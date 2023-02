El USB-C del iPhone no será para todos: tendría un sistema de seguridad verificado por Apple

Este año será un año revolucionario e histórico para Apple. Y es que por puro mandato de la Unión Europea, el próximo iPhone de la compañía llegará con USB-C, diciendo adiós definitivamente al Lightning. El iPhone 15, que llegará a España a finales de este mismo 2023, renovará completamente su conexión. Eso sí, es probable que la compañía aproveche dicha conversión para, de nuevo, forzar a los usuarios a usar cables oficiales de la firma.

Y es que según recoge una publicación de Weibo, la red social por excelencia de China, Apple estaría desarrollando una placa de circuito integrado compatible con Lightning que se usará junto al puerto USB-C del iPhone 15. De esta forma, se sugiere que el firmware de dicho puerto limitará exactamente cómo interactúa el puerto USB-C con lo que está conectado en él.

Esto podría indicar que Apple haría que ciertas funciones específicas estuvieran restringidas salvo que se usen accesorios oficiales de Apple, pese a que la motivación de la UE para imponer el USB-C sea que todos los usuarios tengan acceso a un cargador único.

¿Un puerto limitado?

Hay que coger este rumor con pinzas, ya que además de que la información no entra en demasiados detalles, Apple se ha granjeado una buena reputación aquí. Y es que los iPhone no son los primeros dispositivos de Apple en recibir USB-C; los MacBook, iPad con USB-C y demás puertos de otros aparatos de la compañía no tienen ningún tipo de limitación.

Pero en caso de ser cierto ¿qué funciones restringiría? Lo cierto es que pocas; lo más probable es que Apple limite el puerto, por ejemplo, a velocidades de transferencia de datos determinadas o voltajes de carga rápida específicos si no se usan cables certificados por la compañía.

USB-C.

Además, otro punto a favor de este rumor sería la compatibilidad. Los iPhone siempre han usado puerto Lightning, por lo que no sería raro que esta placa sirviera para que los millones de accesorios para dicho puerto pudieran usarse en los iPhone 15 mediante el uso de un adaptador. De nuevo, son todo conjeturas.

Según los últimos rumores, Apple sí que diferenciará enormemente el tipo de cargador entre sus gamas. Los iPhone 15 y 15 Plus tendrán un puerto USB-C estándar con velocidades de transferencia de USB de tipo 2, mientras que los iPhone 15 Pro y Pro Max (o incluso el iPhone 15 Ultra) tendrán un USB-C Thunderbolt 3, con mayor rapidez en transferencia de datos e incluso la capacidad de visualizar contenido en 4K en pantallas externas.

