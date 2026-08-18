Inauguran la mayor estatua de la Virgen María de Europa en un pueblo polaco de 150 habitantes y con presencia de Lech Walesa

La Iglesia católica sigue teniendo gran influencia en las zonas rurales de Polonia, aunque su peso social ha disminuido en los últimos años.

La estatua, financiada por el empresario Roman Karkosik y su esposa, busca ser un lugar de peregrinación y atraer turismo a la región.

El expresidente y líder anticomunista Lech Walesa asistió a la ceremonia, destacando su fe y su papel en la historia reciente de Polonia.

Se ha inaugurado en Konotopie, un pueblo polaco de menos de 150 habitantes, la estatua de la Virgen María más alta de Europa, con 55,6 metros.

Una enorme estatua de la Virgen María, considerada la más alta de Europa, ha sido inaugurada en un pequeño pueblo polaco, en presencia del expresidente y líder anticomunista del país Lech Walesa.

Cientos de personas participaron en la consagración del monumento, que se alza 55,6 metros sobre Konotopie, un pueblo de menos de 150 habitantes en el centro de Polonia.

Mientras helicópteros esparcían pequeñas rosas rojas sobre la multitud, sacerdotes con sotanas blancas celebraron misa y el grupo folclórico Mazowsze cantó y bailó al son de música tradicional polaca.

La estatua es más alta - aunque su ubicación es menos espectacular - que el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil, que mide 38 metros incluyendo el pedestal.

La altura del monumento polaco incluye un pedestal en forma de corona de 15 metros.

La estatua de la Virgen María más alta de Europa inaugurada en la Fiesta de la Asunción Mateusz Kaczmarek Reuters

También supera a otro gran monumento religioso en Polonia, la estatua de Cristo Rey en la ciudad occidental de Świebodzin, inaugurada en 2010. Con el montículo sobre el que se asienta, esta estatua alcanza los 52,5 metros de altura.

Filipinas alberga la estatua de la Virgen María más alta, de 98 metros. Sin embargo, se cree que la nueva obra en Polonia es la más grande de su naturaleza en Europa.

Lech Walesa entre los asistentes

Lech Walesa ganó el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en la resistencia anticomunista polaca como jefe del sindicato Solidaridad y posteriormente fue presidente de Polonia.

El exmandatario de 82 años ocupó un lugar privilegiado durante la ceremonia de inauguración.

"Este es el final de mi camino", dijo, sugiriendo que las causas que había defendido durante tanto tiempo, incluyendo la democracia y la fe católica, ahora se habían completado.

"Comencé con la Virgen María y termino con la Virgen María", comentó.

Durante su etapa en Solidaridad, Walesa lució un famoso pin de la Virgen Negra y a menudo atribuyó a su fe en Dios la fuerza que le permitió luchar contra el comunismo.

El expresidente de Polonia y ganador de un Premio Nobel Lech Walesa en Londres en 2025 Thomas Krych EuropaPress

La mayoría de los polacos se identifican como católicos.

La Iglesia desempeñó un papel fundamental en la vida pública tras la caída del comunismo en 1989. Luego obtuvo un prestigio gracias a su apoyo a la oposición anticomunista.

Polonia es la patria de San Juan Pablo II, papa desde 1978 hasta su muerte en 2005. Una enorme estatua suya - aunque mucho más pequeña que la de la Virgen María - fue inaugurada hace más de una década en la ciudad de Częstochowa.

La influencia de la religión en la vida pública ha disminuido gradualmente en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes y en las zonas urbanas.

Sin embargo, la Iglesia católica sigue siendo influyente, especialmente en las comunidades rurales y entre las generaciones mayores.

Wieslaw Mering, un prelado católico polaco que asistió a la ceremonia, declaró: "No puedo evitar notar el debilitamiento de la institución de la Iglesia, el alejamiento de ciertos sectores sociales del catolicismo, y esto me duele".

"La historia del cristianismo tiene altibajos, pero este lugar nos recuerda que María no abandonará a Polonia".

Turistas contemplando la estatua de la Virgen María antes de su inauguración Mateusz Kaczmarek Reuters

La estatua fue encargada por Roman Karkosik, un acaudalado empresario polaco, y su esposa, Grażyna. La pareja reside en un pequeño palacio a pocos kilómetros de Konotopie.

Roman Karkosik, un emprendedor cuyos negocios incluyeron la fabricación de botellas de plástico en la década de 1990, amasó una fortuna mediante inversiones en la bolsa de Varsovia.

Con el tiempo se ha convertido en una de las personas más ricas de Polonia.

La pareja ha afirmado que el monumento es una expresión de su gratitud a Dios. "La estatua será para todos", dijo Grażyna Karkosik.

"Cada uno de nosotros que venga a verla reflexionará más profundamente sobre su propia vida, no solo sobre Dios".

Las autoridades locales esperan que el monumento se convierta en un importante lugar de peregrinación y un destino turístico. La estatua cuenta con una plataforma de observación integrada en su pedestal.