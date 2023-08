Todo lo que se sabe de los iPhone 15: el esperado USB-C, bordes ínfimos y cámaras impresionantes

Estamos prácticamente a las puertas del final del verano, y por ende de la llegada a España de los iPhone 15. Los nuevos teléfonos de la compañía de Cupertino están a la vuelta de la esquina, y para muestra de ello es la caterva de rumores que se están dando de los dispositivos en los últimos días. Para ello, vamos a hacer un repaso por todo lo que se sabe actualmente de estos teléfonos, pasando por cada uno de los rumores acontecidos recientemente.

Lo más importante ya es sabido por muchos: estos serán los iPhone más revolucionarios hasta la fecha, debido principalmente a la adopción al fin del USB-C como conector principal. Así, Apple dirá adiós a años de historia usando el conector Lightning, que por imposición europea, tendrá que dejar de estar presente en sus productos.

Pero hay mucho más por desgranar. Por ejemplo, estos nuevos iPhone gozarán no solo de un rediseño bastante importante, sino de mejoras sustanciales como la adopción de nuevos y potentes sensores de cámara que incluso podrían retrasar los modelos más económicos.

Nuevo diseño

Los rumores apuntan a que si bien Apple mantendría los cantos planos como seña de identidad de sus iPhone, estos recibirían importantes cambios. Para empezar, Apple hará más redondeados estos cantos integrando una pequeña curvatura en la parte trasera para conseguir que sean más ergonómicos.

Otro detalle estará en los materiales de construcción. Sí, los iPhone 15 básicos seguirán usando aluminio, pero los iPhone 15 Pro adoptarán el titanio en su chasis, haciendo que sean bastante más resistentes a las caídas. Esta es más una posibilidad que un hecho probado, pero es algo de lo que se han hecho eco bastantes leakers en las últimas semanas.

Imagen de 'Future' referenciando estos bordes de pantalla. Future Omicrono

A todo esto se le suma una reducción generalizada de los bordes, llegando a ser completamente ínfimos en los modelos Pro. Apple volverá a presumir de haber reducido sustancialmente los bordes de las pantallas, consiguiendo una tasa de pantalla-cuerpo nunca vista antes en un iPhone, o al menos así lo relatan los renders filtrados.

Sin embargo, el cambio más importante referente a los nuevos iPhone se basará en el conmutador de sonido. El switch que ha estado presente en los teléfonos de Apple desde prácticamente el principio, ahora será sustituido por un botón de acción programable bastante más útil a nuestro parecer.

Fotomontaje con unos conceptos del iPhone 15. aliartist3d | Manuel Fernández Omicrono

Los rumores han sido discordantes en otro punto clave: los botones hápticos. Al parecer, en un principio Apple tenía pensado sustituir los botones de volumen y el de acción por paneles hápticos que emularan mediante vibración el 'acto' de pulsar un botón. Aparentemente, Apple habría decidido mantener los botones estándar de toda la vida, aunque todavía podríamos llevarnos una sorpresa en el lanzamiento de los iPhone 15.

En definitiva, Apple estaría buscando romper con parte de la estética que han estado manteniendo desde hace un par de generaciones, ya que algunas críticas se han centrado precisamente en las tremendas similitudes que hay entre los modelos básicos de los iPhone 13 y los iPhone 14.

Polémicas decisiones

Los rumores que rodean a estos teléfonos dan a entender que estos teléfonos serán revolucionarios, pero también polémicos. De nuevo, nos remitimos a la posibilidad de que el rediseño de los botones hápticos esté presente, algo que podría no gustar a todo el mundo. No obstante, hay más detalles que podrían no gustar a los usuarios.

iPhone 15 según Ian Zelbo. Ian Zelbo - 9to5Mac 9to5Mac

Se ha rumoreado bastante sobre la adopción del USB-C por parte de Apple. Numerosos filtradores han hablado de la posibilidad de que Apple esté desarrollando limitaciones en sus puertos para 'forzar' a los usuarios a que usen accesorios oficiales de Apple. Todo ello pese a que la motivación de la Unión Europea sea, precisamente, imponer el USB-C para que todos tengan acceso a un cargador único.

Se habla de una placa de circuito compatible con Lightning que se usará junto al puerto USB-C, implantando un firmware que limitaría la forma en la que se interactúa con el puerto. Un rumor que hay que tomar con pinzas, ya que dispositivos como los MacBook o los iPad que tienen USB-C no sufren de estas limitaciones.

Imagen del slider cambiado. ShrimpApplePro Twitter

Por último, Apple seguirá en su línea de diferenciar todavía más sus gamas Pro y básicas de iPhone. Más aún; todo apunta a que los iPhone 15 recibirán un quinto modelo que será el que aglutine todas las mejoras: el iPhone 15 Ultra, que tendrá la mejor pantalla, la mejor cámara y en general las mejores características. Un símil bastante claro con el Apple Watch Ultra presentado recientemente.

Este modelo, que sin duda abarcaría todas las miradas debido a que sería lo más top de los de Cupertino, también sorprendería por su precio. Actualmente, el iPhone más caro que se vende (sin contar mejoras de almacenamiento) es el iPhone 14 Pro Max, que en su versión base de 128 GB cuesta 1.469 euros. Por lo tanto, Apple se vería obligada a superar este precio, rozando la temida barrera de los 2.000 euros.

Los últimos rumores referenciando a estos iPhone hablan de su fecha de lanzamiento. Lo cierto es que hace pocos días se habló de este tema, con Mark Gurman vaticinando fechas muy concretas. Apple estaría preparando un nuevo evento para septiembre, para los días 12 o 13 de septiembre y en el que se presentarían estos nuevos iPhone, así como nuevos Mac M3.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan