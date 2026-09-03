Bloqueados los 32 millones de ayuda urgente de la UE a Ceuta por la falta de respuestas de España a preguntas de Bruselas

Bruselas aún no ha tomado una decisión sobre la ayuda, ya que falta información clave que el Ministerio del Interior español todavía no ha proporcionado.

El Gobierno español solicitó finalmente el despliegue adicional de Frontex y ayuda de emergencia por más de 32 millones de euros para la ciudad autónoma.

La Comisión Europea ofreció desde el inicio apoyo financiero y el despliegue de Frontex y otras agencias europeas tras la avalancha migratoria de julio en Ceuta.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha retrasado la ayuda de la UE a Ceuta al no responder con rapidez a las solicitudes de información de Bruselas.

El Gobierno de Pedro Sánchez está retrasando la ayuda de la Unión Europea a Ceuta al no responder con la rapidez necesaria a las peticiones que le está haciendo la Comisión de Ursula von der Leyen de información adicional sobre lo que necesita exactamente para la ciudad autónoma en términos de asistencia europea y de despliegue de agentes de Frontex, Europol o la Agencia Europea de Asilo.

Tanto el comisario europeo de Interior, el austriaco Magnus Brunner, como la propia Von der Leyen ofrecieron a Sánchez asistencia europea y el despliegue de Frontex en Ceuta desde el estallido de la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio, en la que entraron en la ciudad autónoma hasta 80.000 personas.

Se trataba también de una medida para generar confianza entre el resto de Estados miembros, que en una carta firmada por 22 líderes europeos culparon al propio Sánchez de la crisis por su regularización masiva de migrantes irregulares.

Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó en un primer momento la oferta de ayuda operativa realizada por la Unión Europea alegando que la Guardia Europea de Fronteras y Costas "no es práctica" y "no soluciona el control de las fronteras".

Tras un mes de resistencia, al final el Gobierno de Sánchez cedió a la presión de Bruselas y pidió a la UE un despliegue adicional de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo el pasado 28 de agosto para las labores de triaje de los migrantes que todavía permanecen en Ceuta.

En paralelo, España solicitó el pasado 24 de agosto ayuda urgente por valor de más de 32 millones de euros para la ciudad autónoma con cargo a los fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV) y reclamó una "pronta resolución" del expediente.

Pese a la situación de emergencia que se vive en Ceuta, el Ejecutivo comunitario todavía no ha adoptado ninguna decisión. Un retraso que en Bruselas atribuyen a que les falta información para tramitar el expediente y el ministerio del Interior no les coge el teléfono para suministrar todos los detalles pendientes.

"La Comisión ha ofrecido su apoyo desde el primer día, tanto en lo que se refiere a la ayuda financiera como a la asistencia de nuestras agencias: Frontex, Europol y también la Agencia de Asilo", ha explicado este jueves el portavoz de Interior, Markus Lambert.

"Ahora ya hemos recibido solicitudes de las autoridades españolas tanto para obtener financiación de emergencia como apoyo de las agencias. Estamos avanzando con carácter prioritario en la evaluación de estas solicitudes".

"Sin embargo, para poder realizar nuestra evaluación definitiva, todavía quedan algunas cuestiones importantes por aclarar que deben ser respondidas primero por las autoridades españolas", ha insistido el portavoz.

"Cuando llegan solicitudes como esta, ya sean de carácter financiero o relacionadas con aspectos operativos, siempre es importante mantener un contacto estrecho para ver cómo puede aplicarse realmente en la práctica, qué implica exactamente, y eso es lo que todavía tiene que concretarse", ha agregado.

Respecto al anuncio realizado este jueves en el Congreso por parte de Sánchez de que tiene previsto pedir a la UE una presencia permanente reforzada de Frontex en Ceuta, el Ejecutivo comunitario ha recordado que la agencia ya está presente en el puerto de la ciudad autónoma.

"Ahora se trata de ver en qué otros ámbitos puede ayudar Frontex y también cómo puede mantenerse la presencia que ya existe", ha señalado.