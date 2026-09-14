Un oficial español causa una alerta de seguridad en la OTAN y es expulsado de Londres por salir con una posible espía rusa

Janina White con una efigie de Vladimir Putin en San Petersburgo en una foto que cedió a 'The Telegraph' .

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Las claves Generado con IA Un alto oficial español de la Armada fue expulsado de una base de la OTAN en Londres tras iniciar una relación con una mujer sospechosa de ser espía rusa. La mujer, Janina White, con doble nacionalidad británico-polaca y nacida en la Rusia soviética, niega las acusaciones de espionaje y no fue arrestada. El oficial perdió su acreditación de seguridad, fue retirado de la base y regresó a España tras una investigación de seguridad de la OTAN y de las autoridades españolas. White ha presentado una demanda por discriminación contra el Ministerio de Defensa británico, alegando que fue tratada como enemiga solo por su origen ruso.

La relación íntima entre un alto oficial de la Armada española destinado en una base británica de la OTAN y una mujer que conoció por Tinder provocó una alerta de seguridad ante las sospechas de que ella fuera una espía infiltrada por Rusia, revela el medio británico The Telegraph.

El oficial español estaba destinado en la base del Mando Marítimo Aliado (Marcom) del cuartel general de Northwood (Hertfordshire, noroeste de Londres). La misión de la OTAN registra la actividad de los submarinos y buques de guerra rusos que recorren el mar del Norte y rastrea los petroleros sancionados de la 'flota fantasma' que exporta petróleo desde Rusia.

La mujer ha sido identificada como Janina White, de 49 años, con doble nacionalidad británico-polaca y nacida en la Rusia soviética. El militar, que se había separado de su esposa poco antes de iniciar la relación con White a finales de 2024, fue suspendido de sus funciones después de que los mandos de la OTAN dieran la alarma.

El cuartel de Northwood le retiró el pase de acceso y el comandante de la base le prohibió la entrada a las instalaciones mientras el personal de inteligencia investigaba los hechos. En el verano de 2025, fue retirado de la base y regresó a España.

White, residente en Romford (este de Londres), ha negado al medio las acusaciones de espionaje e insiste en que está siendo discriminada por su origen ruso. Nunca fue arrestada y la investigación no demostró que fuera una agente extranjera. "La última vez que lo comprobé, yo no era una espía rusa", declaró a The Telegraph.

Sin embargo, admite que un oficial de la inteligencia rusa la invitó a un café y la interrogó durante un viaje que realizó a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo hace un mes. Identificado como 'Andrei' y perteneciente al Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, quiso detalles sobre la investigación de seguridad y su relación con el militar español.

"Sabía que se ocupaba de la 'flota fantasma' rusa y de los submarinos, pero en casa teníamos prohibido hablar de ello", rememora. "Me preguntó por nuestra relación actual. Le dije que ya no teníamos contacto. Fue muy agradable y me invitó a un buen café", añadió.

Cuartel General de Northwood en Reino Unido. Wikimedia Commons

Ella también estaba separada cuando conoció al militar español, y ambos se mudaron a su piso en Ruislip (oeste de Londres) dos semanas después. "Abrimos una cuenta bancaria conjunta. Pensábamos en tener hijos", afirma. Las sospechas surgieron cuando ella fue invitada a una fiesta de Navidad en 2024 como acompañante del oficial.

Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso The Telegraph, él la introdujo en el comedor de suboficiales de Northwood el 12 de diciembre de 2024, obteniendo un pase de visitante bajo escolta de un día para acceder a la base militar.

Durante la primera mitad de 2025, surgieron "preocupaciones de seguridad en Marcom". Según los documentos, "Se inició una investigación de seguridad de la OTAN, así como una investigación de seguridad española. El Reino Unido no participó en estos procesos, que culminaron en la decisión española de suspender la acreditación de seguridad nacional del oficial".

El comandante al mando de Northwood fue alertado de la investigación el 19 de junio de 2025 y revocó el pase de acceso del oficial "a la espera del resultado de las investigaciones". El 20 de junio de 2025, fue escoltado fuera de las instalaciones y entregó su pase al personal de seguridad.

🚨EXCLUSIVE🚨 A Nato commander’s romance with a woman he met on Tinder triggered a security alert at a British military base over fears she was spying for Russia.



The senior Spanish naval officer was dating Janina White, a UK-Polish dual national who was born in Soviet Russia,… — Tom Cotterill (@TomCotterillX) September 14, 2026

El 23 de junio de 2025 se envió una notificación formal por escrito al Jefe del Estado Mayor de Marcom, un alto oficial de la Armada española.

Entró en una segunda base

Diez días después de perder sus permisos para entrar en Northwood, el militar español viajó al cuartel general del Estado Mayor de combate marítimo y de alta disponibilidad de la OTAN en Oeiras (Portugal) acompañado de White.

Ella sostiene que su estancia en la base había sido inocente y que nunca se le dio acceso a zonas de alta seguridad. "Entramos en la base. Él tenía acceso a los ordenadores y datos súper secretos en algún lugar mientras yo estaba sentada junto a la piscina tomando café y té ", asegura.

"Pasé dos días en la que probablemente sea la base de la OTAN más segura de Europa", añade, asegurando que se había llegado a "aburrir". El 29 de julio de 2025, el destino del oficial en Marcom "fue dado por finalizado por las autoridades españolas", según constatan los documentos judiciales.

Janina White ADR ODR International

El 26 de agosto, la pareja y una tercera persona no identificada "intentaron entrar en Northwood, supuestamente para almorzar". Para ello, el español fingió que había perdido el pase. Cuando se les instó a que abandonaran el recinto, "la Sra. White se negó a hacerlo", recoge el expediente. La Policía de Hertfordshire tuvo que intervenir.

White afirmó que actuaba como abogada en representación de su entonces pareja y que pretendían recoger algunas de sus pertenencias personales. Finalmente se marcharon sin mayores consecuencias.

El militar, "como un apestado"

El oficial lamentó en un correo electrónico enviado al vicealmirante Mike Utley que las acusaciones tuvieran un impacto "enorme" sobre su familia y carrera tras "35 años de servicio ejemplar e intachable". Se quejó de haber sido "sometido a un proceso gradual y calculado de aislamiento social y profesional".

Aseguró que tanto él como su familia fueron marginados tanto por la comunidad española en Reino Unido como por sus compañeros como parte de un "patrón de frialdad profesional". Asegura que fue "tratado no como un igual, sino como un apestado".

White asegura que su expareja, que ha regresado a España y ya no está en activo en la Armada, intentó quitarse la vida en septiembre de 2025. "Se sintió traicionado. Se suponía que el Estado español debía protegerle. Entiendo perfectamente cómo se siente. Reino Unido, mi país, también me ha traicionado a mí", añadió.

Ha presentado un recurso para dilucidar por qué fue catalogada como un "riesgo de seguridad adverso" por los funcionarios de Northwood, y una demanda por discriminación contra el Ministerio de Defensa británico (MoD), alegando que las acusaciones contra ella se produjeron únicamente por su lugar de nacimiento.

"Se me despojó de todos mis derechos solo por haber nacido en el país equivocado", alega. "Toda la maquinaria del Estado me trató como a una enemiga. Quiero saber por qué se tomó esta decisión, quién la tomó y quiero que se anule. Quiero que se limpie toda la cadena".