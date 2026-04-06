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Trump ofrecerá hoy una rueda de prensa en la Casa Blanca acompañado de militares
Donald Trump ofrecerá hoy hacia las 13:00 hora local (las 10 hora española) una conferencia de prensa acompañado "de militares" en la Casa Blanca en la que se espera que amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán. La portavoz del presidente estadounidense, Karoline Leavitt, ha explicado en un mensaje en redes sociales que el mandatario responderá preguntas a los medios sobre el conflicto de Oriente Próximo ante el volumen de preguntas trasladas por los periodistas.
Due to popular demand from the press, President Trump’s news conference tomorrow will now take place in the White House Briefing Room. 1PM ET. pic.twitter.com/A7DfXbZAxQ— Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026
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Mueren dos personas en Israel tras el impacto de un misil iraní contra un edificio en Haifa
Al menos dos israelíes han muerto tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, según ha confirmado el Cuerpo de Bomberos israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han explicado a la agencia Efe que se trató de un impacto directo de un proyectil iraní, y el Canal 12 ha añadido que portaba una ojiva de 450 kilogramos.
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El Ejército iraní amenaza con una ofensiva "más devastadora" si EEUU ataca las centrales eléctricas
El Ejército iraní ha advertido que lanzará una ofensiva "más devastadora y generalizada" si Estados Unidos bombardea la infraestructura civil del país persa, según un comunicado publicado por la emisora estatal IRIB. Ayer, el presidente Donald Trump amenazó con destruir todas las centrales eléctricas de la República Islámica si sus líderes no acceden a reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes por la noche.
Oriente Próximo