Al menos 53 niñas mueren en un bombardeo israelí contra una escuela al sur de Irán: "Fue alcanzada de manera directa"

Shajareh Tayyebeh, la escuela iraní atacada por los bombardeos, situada al sur de Irán.

Al menos 53 niñas han muerto tras un ataque israelí a una escuela situada en la ciudad de Minab, al sur de Irán, según ha informado la agencia de noticias estatal iraní IRNA.

“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa", dijo el vicegobernador de la provincia sureña de Hormozgan, Ahmad Nafisi.

Siguiendo en esta línea, al menos otras 45 personas resultaron heridas en el ataque, tal y como informó la agencia de noticias iraní. No proporcionó más detalles sobre las víctimas.

Nafisi explicó que el ataque impactó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, que en el turno de la mañana contaba con 170 estudiantes.

Según el vicegobernador de Hormozgan, los equipos de rescate se encuentran en el lugar asistiendo a las estudiantes y realizando las labores de retirada de escombros

Iranian state media reported that an Israeli airstrike hit the Shajareh Tayyebeh girls' elementary school in the southern city of Minab, Hormozgan

The death toll has risen to 40 people at the school. #Iran pic.twitter.com/3C31J36ecD — SaimaA (@Sa7ps) February 28, 2026

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Efe fue testigo de cierto caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

Sánchez: "Rechazamos la acción militar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de EEUU e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y ha pedido "desescalada y diálogo", recoge Efe.

En su cuenta de la red social X, Sánchez también ha rechazado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha sentenciado.

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.



Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha escrito Sánchez.

También en el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien está siguiendo de cerca la "grave situación" tras los bombardeos de EEUU e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.

"La violencia solo trae caos", ha escrito Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".