Así es el aspecto de una familia española tradicional, según una inteligencia artificial

Pese a que la inteligencia artificial esté ahora mismo en boca de todos debido a la guerra abierta que mantienen Microsoft y Google en este aspecto, lo cierto es que no son pocos los usuarios y artistas en España y en el resto del mundo que usan sus bondades. Desde viajeros en el tiempo hasta resurrecciones, pasando por recreaciones de personajes históricos en la era moderna. El último ejemplo es un perfil de Twitter que usa una IA para recrear familias clásicas de varios países.

Hablamos de @dusunbildergisi, una revista mensual de arqueología e historia cultural de Anatolia ubicada en Ankara, Turquía. La revista ha creado un hilo en el que, mediante inteligencia artificial para recrear las que son supuestas familias arquetípicas de diversos países de todo el mundo. Y sí, entre ellos está España.

Por supuesto, estos resultados no son demasiado elaborados. De hecho, el estilo del arte generado por IA (una IA que por cierto, la revista no revela cuál es) recuerda a épocas más antiguas. No se sabe si de forma accidental o deliberada, y la revista no lo especifica en ningún momento.

Una familia típica española

La falta de detalles hace difícil determinar ciertas cuestiones del proceso usado para generar a estas familias. De nuevo, no hablamos de familias actuales; todo apunta a una estética más anclada en los años 70, con una clara intención de mostrar los saltos generacionales ocurridos entre miembros de la familia, con padres, hijos e incluso abuelos.

El hilo recoge hasta 19 familias, y en ellas se pueden ver ciertos patrones que definen la cultura de las mismas, incluso en su fondo. Por ejemplo, en la familia arquetípica española, vemos el clásico fondo antiguo con cuadros de familiares, y unos padres (o abuelos) junto a dos jóvenes, una adolescente y un niño más joven.

Familia española según una IA. @dusunbildergisi Twitter

Lo cierto es que en algunos casos, hay cuestiones que incluso se podrían asociar al racismo o por lo menos a las preconcepciones racistas que se tienen de ciertos pueblos. Mientras que la familia alemana está llena de miembros rubios y con ojos azules, rectos y de alta gama, la brasileña parece pobre. Sus padres cansados y con tatuajes, y con los hijos teniendo claros signos de mala nutrición.

Lo más probable es que estos resultados provengan de la búsqueda de datos de familias de hace unas décadas, y que la IA haya recopilado información sesgada de estas familias para aplicar sus correspondientes distintivos. Lejos de lo problemático de algunas imágenes, son tremendamente interesantes desde la perspectiva de la cultura aplicada en la inteligencia artificial.

En los tuits de arriba se recogen familias brasileñas, chinas, marroquíes e hindúes, así como francesas, argentinas, rusas y mexicanas. Todo el hilo está accesible en Twitter, aunque debido a los últimos sucesos en Turquía, la cuenta se haya llenado de imágenes de la tragedia.

También te puede interesar...

Archivado en España, Inteligencia artificial, Internet, Software

Sigue los temas que te interesan