El cazaminas ‘Tambre’ identifica dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo

La misión refuerza la cooperación internacional y la seguridad marítima en el Mediterráneo, dentro de la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN (SNMCMG-2).

La operación, que requirió alta precisión técnica y coordinación, puso a prueba la capacidad del equipo en condiciones de gran profundidad y visibilidad limitada.

La identificación de los artefactos se realizó mediante el vehículo submarino remoto ROV Pluto Plus, equipado con sonar y cámaras de alta resolución.

El cazaminas 'Tambre' de la Armada española ha localizado dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo durante una misión de la OTAN.

El cazaminas ‘Tambre’ (M-33) de la Armada española ha localizado e identificado dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial durante su despliegue en el mar Mediterráneo, en el marco de su integración en la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN (SNMCMG-2).

Las operaciones comenzaron con la detección de varios contactos mediante el sonar del buque, capaz de identificar objetos en el fondo marino. Tras un primer análisis, el equipo clasificó los hallazgos como posibles artefactos explosivos, lo que dio paso a su inspección visual mediante el vehículo submarino embarcado.

La identificación definitiva se llevó a cabo con el vehículo de operación remota (ROV) Pluto Plus, equipado con sensores de sonar de barrido lateral y cámaras de alta resolución, que proporcionó imágenes nítidas de los objetos. Estas confirmaron la presencia de dos torpedos y una mina, uno de ellos situado a 100 metros de profundidad.

Fotografía tomada por el ROV Pluto del Torpedo hallado a 100 metros de profundidad. Emad

La operación ha supuesto un desafío logístico de primer orden. El empleo de este tipo de sistemas en entornos de gran profundidad no solo exige una extrema precisión técnica, sino también una sincronización milimétrica por parte de la dotación.

La complejidad de las maniobras de aproximación, sumada a las condiciones de presión y visibilidad, requiere una coordinación de alto nivel para garantizar el éxito de la identificación sin comprometer la seguridad de los equipos.

Grupos navales permanentes OTAN

Las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN constituyen la principal herramienta de presencia marítima continuada de la Alianza. Integradas por dos grupos de escoltas (SNMG) y dos de cazaminas (SNMCMG), estas fuerzas forman parte de la Fuerza de Respuesta y pueden desplegarse con rapidez ante escenarios de crisis.

En este marco, la SNMCMG-2 tiene como misión garantizar la seguridad marítima y la libertad de navegación mediante la detección, identificación y neutralización de minas, además de fortalecer la cooperación entre países aliados.

Las operaciones desarrolladas evidencian el alto grado de especialización de los cazaminas de la Armada en la guerra de minas, una capacidad crítica para mitigar riesgos a la navegación, tanto de buques civiles como militares.

La participación del ‘Tambre’ en esta agrupación refuerza la presencia aliada en zonas estratégicas y subraya el compromiso de España con la seguridad internacional y las operaciones de la OTAN en el ámbito marítimo.