Al menos dos israelíes han muerto tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, según ha confirmado el Cuerpo de Bomberos israelí.

Servicios de emergencia israelíes en el lugar del impacto de un misil iraní. Shir Torem Reuters

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han explicado a la agencia Efe que se trató de un impacto directo de un proyectil iraní, y el Canal 12 ha añadido que portaba una ojiva de 450 kilogramos.