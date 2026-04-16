CSG firma un contrato de munición de gran calibre por 300 millones de euros con un país europeo

La empresa también ha cerrado acuerdos por 2.500 millones de dólares en el sudeste asiático y consolida su presencia global tras su salida a bolsa en Ámsterdam.

CSG ha modernizado sus plantas, ampliado su capacidad productiva y reforzado su integración vertical como parte de su estrategia de crecimiento.

El acuerdo refleja la confianza internacional en la calidad, fiabilidad y capacidad de respuesta de CSG ante la demanda de las fuerzas armadas europeas.

CSG ha firmado un contrato de suministro de munición de artillería de gran calibre con un país del norte de Europa por cerca de 300 millones de euros.

El grupo industrial y tecnológico internacional CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, ha firmado un contrato de suministro de munición de artillería de gran calibre con un país del norte de Europa -aunque no se cita cuál- , valorado en cerca de 300 millones de euros.

Según informó la compañía, el contrato evidencia la confianza de los clientes internacionales en la calidad y fiabilidad de sus productos, así como en su capacidad para responder a la creciente demanda de las fuerzas armadas europeas.

“Este contrato refleja la confianza de nuestros socios en la calidad y fiabilidad de CSG”, señaló Jan Marinov, director ejecutivo de CSG Defence Systems, quien subrayó el refuerzo de las capacidades de la empresa para afrontar los retos de seguridad actuales.

En los últimos años, el grupo ha impulsado la modernización de sus plantas, la ampliación de su capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, pilares de una estrategia orientada a fortalecer la integración vertical y asegurar la estabilidad de la cadena de suministro.

El contrato se suma a otros recientes hitos comerciales del grupo, como el firmado a comienzos de año por su división Excalibur International para suministrar decenas de miles de proyectiles y munición de mortero a un Estado miembro de la OTAN, por varios cientos de millones de euros.

En paralelo, CSG ha logrado importantes avances fuera del mercado europeo. Hace apenas unos días, la compañía anunció acuerdos por 2.500 millones de dólares con países del sudeste asiático, destinados al suministro a largo plazo de sistemas de defensa aérea y servicios de mantenimiento, formación y apoyo logístico.

Tras su reciente salida a bolsa en Ámsterdam, estos contratos consolidan la presencia global de CSG y confirman su capacidad para ofrecer soluciones integrales y tecnológicamente avanzadas en el ámbito de la industria de defensa internacional.