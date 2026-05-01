El plan de Rubio para reabrir Ormuz: el 'Maritime Freedom Construct', un consorcio naval mundial bajo mando de EEUU

El Pentágono estima que la guerra contra Irán ha costado a EEUU 25.000 millones de dólares, principalmente en municiones y operaciones.

España y Alemania condicionan su participación en la misión internacional a un mandato de la ONU, mientras Francia y Reino Unido lideran las conversaciones.

El cierre del estrecho ha reducido en un 20% la disponibilidad mundial de hidrocarburos y disparado los precios de la energía.

Estados Unidos impulsa el 'Maritime Freedom Construct', una coalición internacional para reabrir el estrecho de Ormuz tras el conflicto con Irán.

Aunque mantener el bloqueo de los puertos iraníes y ahogar la economía de Irán es ahora mismo la opción predilecta del presidente Donald Trump, Estados Unidos no ha abandonado el plan de aunar una coalición internacional de flotas que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz una vez concluyan las hostilidades.

Este plan ha sido diseñado por el Departamento de Estado que lidera Marco Rubio y ha sido distribuido en varios medios estadounidenses, entre ellos la agencia Reuters. La intención es transmitir una hoja de ruta frente a los temores de un alza del precio del crudo y la disrupción de las cadenas de suministros.

Cuando se cumplen dos meses desde el inicio de la operación 'Furia Épica', el paso crucial para el tráfico marítimo internacional se mantiene cerrado. Esto ha reducido en un 20% la disponibilidad mundial de hidrocarburos, disparando el precio de la energía y aumentando el riesgo de recesión económica.

Los esfuerzos para poner fin al conflicto se encuentran estancados desde el anuncio de un alto el fuego del pasado 8 de abril. Pese al impacto sobre las finanzas de Irán, que ha visto caer sus exportaciones petrolíferas a cerca de una cuarta parte, el propio líder supremo, Mojtada Jamenei, ha insistido en un mensaje que mantendrán el control del estrecho.

La posibilidad de retomar las acciones militares, no obstante, no está descartada. Según adelantaba el medio Axios, Trump ha recibido este jueves un briefing con opciones para atacar nuevos objetivos. Estos bombardeos quirúrgicos deberían servir para dañar puntos neurálgicos del régimen y forzarles a abandonar su programa nuclear.

Otra posibilidad sería reactivar la opción de una invasión terrestre, ocupando 'cabezas de puente' en el estrecho como las islas de Abu Musa y Tunb, o incluso Jark, 'joya de la corona' de la producción petrolífera de Irán. Aunque podría comprometer el control de Ormuz, sería una conquista costosa en material y vidas humanas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha mostrado su conformidad con la potencial reanudación de las hostilidades si esta fuera la opción elegida por Trump. "Es posible que pronto debamos intervenir nuevamente para lograr nuestros objetivos", manifestaba.

Los portavoces de Irán, por su parte, respondían en el mismo tono, amenazando con "una acción militar sin precedentes" en caso de persistir el bloqueo estadounidense. En caso de escalada militar, no descartaban un agravamiento de las alteraciones en el flujo petrolífero mundial.

'Constructo para la Libertad Marítima'

La otra cara de la moneda es la propuesta enviada a los países aliados para constituir el Maritime Freedom Construct ('Constructo para la Libertad Marítima' o MFC) para permitir retomar la navegación comercial a través del estrecho.

"El MFC constituye un primer paso crítico para establecer una arquitectura de seguridad tras el conflicto para Oriente Próximo", asegura el documento dirigido a la cancillerías.

Los países destinatarios serían los más de 40 involucrados en contribuir a una solución una vez concluyan los enfrentamientos. Las conversaciones están lideradas por Francia y Reino Unido, pero con una importante diferencia: París se opone a que EEUU participe por tratarse de uno de los beligerantes, pero Londres insiste en involucrarlo.

España se ha mostrado favorable a participar en esta misión a condición de que quede bajo mandato de la ONU. Alemania también se inclinaba por pedir una resolución de Naciones Unidas como marco para el esfuerzo común de desminado y protección de las líneas marítimas comerciales.

Mientras, Pakistán ha proseguido con sus esfuerzos negociadores, pero la semana se cierra sin avances. El lunes, Trump rechazó la propuesta iraní de centrar el acuerdo en la reapertura de Ormuz y emplazar el acuerdo nuclear a futuro. El presidente de EEUU quiere garantías de que su programa atómico queda neutralizado.

Los iraníes, por su parte, habrían pedido tiempo "hasta el viernes" para responder a las "observaciones" de los estadounidenses sobre su oferta. Según adelantan, el reconocimiento de su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles es una línea roja. Irán almacena 440 kg kilos de uranio enriquecido al 60%, que podría alcanzar el grado militar.

Los costes de la guerra

El Pentágono calcula que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos 25.000 millones de dólares, principalmente en municiones. Así lo explicó el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia ante la Cámara de Representantes.



Una parte de ese montante, precisó el alto cargo, "se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos", precisó.



Hurst aseguró que el Departamento de Guerra formulará una solicitud de presupuesto suplementario a través de la Casa Blanca. Esta se remitirá al Congreso "una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto".



El Pentágono compartió por primera esta estimación de los gastos de la guerra en la audiencia para dar cuenta de los presupuestos del Departamento ante el Congreso de EEUU.

También comparecieron el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine.



Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), las primeras 100 horas de la guerra contra Irán tuvieron un coste de al menos 3.700 millones de dólares, lo que se traduce en casi 900 millones al día.