Israel vive su Día de los Caídos con marchas contra la guerra en las calles y Hamás subiendo la presión

El conflicto entre Israel y Hamás sigue en su escalada sin fin, pese a los nuevos pero infructuosos intentos de alcanzar un alto el fuego que tuvieron lugar esta semana. El sábado, Israel daba aviso de evacuación a los habitantes de Rafah ante la inminencia de su próximo ataque, mientras Hamás respondía con vídeos de rehenes muertos y miles de ciudadanos israelíes salían a las calles a exigir al Gobierno de Netanyahu que ponga fin a la guerra.

El ejército israelí ha informado a los residentes de los barrios en el centro de Rafah que deben evacuar, señalando una importante expansión de sus operaciones militares en la ciudad y amenazando con el desplazamiento de cientos de miles más de personas. Después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se apoderaran del cruce fronterizo de Rafah con Egipto mediante una "operación precisa y dirigida" la semana pasada, y de ordenar la evacuación de los barrios del este, más de 150.000 personas ya han huido de la ciudad.

Muchos refugiados palestinos se han tenido que trasladar a una "zona humanitaria ampliada", designada por las FDI en la costa y al noroeste, donde las condiciones son "horribles", afirman los trabajadores humanitarios de la zona. Por su parte, Egipto se ha negado a coordinar con Israel la entrada de ayuda a Gaza desde el cruce de Rafah, citando la "escalada inaceptable" llevada a cabo por Israel, tal y como han informado medios egipcios.

A su vez, Hamás ha publicado dos vídeos de rehenes con la presencia de Nadav Popplewell, un cautivo llevado desde el Kibbutz Nirim, mostrando signos visibles de abuso físico y que, finalmente, ha sido declarado muerto.

El video sin fecha del cautivo de 51 años mostraba al hombre frente a una pared blanca, con un hematoma en el ojo derecho y pronunciando su nombre. Horas más tarde, en el segundo vídeo, el Movimiento declaraba que Popplewell murió a causa de las heridas sufridas hace un mes en un ataque aéreo israelí.

El ejército israelí no ha ofrecido aún comentarios inmediatos sobre el último vídeo, aunque, anteriormente, se ha referido a vídeos de rehenes liberados por Hamás como terror psicológico. También ha negado las acusaciones de Hamás alegando que los rehenes habían sido asesinados por fuego israelí. Según el Movimiento, Popplewell, quien también era ciudadano británico, declaró que en el lugar donde estaban detenidos fue atacado por un misil israelí.

"Murió porque no recibió cuidados médicos intensivos en instalaciones médicas debido a la destrucción de hospitales en Gaza por parte del enemigo", ha declarado el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Ubaida, en un comunicado.

Ante estos sucesos, la población israelí ha salido a la calle a manifestarse mientras Israel se está preparando para celebrar el Día del Recuerdo a los soldados caídos, o Memorial Day. La protesta comenzó ayer a las 20.00 por varias ciudades de Israel en las que ondearon banderas israelíes y sostuvieron carteles con imágenes de los rehenes, pidiendo al gobierno que los trajera vivos a casa.

Protesta contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en Tel Aviv Shannon Stapleton REUTERS Israel

También han exigido la dimisión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la celebración de elecciones anticipadas. Las familias de los rehenes retenidos en Gaza también han participado en las protestas antigubernamentales durante el 11 de mayo, en Tel Aviv, Cesarea, Rehovot y Haifa.

"Se acabó el tiempo para los rehenes asesinados. Necesitamos un acuerdo ahora que nos permita traer a casa a los asesinados para su entierro y a los vivos para su rehabilitación", dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado.

Israel avanza en Rafah sin escrúpulos

Las nuevas instrucciones a los residentes sugieren que una ofensiva próxima llevará a las FDI al centro de Rafah, amenazando con la destrucción y el desplazamiento de millones de personas, y con un más que probable avance por toda la ciudad.

Los tanques israelíes ya se encuentran en la carretera Salahuddin que cruza Rafah, alegando que Hamás tiene establecidos a la mayoría de sus líderes principales y fuerzas restantes allí.

EEUU: el uso de armas ha sido "incongruente"

Estados Unidos dijo ayer que es "razonable evaluar" que las armas que ha proporcionado a Israel se han utilizado de manera "inconsistentes" con el derecho internacional humanitario, pero que no hay suficientes pruebas concretas para vincular armas específicas suministradas por Estados Unidos a dichas violaciones y que por lo tanto no se puede "justificar" el cese de suministro de armas.

