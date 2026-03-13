EEUU ofrece una recompensa de 10 M por información sobre los líderes iraníes tras señalar que Jamenei está "desfigurado"

Un guardia frente a una pancarta con la imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y su padre, el difunto Ali Jamenei, este viernes en las calles de Teherán. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre líderes iraníes, incluido el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei. Washington también señala como objetivos a otros nueve líderes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre ellos Ali Larijani. El secretario de Guerra de EEUU afirmó que Mojtaba Jamenei está herido y posiblemente desfigurado tras recientes ataques. En su primer mensaje, Jamenei llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y amenazó con vengar la muerte de líderes iraníes.

Estados Unidos anunció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero de líderes iraníes, incluido el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, según un comunicado emitido por el Departamento de Estado de EEUU.

Además del nuevo dirigente de la nación persa, Washington fija también como objetivo prioritario a otros nueve "líderes" del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), aunque sólo menciona expresamente a seis, entre ellos al nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani.

Este nuevo movimiento de la Administración Trump se produce después de que varios dirigentes de la República Islámica se sumaran este viernes a las multitudinarias manifestaciones en las calles de Teherán por el día de la festividad de Al Quds. Toda una demostración de fuerza pese a las amenazas de EEUU e Israel de seguir ejecutando a líderes de la nación persa.

Cartel con los líderes iraníes por lo que EEUU ofrece 10 millones de recompensa por información sobre su paradero. Departamento de Estado de EEUU

A primera hora de la mañana, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, afirmó, sin pruebas, que Mojtaba Jamenei está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre y otros cinco familiares en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", señaló el jefe del Pentágono en una rueda de prensa tras el primer mensaje del nuevo dirigente de la nación persa.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes", en referencia a las multitudinarias protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

"Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene "miedo" y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, un desafiante Jameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Próximo y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.