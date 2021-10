¿Quieres descubrir lugares diferentes en España y, en este caso, desérticos en plena naturaleza y pasar de un clima a otro en un mismo día? Lo cierto es que no necesitas irte muy lejos para integrarte en un lugar así y en pleno desierto. De hecho, en España podrás encontrar paisajes semidesérticos que no tienen nada que envidiar al mismísimo Sahara. Muchos de ellos parques naturales que conseguirán sorprenderte por su inmensidad, pero sobre todo por su particular belleza o por sus areniscas, mesetas y barrancos con formas caprichosas labradas por la erosión del viento y la lluvia durante millones de años.

Desiertos españoles que en algunos casos han llegado incluso a convertirse en lugares de rodaje de numerosas películas y series, que cada año atraen a miles de turistas y que esta vez te invitamos a descubrir.

5 desiertos para descubrir en España:

Bárdenas Reales (Navarra)

Aunque pueda parecer imposible toparse con un desierto a solo 70 kilómetros de los Pirineos es posible y en este caso además se trata del desierto más grande de Europa y también de uno de los más singulares de España. En el desierto de las Bárdenas Reales el agua y el viento han creado durante años barrancos, mesetas con todo tipo de formas caprichosas capaces de dejar sin palabras a todo el que se acerque a conocer este lugar declarado Reserva de la Biosfera en el 2000 y con más de 41.000 hectáreas. Las Bárdenas Reales se dividen en la Bárdena Blanca, el Plano y la Bárdena Negra, en esta última es donde a diferencia de las otras dos más desérticas, se acumula una mayor zona de vegetación. Para recorrer cualquiera de ellas, es obligatorio seguir los caminos marcados y si se va en en vehículo no superar los 40 km/h.

Bárdenas Reales

Desierto de Monegros (Zaragoza)

Esta amplia estepa subdesértica ubicada entre Zaragoza y Huesca, también te regalará otro de esos escenarios naturales y desérticos de gran belleza que puedes encontrar en España. Uno de los paisajes más singulares de la península, que ha sido testigo de numerosos rodajes de películas y series y que cada año recibe miles de visitas atraídas por su gran belleza. Este Paisaje catalogado como Singularísimo y único en Europa, con sus más de 276.000 hectáreas, cuenta con numerosas rutas de senderismo e itinerarios BTT para recorrerlo. Estepas, barrancos, saladas, zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y paisajes de ensueño, son solo algunas de las sorpresas que te esperan en el Desierto de Monegros.

Desierto de Monegros

Desierto de Tabernas (Almería)

Este Desierto de Tabernas es una de las grandes sorpresas que te esperan en Almería y otro de los escenarios naturales que sobre todo durante los años 60 y 80 llegó a convertirse en un gran plató de rodaje para numerosas películas del género western nacionales e internacionales. Si por algo destaca este inmenso paisaje árido, es por su pasado y es que hace millones de años esta zona estaba completamente cubierta por el mar, de ahí que actualmente este desierto esté considerado como un gran museo de geología al aire libre, con numerosos restos fósiles de animales y plantas. También se caracteriza por un conjunto de cárcavas recorridas por auténticos wadis (ríos torrenciales de los desiertos).

Desierto de Tabernas

Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias)

En las Islas Canarias también es posible encontrarse con lugares de película y sobre todo desérticos, como las islas de Fuerteventura y de Lanzarote, ambas casi desiertos en su totalidad. Lugares como el Parque Natural de Jandía, ubicado al sur de Fuerteventura, o el conocido como el Desierto de El Jable, En Lanzarote son ejemplos de ese paisaje totalmente desértico y de un clima tan duro como su vecino el Sahara.

Fuerteventura

Desierto de los Coloraos y de Gorafe (Granada)

Este bellísimo paisaje desértico repartido entre los municipios de Gorafe y Villanueva de las Torres, es una impresionante área semidesértica formada por la erosión del agua, que ha creado con el paso de los años un bellísimo paisaje de ramblas, cañones y cárcavas. Un área que está incorporada dentro de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO y que te aconsejamos visitar con guía, para adentrarte con seguridad en este enorme paisaje y también para entender la riqueza de este lugar tan único. Para recorrerlo podrás hacerlo a pie, a caballo, en bicicleta de montaña o en todoterreno, todas ellas opciones perfectas para admirar la magia de este singular paisaje.

Desierto de los Coloraos

