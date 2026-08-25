A las nuevas sanciones para naciones que comercien con Irán de la operación 'Paria económico', Washington suma la amenaza de reanudar los bombardeos contra la República Islámica. Sin embargo, Pakistán asegura que ha habido un "progreso significativo" en las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz con EEUU.
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Pakistán asegura un "progreso significativo" sobre Irán tras reunión con Pezeshkian
El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha asegurado que ha habido un "progreso significativo" en las negociaciones sobre la guerra de Irán, tras su reunión del lunes en Teherán con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian.
A través de X, Naqvi ha indicado que tanto él como el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, tuvieron "una reunión muy positiva y productiva con el mandatario iraní", en medio del estancamiento de las negociaciones para el fin de la guerra que cumple seis meses.
"La discusión se centró en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, las tensiones en Oriente Medio y el camino a seguir, así como en los pasos necesarios por ambas partes para la restauración del Acuerdo de Islamabad, lo que conduciría a un arreglo integral del conflicto", ha sostenido.
Field Marshal Syed Asim Munir and I had a very positive and productive meeting with the President of Iran. Our discussion focused on the Iran US conflict, tensions in the Middle East and the way forward, as well as the steps needed by both sides for restoration of the Islamabad… https://t.co/jt1wtlESCa— Mohsin Naqvi (@MohsinnaqviC42) August 24, 2026
El ministro pakistaní ha reiterado que mantuvo un intercambio "muy constructivo" con Pezeshkian, aunque sin dar más detalles.
"Se logró un progreso significativo, y la reunión concluyó en una nota altamente positiva. Seguimos esperanzados en que este impulso ayude a allanar el camino para un mayor progreso y una paz duradera en la región", ha añadido.
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Al Sharaa agradece a Trump por sacar a Siria de la lista de "patrocinadores de terrorismo"
El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, ha agradecido al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber decidido retirar al país de la lista de "patrocinadores del terrorismo", en la que Siria estaba incluida desde 1979.
"Agradezco a su excelencia el presidente Donald Trump por su histórica decisión", escribió Al Sharaa en su cuenta de X, en un mensaje en el que también felicitó "al pueblo sirio" por este cambio.
أهنئ الشعب السوري بإزالة اسم سورية رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشكر فخامة الرئيس دونالد ترامب على هذا القرار التاريخي، وكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع سورية والسوريين. pic.twitter.com/Nw6B0VROEN— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) August 24, 2026
La decisión de la Casa Blanca, anunciada el lunes por el secretario de Estado, Marco Rubio, llega después de que EE.UU. y Siria reestablecieran relaciones en 2025 y tras un progresivo levantamiento de sanciones que recaían sobre el país árabe.
Washington informó también sobre la eliminación de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) como "organización terrorista global", cuyo exlíder es Al Sharaa.
Rubio declaró que estas medidas "representan otro paso histórico del presidente Trump para brindar al pueblo sirio un camino hacia la prosperidad".
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El Jefe del Pentágono no descarta bombardeos sobre Irán tras las nuevas sanciones
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, afirmó este lunes que el Pentágono no ha descartado el uso de "ataques cinéticos" sobre Irán tras presentarse hoy mismo un nuevo y agresivo paquete de sanciones económicas contra Teherán.
Al ser preguntado sobre si, tras anunciarse las sanciones, los bombardeos están descartados, Hegseth lo negó rotundamente.
"Si necesitamos usar ataques cinéticos, los usaremos. Si Irán es tan imprudente como para extralimitarse o provocar al Ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario", explicó Hegseth.
"Sabemos que la presión económica es lo que más les perjudica en este momento, pero de ninguna manera descartamos el uso de ataques cinéticos en el estrecho de Ormuz o en las cercanías de Irán", añadió el máximo responsable del Pentágono al respecto.
Las palabras de Hegseth llegan tras una semana de aparente desescalada militar entre ambos países, con Washington insistiendo en el mensaje de que el endurecimiento de los castigos económicos forzará a Teherán a retornar a la mesa de diálogo y a rebajar sus exigencias en la misma.
Estas declaraciones llegan después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentara la operación 'Paria económico' contra Irán, que busca sancionar a todo aquel que comercie con la república islámica.
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EEUU rebaja las expectativas de su 'Día D económico' contra Irán y lo reduce a "advertencia" para China y otros socios de Teherán
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha presentado este lunes en rueda de prensa el paquete de sanciones que la Administración llevaba días anticipando como su “Día D económico”.
Bessent ha bautizado la nueva política como de "fugas cero" y ha resumido su objetivo con estas palabras: “Estamos lanzando una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. Nuestro objetivo es cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán se quede sola”.
En términos concretos, el Tesoro ha anunciado sanciones a cerca de 60 entidades, personas y buques, y se ha centrado en cinco sectores completos de la economía iraní: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.