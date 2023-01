Apple se aleja de Samsung y LG: creará sus propias pantallas MicroLED para los futuros iPhones

Apple sigue adelante con su estrategia para tener el máximo control sobre la fabricación de sus dispositivos. Primero fueron los procesadores propios, M1 y M2, presentados en los últimos años en los Mac y MacBook llegados a las tiendas de España. Esta última semana se ha sabido que la empresa planea crear sus propios chips 5G y Bluetooth, además de estar cerca de lanzar sus primeros productos con pantallas MicroLED de su propia cosecha.

El analista Mark Gurman de Bloomberg, se hace eco de fuentes internas en su último artículo sobre el gigante tecnológico para afirmar que Apple dará el salto a esta tecnología de alta resolución en el próximo año.

Esta novedad lleva casi cinco años de desarrollo, la noticia ya se filtró en 2018, para acabar lanzándose a lo largo del próximo año. Esto significa que los primeros dispositivos de Apple con pantallas MicroLED serán los presentados en 2024 y no los iPhone 15 que se esperan para septiembre de 2023.

Los actuales modelos que Apple venden a través de sus tiendas lucen pantallas OLED, el salto a esta tecnología se dio con el iPhone X y desde entonces este componente lo fabrican diferentes marcas como Samsung y BOE. Esta colaboración con diferentes fabricantes se reduciría, tal y como asegura Gurman, trasladando mayor control y responsabilidad hacia Apple.

Esta tecnología es una de las más avanzadas en el mercado de las pantallas por la alta calidad que ofrecen. Como su propio nombre indica, los paneles MicroLED se componen de LEDs de escala micrométrica, es decir, la milésima parte de un milímetro (0,001 mm). Cada fabricante aporta una dimensión propia a sus diseños, pero ese tamaño tan pequeño asegura una resolución muy alta.

Al igual que la tecnología OLED, esta tecnología no requiere retroiluminación porque cada uno de los pequeños diodos que componen la pantalla emite luz propia. Esto se traduce en que cada LED apagado no consume energía, ofreciendo un ahorro considerable. Además, así se consigue un negro más puro.

Esta decisión recuerda a la estrategia ya iniciada por la marca de la manzana de producir sus propios chips y eliminar su dependencia de Intel. Con este movimiento el rendimiento de sus productos se ha visto reforzado y, aunque la empresa controla el diseño, la fabricación recae en el proveedor TSMC.

La cercanía de este cambio no tendría un buen impacto en las economías de los actuales fabricantes de pantallas de Apple. Bloomberg señala que desde que se publicó el artículo, las acciones de LG Display han caído hasta un 4,1%.

La tecnología MicroLED es aún escasa en la industria. Se puede encontrar en televisores de gran tamaño como The Wall, uno de los productos más premium de Samsung. Sin embargo, aún no ha dado el salto a smartphones o smartwatches. Esto no frena a Apple que habría comenzado a probar esta tecnología en una actualización del Apple Watch Ultra, su gama más alta.

El enfoque inicia en productos pequeños se debería, según el artículo de Bloomblerg, a las dificultades encontradas por Apple durante estos últimos años de desarrollo. Sin embargo, los iPhones aún tardaría algunos años en recibir esta novedad, mientras que los iPad Pro de 2024 podría recibir paneles OLED.

