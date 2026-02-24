La Junta de Paz de Trump estudia imponer una moneda estable en Gaza vinculada al dólar y creada por un israelí

Trump junto a varios de los países que apoyan la Junta de Paz para Gaza creada por Estados Unidos. Reuters

Miembros de la Junta de la Paz de Trump, el grupo encargado de reconstruir Gaza, exploran la creación de una moneda estable para la Franja como parte de los esfuerzos para reestructurar la economía del devastado territorio palestino.

Se trataría de un tipo de criptomoneda cuyo valor estaría vinculado a una divisa convencional, como el dólar, según informa Financial Times.

Detrás de este proyecto está Liran Tancman, un ejecutivo tecnológico israelí y exreservista, quien actualmente trabaja como asesor de esta Junta de Paz.

Las conversaciones sobre esta moneda están en una etapa preliminar, pero ya se ha puesto esta opción encima de la mesa, aunque no se han revelado detalles de cómo esta moneda se introducirá en la Franja de Gaza, donde la actividad económica ha quedado colapsada tras dos años de guerra.

Además, el sistema bancario y los pagos tradicionales en Gaza se han visto severamente afectados y son casi inexistentes debido a la destrucción de bancos y cajeros automáticos. También porque Israel ha bloqueado las entregas de efectivo a la Franja.

Financial Times apunta que el objetivo es "secar a Gaza de todo el efectivo para que Hamás no pueda generar ninguno".

Atraer a países del Golfo

Este medio apunta que esta moneda estable podría estar vinculada al dólar para que empresas de los países árabes del Golfo ayuden a liderar el esfuerzo.



"Esta no será una Moneda de Gaza ni una nueva moneda palestina, sino un medio para que los gazatíes puedan realizar transacciones digitales", ha declarado una fuente al periódico económico.

En la actualidad, la Autoridad Monetaria Palestina actúa como banco central tanto para la Cisjordania ocupada como para Gaza. Sin embargo, no tiene la facultad de emitir su propia moneda y la moneda oficial en los territorios palestinos es el shekel israelí.

Si bien las transacciones en dólares se realizan en Gaza, son limitadas en comparación con las realizadas en shekels.

Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en 2023, el acceso a shekels físicos en Gaza se ha visto severamente limitado.

Nueva web

Precisamente este martes, la Junta de Paz ha estrenado su página web en la que se destaca como principio fundacional que "una paz duradera requiere soluciones de sentido común".

La web subraya la importancia de "apartarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado" y enfatiza la necesidad de un organismo internacional "más ágil y eficaz", con una coalición de Estados comprometidos con la "acción efectiva".

La página destaca a los 28 miembros fundadores de este nuevo órgano. Entre ellos, además de Estados Unidos, Israel, Argentina, El Salvador, Egipto, Hungría, Catar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que el organismo debilita el papel de la ONU.

Según el documento fundacional que aparece en la web, cada Estado miembro debe estar representado por su jefe de Estado o de Gobierno para un mandato de no más de tres años, una cláusula que no se aplica si el país en cuestión aporta más de 1.000 millones de dólares en efectivo (848 millones de euros) durante el primer año tras la entrada en vigor de la carta fundacional.

El acta de constitución de la Junta de Paz se firmó el pasado 22 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y su primera reunión tuvo lugar el 19 de febrero en Washington.

La web refleja que en su consejo ejecutivo está el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; el exprimer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; Jared Kushner, yerno de Trump; o el enviado especial del país para Oriente Medio, Steve Witkoff.

