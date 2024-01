Masacre en México: una narcobanda mata en un ataque con drones a 30 personas

La oscuridad de la noche fue testigo hace pocos días de la crueldad sin límites cuando un grupo armado irrumpió y asesinó con drones a unas treinta personas en el municipio de Heliodoro Castillo. Ubicado en una zona aislada de la Sierra de Guerrero, el ataque volvió a poner a este estado en el epicentro de las barbaries perpetradas por el crimen organizado en México.

Testimonios y vídeos obtenidos del lugar del crimen pintan una imagen desgarradora del antes y el después de la zona. Se presume que el ataque inició con bombas lanzadas al poblado desde drones. En impactantes imágenes, se observa un montón de cuerpos, algunos sin cabeza, apilados en una camioneta en el escenario del enfrentamiento. En otras, un hombre interpela al presunto líder del grupo criminal Los Tlacos, Onésimo Marquina, alias 'Necho', con palabras cargadas de desafío y rabia. Según una investigación de la Fiscalía local, estos hombres pertenecerían a La Familia Michoacana, que disputa la zona fronteriza con Los Tlacos, por lo que define el asalto como un enfrentamiento entre estos dos grupos criminales.

En imágenes posteriores, ya con autoridades en la zona, la camioneta yace calcinada, al igual que los cuerpos apilados encima. Fue el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, quien dio la voz de alarma, denunciando el ataque e informando que el Gobierno estatal se comprometió a organizar brigadas de búsqueda en la zona para intentar localizar a los desaparecidos. Sin embargo, las dificultades orográficas de la región, con cerros trufados de trincheras y barreras hechizas, complican la tarea.

El narco usa drones

El uso de drones explosivos no es novedoso en la zona. Autoridades locales evidenciaron techos perforados y fachadas golpeadas por la metralla de las bombas en regiones cercanas a Heliodoro Castillo. Lo que pone en evidencia el avance tecnológico en los ataques por parte del narco. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República de México, indicó en rueda de prensa que la situación no es tan grave y que son los medios de comunicación los que la agudizan: "Ustedes magnifican todo lo que tiene que ver con la violencia, ya no les queda de otra, por algo será, que están desesperados", expresó.

Mientras hablaba el presidente, se registró otra masacre en un recinto de peleas de gallos de la misma región. En este caso fueron 13 los asesinados y 22 los heridos, y las autoridades locales lo achacan a un ataque sin precedentes: "Es importante señalar que no se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de un ataque contra civiles desarmados, entre los que se encontraban hombres mujeres y niños", dijo Bertha Díaz Garzón, encargada del despacho del Ayuntamiento de Petatlán, donde se produjo el ataque.

Por lo que los medios de comunicación volvieron a preguntarle al día siguiente. "Me están preguntando qué cosa fue lo que sucedió, ya se dio información, ya hay hasta un comunicado de la Fiscalía, sin embargo eso no lo toman en cuenta, eso no se ve, sólo es que hay 30 muertos con drones en una comunidad de la sierra de Guerrero", puntualizó enfadado el mandatario.

La Familia Michoacana

La historia de La Familia Michoacana se remonta a 1980, cuando surgió como una agrupación de vigilantes clandestinos en Michoacán, dedicada a enfrentar el narcotráfico. En los años 1990, la organización estableció una alianza con el Cártel del Golfo para expulsar a la Familia Valencia de la región. No obstante, en 2011, La Familia Michoacana se dividió en dos facciones: una que mantuvo el mismo nombre, liderada por José de Jesús Méndez Vargas, alias "El Chango Méndez", y otra denominada Los Caballeros Templarios.

Esta fractura desencadenó una violenta guerra en Michoacán y estados circundantes. Tras la captura de líderes, la organización se retiró hacia la región entre el Estado de México y Guerrero. A pesar de las divisiones internas y las detenciones, los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, "El Pez", y José Alfredo Hurtado Olascoaga, "La Fresa", asumieron el liderazgo en 2014. Actualmente, la organización ha perdido territorio y se financia principalmente mediante secuestros, extorsiones y delitos de alto impacto.

De confirmarse la autoría de La Familia Michoacana en esta último masacre, se sumaría a una serie de atrocidades perpetradas en los últimos años en Guerrero y el sur del Estado de México, áreas de influencia de este sanguinario grupo y otros cárteles regionales.

