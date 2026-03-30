Defensa, Industria y Ciencia impulsan el diseño de sensores espías, enjambres de drones y submarinos autónomos

El programa IN + DEF busca mayor coordinación entre defensa, industria y ciencia, y en 2026 se enfocará en el mantenimiento y sostenimiento de los equipos de las Fuerzas Armadas.

Las nuevas tecnologías de defensa tienen aplicaciones duales, beneficiando tanto al sector militar como al civil, y fomentando empleo y cohesión territorial.

Se priorizan cuatro retos tecnológicos: satélites de sensores eficientes, drones y robots autónomos, barcos y submarinos no tripulados, y redes multisensor para protección de infraestructuras críticas.

El Gobierno español impulsa la industria militar con enfoque en sensores espías, enjambres de drones y submarinos autónomos.

Los secretarios de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y de Industria, Jordi García, han señalado este lunes las prioridades del Gobierno español en cuanto al impulso de la industria militar de cara a los próximos años.

En este sentido, Valcarce y García, durante la presentación del programa IN + DEF, han hecho hincapié en cuatro retos tecnológicos a los que el sector de defensa deberá dar respuesta en el futuro.

El primero de estos retos, según ha detallado García, está relacionado con el diseño de "sensores satélites pequeños y eficaces" -ópticos, infrarrojos, radiales, etc.- para la recopilación de datos e información de inteligencia y que, a su vez, permitan llevar a cabo misiones de vigilancia.

Asimismo, se ha puesto énfasis en el desarrollo de "enjambres de drones y robots ligeros" que tengan la capacidad de coordinarse de forma autónoma y de continuar operando con seguridad "aunque el entorno electromagnético esté degradado".

Por su parte, Valcarce ha destacado la necesidad de contar con barcos y submarinos no tripulados autónomos y modulares, "capaces de realizar misiones de defensa avanzadas sin intervención humana en todo tipo de entornos marítimos".

Finalmente, la número dos del Ministerio de Defensa ha puesto el foco en la configuración de redes multisensor que sean "autónomas, seguras, portátiles, conectadas entre sí" para la detección y alerta de amenazas alrededor de bases e infraestructuras críticas.

En este sentido, Valcarce ha subrayado que para que Europa alcance la tan mentada "autonomía estratégica" es preciso desarrollar capacidades soberanas. "El reto es transformar la inversión en capacidad operativas, en tecnologías y en desarrollo para tener una disponibilidad real de esas capacidades que necesitan las Fuerzas Armadas", ha afirmado.

Tecnologías duales

Ambos funcionarios han destacado que las innovaciones en materia de defensa, en última instancia, se materializan en tecnologías duales que tiene impacto también en el sector civil.

"Fortalecen la defensa y al mismo tiempo transforman el tejido industrial y la economía de España y también contribuyen a la creación de empleo en todo nuestro país. Cada avance en defensa es una oportunidad para generar talento, trabajos y mayores cotas de bienestar ciudadano y cohesión territorial", ha dicho Valcarce.

"Tenemos que escalar y crecer, necesitamos que todas las industrias consigan un tamaño que le permitan también la integración dual, esto les va a dar sostenibilidad a largo plazo", ha insistido la secretaria de Estado.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el programa IN +DEF supondrá "un salto cualitativo" en la coordinación de los tres ministerios.

"La inversión en defensa es fundamental porque creemos en la autonomía estratégica europea y en el talento de la industria nacional. Vamos a seguir trabajando sin complejos para tener un sector de la defensa que tenga un liderazgo en el ámbito europeo", ha señalado Robles.

De igual manera, la titular de Defensa ha destacado que este 2026 su departamento se centrará en el "sostenimiento y mantenimiento" de los equipos y materiales de los que disponen actualmente las Fuerzas Armadas, porque de lo contrario "no vamos a tener modernización".

"Para eso es fundamental el trabajo de las start up y las grandes empresas trabajando de forma coordinada", ha apuntado.