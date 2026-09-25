El coche de Diego Herrera tras ser atacado por un dron ruso en una foto compartida por él mismo en redes. Diego Herrera

Un fotoperiodista español sufre el ataque de un dron ruso en Ucrania: sus cámaras y su coche acaban calcinados

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Las claves Generado con IA El fotoperiodista español Diego Herrera sufrió un ataque de un dron kamikaze ruso en Sloviansk, Donetsk, mientras cubría la guerra en Ucrania. El dron impactó contra el coche civil en el que viajaba con otro periodista, destruyendo el vehículo, sus cámaras y material de trabajo, aunque ambos resultaron ilesos. Herrera solicita ayuda económica en redes sociales para reponer su equipo fotográfico y continuar con su labor periodística en Ucrania. El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania y organizaciones como el Instituto de Información de Masas denuncian los ataques y crímenes contra periodistas durante la invasión rusa.

El fotoperiodista español Diego Herrera, que cubre la guerra de Ucrania como freelance, ha sufrido un ataque de un dron kamikaze ruso cuando se encontraba en la localidad de Sloviansk, situada a pocos kilómetros del frente en la provincia de Donetsk.

El propio Herrera ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que explica que su coche, un Seat Ibiza, fue alcanzado por un aparato FPV del Ejército ruso. Además del vehículo, sus cámaras han sido destruidas a consecuencia de la explosión y el posterior incendio.

El fotoperiodista español iba en el coche acompañado de un compañero sueco, Mustafá Can, cuando empezó a escuchar disparos de los soldados ucranianos para tratar de derribar el dron. Lo aparcó y se refugiaron en un supermercado. Poco después el aparato no tripulado impactó contra el vehículo civil, que no iba marcado con el distintivo de prensa.

Mi coche civil y mis cámaras han sido destruidas por un drone FPV ruso. Si alguien quiere ayudarme a comprar un equipo fotográfico nuevo os dejo mi Bizum 656565399 y mi paypal https://t.co/uq6NoDSKIV pic.twitter.com/CSGgYDXgAa — Diego Herrera Photojournalist (@dherreraphoto) September 24, 2026

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania ha condenado el ataque ruso contra los fotoperiodistas. "Las tropas rusas han perpetrado un ataque con dron contra un vehículo con periodistas en su interior", ha indicado el organismo en un comunicado difundido a través de Telegram.

Ni Herrera ni Can han resultado heridos, pero el fotoperiodista español sí ha perdido su equipo de trabajo, incluido el material de protección y el portátil que llevaba, que se han calcinado debido al incendio registrado a raíz del ataque.

El reportero ha manifestado su intención de permanecer en Ucrania cubriendo el conflicto, publicado principalmente en la agencia turca Anadolu, pero ha pedido ayuda económica a través de las redes sociales para poder adquirir un nuevo equipo fotográfico.

Herrera fue galardonado en 2024 con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en la categoría de fotografía por un reportaje publicado en la Revista 5W que reflejaba la muerte y la precariedad del conflicto desencadenado por la invasión rusa.

La ONG Instituto de Información de Masas ha acusado a Rusia de cometer un total de 977 "crímenes contra periodistas y medios de comunicación durante los cuatro años y siete meses que dura la invasión rusa de Ucrania".