La guerra se intensifica: Irán ataca a tres cargueros y EEUU destruye 16 barcos que colocan minas en el estrecho de Ormuz

Varios petroleros esperan en la ciudad de Mascate, en Omán, para cruzar el estrecho de Ormuz. Reuters

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este miércoles de tres nuevos ataques a barcos cargueros en el estrecho de Ormuz, uno de los cuales ha tenido que evacuar a su tripulación y otro ha sufrido un incendio.

Ninguna fuente oficial ha atribuido este ataque a ningún país en un momento en el que la guerra se recrudece en un corredor por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial y es clave para la seguridad energética europea y para la economía global.

Uno de los proyectiles ha causado daños en un buque portacontenedores a unas 25 millas náuticas de la ciudad emiratí de Ras al Jaima, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

En este momento "se desconoce la magnitud de los daños" y todos los tripulantes "se encuentran a salvo", según UKMTO, que ha recomendado "a los buques que naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa mientras las autoridades

continúan investigando el incidente".

Poco después, se ha informado de que otro proyectil, también de procedencia desconocida, ha impactado sobre un segundo

buque de carga en el estrecho de Ormuz, a unas 11 millas náuticas al norte de Omán.

"El buque ha solicitado ayuda y la tripulación está evacuando", ha informado el UKMTO, que ha confirmado la existencia de un "incendio a bordo", que ya ha sido extinguido.

Esta madrugada un tercer buque mercante ha sido alcanzado por proyectiles desconocidos cuando navegaba por el estrecho de Ormuz. También ha sufrido daños, aunque la tripulación está a salvo.

16 barcos minadores

También en esta zona Estados Unidos ha informado que ha destruido "múltiples buques de guerra iraníes", entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra Irán, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación".

El Comando Central de Estados Unidos asegura que el objetivo de estos ataques es "degradar la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional".

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Los barcos minadores han cobrado en las últimas horas después de que informes de inteligencia estadounidenses confirmaran a varios medios, entre ellos la CNN y la CBS, que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz.



La situación en el estrecho ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.



Teherán, que en un primer momento negó que estuviera cerrado, ya dejó claro hace unos días que es poco probable garantizar la seguridad en la zona.

Las fuentes anónimas citadas por la CNN explicaron que por ahora solo se han colocado unas pocas docenas de minas, pero que podrían colocar cientos de ellas en la vía con la flota que aún conserva Irán.



Sin embargo, no hay confirmación oficial de que esto se haya producido, al menos hasta la fecha.