El principal negociador de Irán —el presidente del parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf— afirmó que las recientes conversaciones con Estados Unidos habían avanzado, pero que aún persistían diferencias en materia nuclear y sobre el estrecho de Ormuz, mientras que el presidente Donald Trump mencionó "muy buenas conversaciones" con Teherán, a pesar de advertir contra el "chantaje" en relación con este canal de navegación clave.

Ninguna de las partes ofreció detalles sobre el estado de las negociaciones el sábado, días antes de que expire el frágil alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán .

"Hemos avanzado, pero aún hay mucha distancia entre nosotros", declaró a los medios estatales el jefe negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf , refiriéndose a las conversaciones del fin de semana pasado. "Hay algunos temas en los que insistimos... También tienen líneas rojas. Pero estos temas podrían ser solo uno o dos".

Trump dijo que Estados Unidos estaba manteniendo "conversaciones muy positivas", pero no dio más detalles.

Teherán dio marcha atrás el sábado para reafirmar su control sobre el estrecho, cerrando de nuevo el punto estratégico para el suministro energético. Irán afirmó que respondía al continuo bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, calificándolo de violación del alto el fuego.

Por su parte, el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, reapareció este sábado y declaró que la armada iraní estaba preparada para infligir "nuevas y amargas derrotas" a sus enemigos. Trumpcalificó la medida de "chantaje", aunque elogió las conversaciones.