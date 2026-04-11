Estados Unidos afirma que dos de sus barcos han cruzado Ormuz mientras negocian con Irán el acuerdo de paz

Imagen de archivo del buque Charleston, de la clase Independence, de la armada de EEUU. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Dos destructores estadounidenses cruzaron el Estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio de la guerra. El paso de los buques coincide con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. No se registraron incidentes durante la travesía y los barcos no escoltaban embarcaciones mercantes.

Dos buques de guerra procedentes de Estados Unidos han cruzado este domingo el Estrecho de Ormuz por primera vez desde que comenzó la guerra.

Los navíos son dos destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense. Este hecho coincide con las conversaciones de paz de EEUU e Irán.

Las naves atravesaron el estrecho sin que se registraran incidentes, según informó The Wall Street Journal, citando a tres funcionarios estadounidenses.

Las fuentes oficiales consultadas quisieron precisar que, a pesar de la envergadura del despliegue, los buques no desempeñaban funciones de escolta para embarcaciones mercantes.

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