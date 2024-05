La editorial Planeta retira el libro de Milei por mentir en su biografía

La editorial Planeta ha anunciado este sábado en Argentina que retira de las librerías en España el libro El camino del libertario del presidente argentino, Javier Milei, porque “contiene datos erróneos” y pidió al público “sinceras disculpas por el fallo”.

La reacción del sello editorial con la mayor influencia en Latinoamérica llegó cuando las redes sociales y en la prensa señalaron falsedades notorias en la biografía de Milei, consignada en la solapa de su libro, que en España se iba a vender a 21,80 euros.

Tal y como informó el jueves pasado EL ESPAÑOL, en la solapa de esa obra hay una reseña biográfica de Milei y en ella figuran datos falsos. Pone que "se graduó por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de California".

Portada del libro 'El camino del libertario', de Javier Milei.

En verdad, Milei cursó estudios de economía en la Universidad de Belgrano, una universidad privada de medio pelo ubicada en el barrio homónimo de Buenos Aires, y recibió un diploma honoris causa en el instituto terciario ESEADE, propiedad de su amigo y socio político Alberto Benegas Lynch.

El presidente argentino nunca estudió en la pública Universidad de Buenos Aires (UBA), considerada entre las mejores de Latinoamérica. Sí intentó colocarse allí de ayudante de profesor en la carrera de Económicas, “por el prestigio”, confió él, pero duró poco y fue apartado del cargo.

Tampoco cursó nada en la Universidad de California, que no existe así como tal ya sino que en el Estado de California están las Universidades de Berkeley, Los Ángeles e Irvine.

La biografía del presidente Javier Milei que figura en la edición española de su libro “El camino del libertario”, publicado a través del sello editorial @EdicionesDeusto, contiene datos erróneos. Pedimos sinceras disculpas por el fallo [parte 1/2] — PlanetadeLibros Argentina 🇦🇷 (@PlanetaLibrosAr) May 10, 2024

Planeta Argentina ha anunciado este sábado en la red social X (ex twitter): “La biografía del presidente Javier Milei que figura en la edición española de su libro El camino del libertario, publicado a través del sello editorial Ediciones Deusto, contiene datos erróneos”.

Y a continuación agregó: “Pedimos sinceras disculpas por el fallo”. Además informó que “procederemos al retiro de las librerías españolas de dicha edición para reemplazarla por una nueva, con los datos correctos”.

Los participantes en X no dejaron pasar la equivocación y arremetieron fuerte contra Planeta Argentina. “Qué vergüenza rifar el prestigio de una editorial por trabajar con un autor que no asume sus paupérrimos antecedentes académicos. Y la editorial es partícipe de esta fantochada”, posteó @GabodeRosario.

[Milei asistirá a la convención anual de Vox en plena precampaña de las elecciones europeas]

“No son ‘datos erróneos’, son falsos. ¿De dónde los sacaron? ¿Se los proporcionó el autor o el ghost writer (escritor fantasma)?” mensajeó @lasenorabibilioni. Y @SusaDip comentó: “¡Datos erróneos! Qué caraduras. No es una edición artesanal que hacen tres personas en un tallercito. ¿Cómo no chequean semejante mentira en el CV de un autor? Es vergonzoso”.

Antecedentes de plagio

Milei, además, arrastra antecedentes de plagio. El profesor español Antonio Girao Piñera, titular de la cátedra de Física en la universidad de Murcia, denunciado en 2021 que nueve páginas de su libro Entender una pandemia: el coronavirus en España fueron copiadas textuales por Milei en su libro Pandenomics (2020).

“Me enteré casualmente porque me contactó un periodista argentino [Juan Luis González]. Me dijo que estaba elaborando unos reportajes sobre otros casos de plagio de este señor, Javier Milei... Yo no lo sabía, entonces lo primero que hice fue comprobar”, confió Girao Piñera en entrevistas periodísticas.

“En efecto, llaman la atención los ejemplos, que yo había puesto tal cual. No era algo académico sacado de cualquier libro, sino que era de cosecha propia y eso saltaba a la vista de primeras", afirmó el docente en referencia al copiar y pegar de Milei, que en su libro trató de desprestigiar las campañas contra la Covid-19 de los Gobiernos de Argentina y España.

Además, Milei también acumula acusaciones de haber plagiado a Alberto Rodríguez, Jorge Cervantes, Salvador Uribarri, autores mexicanos de La matemática de las epidemias; a las economistas venezolanas Mariola Martínez y Susana Pardey, y hasta a la economista en jefe del FMI, Gita Gopinath.

El lanzamiento editorial de El camino del libertario por el sello Deusto, de Planeta, iba acompañar la primera visita de Milei a España, prevista para el próximo fin de semana. El presidente argentino de ultraderecha invitado por Vox participará en el encuentro Europa VIVA 24 en Vistalegre. Pero no pisará los palacios de El Pardo ni La Moncloa.