El polémico cartel colocado en el baño de un bar español que hace que las redes ardan: "¿Es legal o no?"

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España es el país con más bares y restaurantes por persona de todo el mundo: uno por cada 175 habitantes, sumando en total 277.539 establecimientos gastronómicos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España lo nominamos como 'la cultura de los bares' y podríamos decir que el vermú es una de las tradiciones más seguidas tanto por jóvenes como adultos. Esta popularidad ha conseguido que muchos de los establecimientos estén repletos de gente y que, aunque les beneficie, algunos de ellos tomen medidas.

Aunque la cultura de los bares incluya disfrutar de diferentes consumiciones, muchas veces son usados como sala de estar o, incluso, como cuarto de baño ante una emergencia. En un establecimiento se han dado cuenta de esto último, y han decidido pedir 0,50 céntimos por acudir al baño si no estás consumiendo nada.

El cartel colocado en un baño

La cuenta de TikTok @soycamarero comparte y denuncia en su perfil las situaciones que viven sus compañeros de profesión, así como otras que sufren establecimientos y comercios que se dedican a la hostelería. Una de las últimas ha hecho arder las redes sociales, debido a un mensaje puesto por un bar en el cuarto de baño.

En esta ocasión, el tiktoker no denuncia, sino que decide "abrir debate". Para ello, comenta que en algunos restaurantes o bares han decidido colgar una advertencia para aquellos no consumidores: si quieren usar el baño, tienen que pagar 0.50 céntimos.

El vídeo del tiktoker muestra un servicio de señoras, en el que han decidido que "si no consumes, no puedes ir al baño", o que si quieres hacerlo, debes pagar la cantidad ya nombrada: "Me gustaría saber qué pensáis como camareros o consumidores, ¿es legal o no? ¿es moral?", se cuestiona.

Para saber qué opinan los usuarios, en la zona de comentarios el más valorado es uno que apunta "me parece lógico, si no consumes por lo menos no generes gasto", sin embargo, no todos opinan igual.

A pesar de que la gran mayoría de los comentarios crean que es un acto completamente legal y hagan especial referencia a lo que cuesta la limpieza de los baños, hay otros que sugieren que "es completamente ilegal o restringir el uso del baño".

No obstante, la mayoría de los usuarios coinciden en que, moralmente, acudir al baño de un bar o restaurante sin consumir está mal.