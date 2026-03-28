Tres periodistas mueren tras un bombardeo de Israel contra un convoy de comunicación en Jezzine, al sur del Líbano

El periodista de Al Mayadeen, Jam al Al -Gharabi, sostiene un chaleco de prensa junto al automóvil destruido por un ataque israelí selectivo que mató a los periodistas libaneses Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Tres periodistas libaneses murieron en un bombardeo israelí contra un convoy de comunicación en Jezzine, sur del Líbano. El presidente libanés Joseph Aoun condenó el ataque, señalando que el vehículo estaba claramente identificado con las siglas 'PRESS'. Israel justificó el ataque acusando a uno de los periodistas, Ali Shoeib, de pertenecer a la inteligencia de Hezbolá, aunque no presentó pruebas. Entre las víctimas se encuentran Ali Shoeib de Al-Manar y Fatima Ftouni y su hermano Mohammad Ftouni de Al-Mayadeen.

Un ataque israelí contra un convoy de comunicación en la región de Jezzine, el sur del Líbano, acabó este sábado con la vida de tres periodistas libaneses.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el asesinato de los profesionales, que se trasladaban en un vehículo debidamente señalizado con las siglas 'PRESS'.

"Condenamos enérgicamente este ataque y pedimos a todas las instancias internacionales que actúen para poner fin a lo que está ocurriendo en nuestro territorio", denunció Aoun en X.

El líder libanés criticó que este ataque vulnera normas internacionales elementales, específicamente los Convenios de Ginebra de 1949 y la resolución 1738 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ambos exigen la protección de periodistas en zonas de conflicto siempre que no participen en las hostilidades.

Las víctimas han sido identificadas como Ali Shoeib, veterano reportero de la cadena Al-Manar, junto a la corresponsal Fatima Ftouni y el camarógrafo y hermano de esta Mohammad Ftouni, ambos del canal Al-Mayadeen.

Según testigos y medios locales, el impacto fue directo, dejando el automóvil completamente calcinado.

Un agente de policía observa el coche destrozado en el que viajaban los periodistas libaneses Reuters

Los motivos israelíes

El Ejército de Israel justificó el ataque alegando que Ali Shoeib pertenecía a la inteligencia de la fuerza de élite Radwan de Hezbolá bajo el "disfraz de periodista".

Lo acusó de "incitación" contra soldados y civiles israelíes. El comunicado no mencionaba ninguna otra muerte ni aportaba pruebas que respaldaran la afirmación.

Por su parte, el grupo islamista palestino Hamás denuncia la "impunidad" de Israel tras el asesinato de los periodistas.

Hamás califica este ataque de ser una "extensión de la política criminal" aplicada previamente en la Franja de Gaza.

Las víctimas

Ali Shoeib era uno de los rostros más conocidos de la televisión libanesa, con casi 30 años de experiencia cubriendo el sur del país.

Su labor se centraba en documentar la vida en la frontera y los constantes roces militares, siendo una fuente de referencia para entender la dinámica del conflicto en la zona.

Por su parte, Fatima Ftouni, reportera de la cadena Al-Mayadeen, se encontraba en un momento álgido de su carrera.

Apenas minutos antes del impacto había realizado su última transmisión en directo para informar sobre la situación humanitaria en Jezzine.

Fatima viajaba junto a su hermano, Mohammad Ftouni, quien trabajaba como su camarógrafo.

Este incidente revive el trauma de octubre de 2024 en Hasbaya, donde otro bombardeo israelí contra un complejo de viviendas para periodistas mató a tres informadores.

La ONU y diversas organizaciones de prensa mantienen abiertas investigaciones para determinar si el uso de distintivos de identificación está siendo respetado por las fuerzas en combate.