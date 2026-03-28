La atomizada oposición de Irán, entre el rechazo total al régimen y el miedo al vacío de poder: "Sin unidad no habrá transición"

La Guardia Revolucionaria es el actor clave para el futuro de Irán, con posibles escenarios que van desde una apertura pragmática hasta un cierre autoritario al estilo norcoreano.

La ausencia de una coalición opositora sólida genera temor a un vacío de poder y a la posibilidad de una guerra civil si el régimen colapsa sin alternativa clara.

El apoyo popular al régimen iraní es reducido, con solo un 10% de partidarios de línea dura y otro 10% de reformistas, mientras que la mayoría de la sociedad muestra descontento y deseo de cambio.

La oposición iraní está profundamente fragmentada entre monárquicos, republicanos, izquierda y minorías étnicas, lo que dificulta articular una alternativa unida al régimen.

El régimen iraní, dirigido por clérigos con una visión radical del islam chiita desde el 1 de abril de 1979, ya no representa a una sociedad civil robusta, resistente, moderna, secular y con ansias de libertades democráticas.

El descontento social y el deseo de cambio de régimen tras la matanza de unos 7.000 manifestantes (según HRANA) en las protestas de diciembre y enero, no se traduce en oposición unida, señalan varios analistas iraníes consultados por EL ESPAÑOL.

El núcleo duro de apoyo al régimen es de un 10%, según la mayor encuesta realizada hasta ahora, la del grupo GAMAAN, con sede en Holanda y cuyo método corrige el sesgo de censura y temor.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ya acumula 1.500 muertos civiles (de acuerdo con datos de la Cruz Roja), ha demostrado un sistema de gobierno diseñado para resistir, y un cierre de filas temporal.

Sin embargo, la oposición a la dictadura de los ayatolás no representa a toda la sociedad: está altamente fragmentada entre monárquicos, republicanos, izquierda y minorías étnicas, que, de momento, no parecen tener capacidad para articular una transición compartida ni un nuevo equilibrio de poder que sustituya al régimen.

Las minorías más asociadas a la oposición al régimen iraní son, sobre todo, la kurda y la baluche, y existen también corrientes disidentes entre árabes ahwazíes, mientras que los azeríes no han operado generalmente como un bloque opositor étnico.

El problema, además, no es solo tumbar al régimen, sino una alternativa clara para el día después.

Fragmentación de la oposición

"No existe una oposición unificada. En este momento hay una figura mucho más visible que las demás: Reza Pahlavi, el hijo del antiguo Sha de Persia. Pero eso no significa que la oposición esté unida en torno a él. Por desgracia, no existe una coalición que reúna a Pahlavi, a la izquierda, a los republicanos, a los grupos de minorías étnicas y a los partidos regionales", explica Ammar Maleki, director de GAMAAN y profesor de la Universidad de Tilburg.

Pahlavi es la figura opositora más visible, con un apoyo constante de aproximadamente un tercio de la sociedad en los últimos tres años, mientras que otro tercio se opone a él y el tercio restante es ambivalente. El apoyo al hijo del Sha es inferior a la media nacional en provincias étnicas como Kurdistán o Baluchistán.

Exiliados iraníes frente al ministerio de asuntos exteriores italiano en Roma manifestándose en contra del régimen de los ayatolás y a favor del sah Reza Pahlaví el 15 de enero de 2026. Foto: Marco Di Gianvito / ZUMA Press Wir / Europa Press

Las preferencias políticas en Irán son variadas: alrededor del 29% apoya la monarquía, el 21% una república secular y el 15% alguna forma de federalismo.

Maleki subraya que, en un escenario de colapso, la popularidad no es el único factor: la capacidad armada de grupos como el MEK (Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, un grupo opositor iraní en el exilio) o partidos kurdos iraníes puede pesar más que el apoyo popular.

El influyente analista Vali Nasr, de la Johns Hopkins SAIS, sostiene en esta entrevista que una parte significativa del movimiento monárquico —particularmente en la diáspora— no solo busca un cambio político, sino que anhela una redefinición de la identidad iraní. Es decir, rechaza la identificación con el Sur Global, aspira a "integrarse en el mainstream estadounidense y europeo", y construye una narrativa que "detiene la historia de Irán en el siglo VII", antes de la llegada del islam.

Este grupo utiliza el apoyo a Israel y el antagonismo a la causa palestina como mecanismos de integración simbólica con Occidente. Este fenómeno, que Nasr describe como "el deseo de ser blanco", indica que la oposición monárquica no es solo una opción política, sino también un proyecto de reoccidentalización que genera tensiones con otros sectores opositores.

Coincide Djavad Salehi-Isfahani, profesor de economía en Virginia Tech, en que la oposición es "profundamente heterogénea", fracturada por clase, ideología, generación y geografía.

"La frustración de las generaciones jóvenes no ha derivado en una alternativa progresista coherente, sino que ha alimentado un rechazo transversal tanto al establishment gobernante como a la oposición reformista, dando lugar a una corriente de 'derecha anti-régimen' que ha llamado a enemigos tradicionales de Irán" en su rescate, agrega Isfahani.

El activista opositor y analista Kaveh Nematipour señala los límites de los actores armados. Los kurdos iraníes son el grupo étnico-opositor más movilizado, con una fuerza estimada de 50.000 a 60.000 hombres, pero subraya su falta de armamento adecuado (mayoritariamente AK-47) y su incapacidad para enfrentarse solos al ejército iraní. "Estos grupos no pueden decidir el desenlace militar sin una intervención terrestre externa", concluye.

