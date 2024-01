Hamás publica un vídeo de los cadáveres de 2 rehenes el día después de grabarlos con vida: "Los mató Israel"

Hamás ha difundido un vídeo en el que anuncia la muerte de dos rehenes israelíes y afirma que fueron asesinados por ataques aéreos israelíes. El vídeo mostraba a la rehén Noa Argamani (26) hablando bajo coacción y revelando que dos hombres con los que estaba cautiva habían muerto durante el cautiverio. No estaba claro cuándo ni dónde se había grabado el vídeo y no había confirmación independiente de las afirmaciones de Hamás.

El domingo, los tres rehenes habían aparecido en un vídeo de 37 segundos en el que Hamás instaba al Gobierno israelí a detener su ofensiva aérea y terrestre y lograr su liberación. El clip, sin fecha, venía acompañado de tres posibles escenarios que revelarían al día siguiente: que todos serían asesinados, todos sobrevivirían o sólo algunos morirían. Las declaraciones de los rehenes terminaban con el mensaje: "Mañana [lunes] os informaremos de su suerte. Vuestro Gobierno está mintiendo".

En un comunicado difundido con el nuevo vídeo, el brazo armado de Hamás, las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, afirmó que los dos hombres, que se cree que son Yossi Sharabi (53) e Itay Svirsky (38), habían muerto en "el bombardeo del ejército sionista".

Hamas publica un nuevo vídeo en el que una de las rehenes, Noa Arghamani, anuncia la muerte de dos compañeros de cautiverio, Yossi e Itai.

Al final del vídeo aparecen sus cuerpos. (Lo he eliminado de la edición).

Quedan más de 130 rehenes pero nadie sabe cuántos siguen vivos. pic.twitter.com/rAgjjixGyE — Almudena Ariza (@almuariza) January 15, 2024

El portavoz militar de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, ha reconocido a Svirsky como uno de los hombres que aparecían en el último vídeo de Hamás, aunque no ha identificado a Sharabi, el otro rehén asesinado, bajo petición de la familia. Hagari desmintió con vehemencia el mensaje pronunciado por Argamani, y aseguró que Israel no es responsable de la muerte de los dos ciudadanos.

"Itai no fue abatido por nuestras fuerzas. Eso es una mentira de Hamás. El edificio en el que estaban retenidos no era un objetivo y no fue atacado por nuestras fuerzas. No atacamos un lugar si sabemos que puede haber rehenes dentro", dijo el contralmirante, añadiendo que las zonas cercanas habían sido blanco de ataques. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha acusado a Hamás de llevar a cabo "abusos psicológicos".

Se intensifican los bombardeos

Al caer la noche, los residentes dijeron que los aviones y tanques israelíes volvieron a intensificar sus bombardeos en toda Gaza. En Al-Bureij, en el centro de Gaza, los médicos dijeron que un ataque israelí con misiles mató a cuatro personas e hirió a otras, mientras que en el suburbio de Tel Al-Hawa de la ciudad de Gaza, en el norte, dijeron que dos personas murieron y otras resultaron heridas por un ataque israelí.

El ejército israelí dijo que había retirado otra división de tropas como parte de los planes para llevar a cabo operaciones más selectivas contra los líderes de Hams en el sur, tras una ofensiva inicial total centrada en el extremo norte de la Franja, densamente edificado. El ministro Gallant, que habló casi al mismo tiempo que se mostraba el último vídeo de los rehenes, dijo que las intensas operaciones militares en el sur de Gaza estaban a punto de terminar, pero que Hamás no accedería a liberar a más rehenes sin presión militar.

El brazo armado de Hamás afirmó que sus combatientes habían tendido una emboscada y matado a cinco soldados israelíes en la ciudad meridional de Jan Yunis. Las autoridades sanitarias palestinas dijeron anteriormente que siete personas habían muerto y otras habían resultado heridas en un ataque aéreo israelí cerca del hospital Nasser de la ciudad.

La campaña de Israel en Gaza desde el asalto de Hamás del 7 de octubre ha convertido gran parte del territorio palestino en un erial y ha matado, según las autoridades sanitarias, a unas 24.100 personas y herido a casi 61.000. La misma fuente indica que en las últimas 24 horas han muerto 132 personas, lo que sugiere a los palestinos que la intensidad de la ofensiva israelí apenas ha disminuido a pesar de su anuncio de pasar a una nueva fase más selectiva.

Casi dos millones de desplazados se refugian en tiendas de campaña y otros alojamientos provisionales en el sur de Gaza en medio de los combates, y se enfrentan a mayores riesgos de inanición y enfermedad debido a la escasez crónica de alimentos, combustible y medicinas.

La violencia se extiende

El conflicto, que dura ya más de tres meses, ha intensificado la violencia en Cisjordania, ocupada por Israel, y en el resto de Oriente Próximo. El lunes, los palestinos llevaron a cabo ataques coordinados contra coches en la ciudad de Raanana, en el centro de Israel, que mató a una mujer e hirió a otras 12 personas, según informaron la policía y los servicios médicos. Francia declaró que dos de sus ciudadanos se encontraban entre los heridos.

Los dos sospechosos pertenecían a la misma familia de Hebrón, en Cisjordania ocupada por Israel, y al menos uno de los vehículos utilizados en los atentados había sido robado, según la policía. Sami Abu Zuhri, jefe de la unidad política de Hamás en el exilio, declaró a Reuters que los incidentes estaban relacionados con "crímenes" israelíes y eran una prueba más de que el conflicto se estaba extendiendo.

La violencia también se ha recrudecido en Cisjordania, gobernada por la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, donde, según el Ministerio de Sanidad, han muerto 351 personas a causa de las redadas israelíes que, según Israel, tienen por objeto eliminar a los militantes.

Un hombre y una mujer murieron el lunes por disparos israelíes en Dora, cerca de Hebrón, durante lo que, según la agencia de noticias oficial palestina Wafa, fueron enfrentamientos a pedradas que estallaron tras una incursión de las fuerzas israelíes en la ciudad. Por otra parte, Wafa informó de que un agente de seguridad palestino, Mahmoud Abdullah Khalifa, había muerto cerca de la ciudad cisjordana de Tulkarm.

Más lejos, los combatientes hutíes, que controlan gran parte de Yemen, han intensificado sus ataques contra barcos en el mar Rojo que, según dicen, están vinculados a Israel, en solidaridad con la población de Gaza.

El lunes dañaron un buque de propiedad estadounidense que transportaba productos siderúrgicos con un misil balístico antibuque al sur del puerto yemení de Adén, afirmando que estaban ampliando sus objetivos tras los ataques aéreos estadounidenses y británicos contra sus posiciones en Yemen.

