que tiene que cumplir las sentencias, pero no así los políticos. El PSOE debería reflexionar. ¿Los socialistas indultando a un expresidente de su partido?