La administración Trump está considerando desplegar tropas terrestres para una posible operación sobre la isla de Jark.

El apoyo social al régimen

Maleki aporta datos cuantitativos más concretos. Según su encuesta de septiembre de 2025, alrededor del 20% de la sociedad apoyaba al régimen, subdividido en un 10% de partidarios de línea dura (leales a la Guardia Revolucionaria IRGC, y sectores religiosos) y otro 10% del campo reformista que aún creía en cambios dentro del sistema.

Narges Bajoghli, profesora de Johns Hopkins SAIS, cuestiona este marco analítico. Sostiene que la base social del régimen ya no es estable ni se define únicamente por la convicción ideológica, que es una minoría menguante.

La analista introduce dos categorías cruciales. Por un lado, la dependencia estructural, ya quemillones de iraníes cuyos medios de vida dependen de instituciones estatales. Por otro, una categoría reactiva que la guerra ha hecho emerger: la de los iraníes que se oponen al régimen pero reaccionan ante un ataque exterior como patriotas. Para Bajoghli, "confundir esta reacción nacional con apoyo al régimen es un fracaso analítico".

El profesor Salehi-Isfahani coincide en que la base social duradera del régimen se nutre de sectores de bajos ingresos, población religiosa y beneficiarios de las políticas redistributivas del contrato social posrevolucionario.

El horizonte de transición

Ali M. Ansari, miembro de la Royal Society of Edinburgh y profesor en la Universidad de St Andrews, pone el acento en la resiliencia de la sociedad iraní por encima de la del régimen.

Sostiene que lo que mantiene unido a Irán es su base social y cultural, no el Estado, y muestra una relativa confianza en que la identidad nacional compartida puede mantener la cohesión del país.

La resiliencia del régimen, añade, reside menos en la ideología que en "la conciencia de que no tienen adónde ir y temen la venganza de la sociedad".

La guerra está distorsionando las categorías políticas habituales y activa un reflejo nacional que no se alinea con las lealtades al régimen, complicando la lectura de sociedad civil y oposición, explica Bajoghli.

Maleki presenta un panorama más sombrío. Su principal preocupación es el vacío de poder. Es decir, que la cuestión no es solo tumbar al régimen, sino saber quién lo sustituiría. Sin una coalición mínima, el colapso podría derivar en una guerra civil.

Según sus datos de después de la guerra de los 12 días en junio, solo el 15% creía en la vía electoral (ya que el fiasco electoral ha desatado numerosas protestas desde 2009), el 33% en las manifestaciones y el 20% en la intervención internacional, "cifras que probablemente han cambiado hacia esta última opción tras la represión de las protestas".

Para Nematipour, el desenlace más probable sería una invasión terrestre, ya que ni los grupos armados internos ni los bombardeos aéreos pueden, por sí solos, derrotar al ejército iraní. Añade que el propio régimen podría estar buscando provocar ese escenario, precisamente porque ahí cree que puede infligir más daño.

En manos de los Guardianes

La Guardia Revolucionaria sería un actor decisivo para el futuro del régimen si este sobrevive, plantea Nasr, con una dicotomía: por un lado, una reinvención pragmática, en la que la IRGC podría abrir fronteras, negociar con EEUU y transitar hacia una apertura económica sin ceder el control autoritario.

Y, por otro lado, un cierre a la norcoreana o a la birmana, con el que Irán se convertiría en una sociedad más cerrada, opresiva y empobrecida, en constante conflicto con sus vecinos y EEUU, comparable al Irak entre 1991 y 2003.

oto de archivo. Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán durante una ceremonia conmemorativa del 40.º aniversario de la Revolución Islámica de 1979, en la plaza Azadi (Libertad) de Teherán, Irán, el 11 de febrero de 2019. Efe

Nasr es escéptico sobre la posibilidad de disidencia interna: "O la Guardia Revolucionaria en su conjunto toma una decisión de negociar con EEUU un futuro diferente, o el país se desintegra y la propia Guardia se fractura a lo largo de esas líneas".

Escenarios de relevo

Maleki coincide con estos dos modelos antagónicos dentro de la elite iraní que ha sobrevivido a la muerte de Alí Jamenei. La facción de Jamenei y la Guardia Revolucionaria aspira al modelo norcoreano para mantener su control total y un país aislado.

Lo que él denomina el "modelo chino" (reinvención pragmática) está representado por figuras como Mohammad Bagher Ghalibaf (presidente del Parlamento), o reformistas como Hasán Rouhani (presidente 2013-2021) y Mohammad Yavad Zarif (su ex ministro de Exteriores).

De hecho, diversos medios han desvelado esta semana que hay conversaciones entre la Administración de Donald Trump y Ghalibaf.

"Si la actual cúpula militar es eliminada, estas figuras podrían emerger como una opción de transición aceptable para actores externos", sugiere Maleki. Y en paralelo, contempla un escenario de colapso a manos de grupos armados opositores.

La decisión final está en la IRGC, subraya Nasr. Pero la continuidad del país no está garantizada, ya que la guerra podría llevar a una desintegración territorial que fracturaría a la propia Guardia.

Por su parte, Salehi-Isfahani se centra en si las aperturas sociales graduales (como el repliegue en la aplicación estricta del hiyab) pueden preservarse. "De ello dependerá la capacidad de la clase media urbana para reafirmar un papel en el sostenimiento de reformas limitadas", concluye.