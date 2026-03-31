Irán amenaza con atacar a 18 grandes tecnológicas de EEUU en la región a partir de este miércoles por "espionaje"

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Revolucionaria iraní amenaza con atacar oficinas de 18 grandes tecnológicas estadounidenses en Oriente Próximo desde este miércoles por acusaciones de espionaje. Entre las empresas señaladas se encuentran Microsoft, Apple, Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing, y se ha advertido a sus empleados que abandonen sus lugares de trabajo. Irán asegura estar adoptando nuevas tácticas ofensivas y sistemas de misiles, ampliando el frente de guerra contra EE.UU. e Israel, y planea una estrategia a largo plazo en la región. La Guardia Revolucionaria también reivindica ataques recientes con drones y misiles contra bases estadounidenses y acciones de aliados como Hezbolá y fuerzas proiraníes en Irak y Yemen.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que atacará desde este miércoles las oficinas en Oriente Próximo de 18 compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

"Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, advirtió este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas de las tecnológicas estadounidenses a partir de este miércoles 1 de abril a las 20:00 hora local iraní.

“Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo”, añadió.

Tras ese mensaje, hizo pública una lista de 18 empresas entre las que se encuentran Microsoft, Apple y Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este martes de que trabaja con "un horizonte a largo plazo" para la guerra contra Estados Unidos e Israel, tras indicar la "expansión lógica y calculada" del frente de guerra.

"Hemos considerado un horizonte a largo plazo para la erosión del poder del régimen sionista y del Ejército estadounidense en la región, con el fin de preparar el terreno para la batalla final y el avance de la nación islámica hacia la Jerusalén ocupada", ha indicado el cuerpo en el marco de una actualización de sus operaciones en respuesta a la misión Furia Épica lanzada contra la República Islámica.

En este sentido, las autoridades iraníes apuntan que el cambio en las "tácticas ofensivas" de Irán y el uso de "nuevos sistemas de misiles", "junto con la expansión lógica y calculada del frente de guerra por parte de las zonas de resistencia", hacen prever una "transformación cualitativa y estratégica en el terreno".

El balance de la Guardia Revolucionaria, recogido por Tasnim, indica que las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria atacaron "escondites" de las fuerzas estadounidenses en las bases de Al Dafra, Victoria y Ali al Salem, en Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait, respectivamente, "con drones de ataque y misiles de precisión en una operación continua y consecutiva".

Igualmente, reivindica las más de 120 acciones del partido milicia chií Hezbolá en Líbano, así como de fuerzas proiraníes en Irak y Yemen, asegurando que han infligido "golpes devastadores" a los Ejércitos de "invasores".

Por otro lado, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró que atacó este martes con drones suicidas centros estratégicos y clave de comunicación, telecomunicaciones e industria de Siemens, Telecom y AT&T "del régimen asesino de niños" en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.