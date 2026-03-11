Irán dice que Mojtaba Jamenei se encuentra "sano y salvo" tras resultar herido en un ataque en el primer día de guerra

Una mujer sostiene una imagen de Mojtaba Jamenei en una marcha en Teherán. Majid Asgaripour Reuters / WANA

Las claves nuevo Generado con IA Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, está "sano y salvo" tras resultar herido en un ataque durante el primer día de la guerra, según confirmó el hijo del presidente iraní. Fuentes citadas por The New York Times aseguran que Jamenei sufrió heridas en las piernas durante un bombardeo, y permanece en un lugar seguro y con comunicación limitada. El ataque en el que fue herido también causó la muerte de su padre, el anterior líder supremo, su madre, un hermano y altos cargos del régimen iraní. A pesar de asumir el liderazgo, Mojtaba Jamenei no ha aparecido públicamente y solo se le ha visto en pancartas y murales en Teherán.

Mojtaba Jamenei se encuentra "sano y salvo" pese a que no se le ha visto públicamente ni en ningún vídeo desde su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán hace tres días. Así lo ha confirmado en redes sociales Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de la República Islámica y asesor gubernamental.

The New York Times, citando a fuentes del régimen de los ayatolás y de la inteligencia israelí, informa de que Jamenei fue herido durante un bombardeo en el primer día de la operación Furia Épica. Aunque las circunstancias no están claras, el ayatolá presenta heridas en sus piernas y se encuentra en un lugar de máxima seguridad con comunicación limitada.

La televisión estatal iraní se ha referido en las últimas horas al líder supremo, de 56 años, como "veterano herido de la guerra del Ramadán", en referencia a la terminología utilizada por la República Islámica para referirse al conflicto. Pero en ningún momento se ha especificado cuál es su estado.

Cartel publicitario de los líderes supremos de Irán en Teherán. EFE.

"Me enteré de que el Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, está sano y salvo", ha desvelado Yousef Pezeshkian en un mensaje publicado en Telegram.

Fuentes del Ejército israelí apuntan a que el ayatolá fue víctima de uno de los primeros ataques sobre Teherán en la mañana del 28 de febrero. Su padre, Alí Jamenei, murió en uno de estos bombardeos, así como su madre, un hermano y otros altos cargos de la cúpula política y militar iraní, que se encontraban en el complejo del Consejo de Seguridad Nacional para una reunión.

Los rumores sobre la salud de Mojtaba Jamenei han sido constantes desde el inicio de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, sobre todo porque se erigía en el principal favorito a suceder a su progenitor, como así ha sucedido. La Fundación de Alivio Imam Khomeini, una importante organización religiosa estatal, también se había referido a él como "janbaz jang", el término persa para los heridos en combate.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, preguntado el martes por la prensa local, no confirmó si Jamenei había asumido su nuevo cargo como máxima figura religiosa y política del país, además del de comandante en jefe de las fuerzas armadas. "Quienes debían recibir el mensaje, lo han recibido", respondió de forma ambigua.

loop bunker iran 16 9

El pasado viernes, el Ejército israelí volvió a lanzar un ataque masivo con bombas antibúnker contra el complejo residencial del líder supremo, reduciéndolo a escombros. Pero las autoridades iraníes aseguraron que Mojtaba Jamenei no se encontraba allí.

Refugiado bajo tierra ante el temor de nuevos ataques -Donald Trump se ha mostrado descontento con la elección de Mojtaba Jamenei, si bien no ha dicho que sea un objetivo a eliminar, como sí ha hecho Israel-, lo único que se puede ver del nuevo líder supremo es su rostro en pancartas abanderadas por sus seguidores y en un gran mural en el centro de Teherán en el que aparece su padre entregándole la bandera nacional.

El nuevo líder de los ayatolás, que mantenía estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, ha sido una figura influyente desde la sombra durante muchos años. Y aunque fue el encargado de coordinar asuntos militares y de seguridad, pocos detalles se conocen sobre su personalidad o sus planes para gobernar Irán más allá de pertenecer al ala dura del régimen.