El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha asegurado que ha habido un "progreso significativo" en las negociaciones sobre la guerra de Irán, tras su reunión del lunes en Teherán con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian.

A través de X, Naqvi ha indicado que tanto él como el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, tuvieron "una reunión muy positiva y productiva con el mandatario iraní", en medio del estancamiento de las negociaciones para el fin de la guerra que cumple seis meses.

"La discusión se centró en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, las tensiones en Oriente Medio y el camino a seguir, así como en los pasos necesarios por ambas partes para la restauración del Acuerdo de Islamabad, lo que conduciría a un arreglo integral del conflicto", ha sostenido.

Field Marshal Syed Asim Munir and I had a very positive and productive meeting with the President of Iran. Our discussion focused on the Iran US conflict, tensions in the Middle East and the way forward, as well as the steps needed by both sides for restoration of the Islamabad… https://t.co/jt1wtlESCa — Mohsin Naqvi (@MohsinnaqviC42) August 24, 2026

El ministro pakistaní ha reiterado que mantuvo un intercambio "muy constructivo" con Pezeshkian, aunque sin dar más detalles.

"Se logró un progreso significativo, y la reunión concluyó en una nota altamente positiva. Seguimos esperanzados en que este impulso ayude a allanar el camino para un mayor progreso y una paz duradera en la región", ha añadido.