Sin embargo, en un informe "muy esperado", proporcionado al Congreso, el Departamento de Estado ha declarado que las garantías dadas por Israel "y otros países", alegando que las armas suministradas por Estados Unidos han sido utilizadas de acuerdo con el derecho internacional humanitario (DIH), eran "creíbles y confiables".

En relación con las presiones a las Naciones Unidas, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha insistido en que Australia "no ha recompensado al grupo terrorista Hamás" al respaldar la creación de un Estado palestino, según informan medios australianos.

Wong ha querido de esta manera desmarcarse del Movimiento Islámico mientras empuja a Naciones Unidas a reconocer un Estado Palestino, ya que Australia fue uno de los 143 miembros de la asamblea general de la ONU que aprobaron la resolución instando al Consejo de Seguridad a reconsiderar otorgar membresía plena a Palestina.

Gilad Erdan, delegado de Israel en la ONU, por su parte, ha acusado al organismo de intentar permitir la entrada de un "estado terrorista" en su membresía liderado por los "Hitlers de nuestro tiempo" durante el debate sobre la resolución. Erdan también ha destrozado una copia de la carta de la ONU, incriminando a los miembros por emitir estas acusaciones mientras debatían la resolución.

Por el contrario, Riyad Mansour, el observador permanente de Palestina, dijo a la ONU: "Estoy frente a ustedes mientras las vidas continúan desmoronándose en la Franja de Gaza ... mientras más de 35,000 palestinos han sido asesinados, 80,000 han sido mutilados, 2 millones han sido desplazados y todo ha sido destruido." Agregó: "Ninguna palabra puede capturar lo que tal pérdida y trauma significan para los palestinos".

Más investigaciones por violaciones de DD. HH.

Ante esta escalada del conflicto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido una investigación inmediata e independiente sobre las fosas comunes que supuestamente contienen cientos de cuerpos cerca de hospitales en Gaza.

En un comunicado, los miembros del Consejo expresaron su "profunda preocupación por los informes del descubrimiento de fosas comunes alrededor de los centros médicos de Nasser y Al-Shifa en Gaza, donde fueron enterrados varios cientos de cuerpos, incluidas mujeres, niños y personas mayores".

Sumado al resto de violaciones de los Derechos Humanos, en las últimas horas también se ha conocido que tres informantes israelíes que trabajan en el campamento desértico de Sde Teiman, un sitio de detención para palestinos detenidos por Israel durante la invasión de Palestina, han afirmado haber sido testigos de una serie de abusos por parte del ejército, incluida la restricción de prisioneros, cegados y obligados a usar pañales, tal y como informan agencias norteamericanas.

"Nos dijeron que no se les permitía moverse. Debían sentarse erguidos. No se les permitía hablar. No se les permitía ver con la venda en los ojos". Según las fuentes, a los guardias se les instruyó hacer cumplir el silencio gritando uskot (en árabe significa "cállate") e identificar y castigar a "individuos problemáticos".

Sin alimentos en Rafah

La jornada del viernes los palestinos describieron explosiones y disparos casi constantes al este y noreste de Rafah en el sur de Gaza, con intensos enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamás y la Jihad Islámica.

Hamas, por su parte, ha indicado que emboscó tanques israelíes cerca de una mezquita en el este de la ciudad, un signo de que las fuerzas israelíes habían penetrado varios kilómetros desde el este hasta las afueras del área construida.

Israel ha ordenado a los civiles salir de la parte oriental de Rafah, obligando a más de un millón de personas desplazadas a buscar refugio fuera de la ciudad, que, antes del ataque, habían encontrado en Rafah el último refugio contra la guerra.

Con respecto a las existencias de alimentos y combustible disminuyentes, estas podrían provocar que las operaciones de ayuda se detengan en pocos días en Gaza, ya que los cruces vitales permanecen cerrados, obligando a hospitales a cerrar y llevando a más desnutrición, advirtieron las agencias de ayuda de la ONU el viernes.

Las Naciones Unidas y las agencias de ayuda internacionales han alertado de que el cierre de Rafah y del cruce de Kerem Shalom, controlado por Israel, prácticamente había privado al territorio palestino de la ayuda externa. En total alrededor de 110,000 personas han huido de Rafah tras el ataque, según un funcionario de la ONU.

Desde que se intensificara el conflicto a partir del 7 de octubre, al menos 34,971 palestinos han sido asesinados y 78,641 han resultado heridos en la ofensiva militar israelí contra Palestina, tal y como ha informado el ministerio de salud de Gaza.