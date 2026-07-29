Zelenski presiona a Trump para cerrar el pacto que le prometió para fabricar Patriot en pleno idilio con el mundo MAGA

El acercamiento entre Zelenski y el entorno MAGA coincide con cambios de postura de figuras influyentes de la derecha estadounidense, que ahora muestran mayor apoyo a Ucrania.

La fabricación local de misiles Patriot es crucial, ya que la producción mundial es limitada y Ucrania necesita al menos 2.000 interceptores al año para su defensa.

La reunión, celebrada a puerta cerrada, abordó también la intensificación del proceso diplomático y el papel de los enviados estadounidenses en futuras negociaciones.

Zelenski presionó a Trump en Washington para concretar la licencia que permita fabricar interceptores Patriot en Ucrania, clave para la defensa antiaérea frente a Rusia.

El encuentro comenzó a las 9.30 de la mañana en Washington y duró aproximadamente una hora, según informó Radio Free Europe. No hubo cámaras ni comparecencia posterior: el portavoz de Zelenski, Serhii Nykyforov, había advertido a los periodistas de que la reunión se celebraría a puerta cerrada y de que sólo cabía esperar fotografías.

El propio presidente ucraniano ofreció después su versión en Telegram con estas palabras: "Una buena reunión con el presidente Trump en el Despacho Oval. Hablamos con el presidente sobre licencias para producir interceptores compatibles con los sistemas Patriot y otras ideas que podrían ayudar. También hablamos de diplomacia: es importante intensificar el proceso diplomático".

Antes de entrar en materia, Volodímir Zelenski le había trasladado a Donald Trump sus condolencias por la muerte del senador Lindsey Graham, a quien describió como "un verdadero amigo de Ucrania".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de "positivas y productivas" tanto esa reunión como la que Trump mantuvo minutos después con Benjamin Netanyahu. Esta era la segunda vez en lo que va de mes que ambos se sentaban frente a frente, después del encuentro bilateral del 8 de julio en Ankara, al margen de la cumbre de la OTAN.

Según recogía Euronews este martes, desde su regreso al cargo Trump ha detenido en gran medida los envíos directos de armamento estadounidense a Kiev en favor del programa PURL, mediante el cual son los países europeos quienes compran material fabricado en Estados Unidos para transferirlo después a Ucrania.

Washington ha mantenido, eso sí, el apoyo de su inteligencia militar y el acceso a la red de comunicaciones por satélite Starlink que emplean las fuerzas ucranianas.

La semana pasada, Zelenski se había reunido con los enviados presidenciales Steve Witkoff y Jared Kushner para tratar precisamente cómo reactivar una diplomacia estancada. El resultado es que ambos se han comprometido, según el Financial Times, a visitar Kiev por primera vez desde que empezó su "mediación".

Lindsey Graham

El motivo formal del viaje, como decíamos, era un funeral. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur durante más de tres décadas, murió el 11 de julio a los 71 años; los resultados preliminares de la oficina forense de Washington apuntan a una disección aórtica derivada de una enfermedad cardiovascular arterioesclerótica.

Zelenskyy and Netanyahu spoke before Lindsay Graham’s funeral. pic.twitter.com/gWp0gYVj3s — WarTranslated (@wartranslated) July 28, 2026

Su fallecimiento llegó un día después de reunirse con Zelenski en Kiev, en un viaje en el que, según el Kyiv Post, discutieron cómo mejorar las defensas antiaéreas ucranianas y cómo aumentar la presión de sanciones para Rusia, además de visitar las instalaciones del fabricante ucraniano de drones SkyFall.

Este martes, su féretro fue trasladado al Capitolio, donde el equipo de portadores de las Fuerzas Armadas lo subió por las escaleras en homenaje a sus 33 años de servicio en la Fuerza Aérea, antes de la ceremonia religiosa de la tarde en la Catedral Nacional de Washington, donde intervino Trump.

Su hermana, Darline Graham, ha sido designada para completar el mandato.

La singularidad de Graham dentro del republicanismo actual la resumió en la rotonda del Capitolio el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, al describirlo como una figura capaz de ser al mismo tiempo "una voz poderosa del movimiento provida" y "un feroz defensor de Ucrania": en ambos asuntos, dijo, "Lindsey Graham vio una injusticia y alzó la voz".

El vicepresidente J. D. Vance, que también intervino en el acto, aunque no quiso estar presente en la reunión con Zelenski —sí lo estuvo en la de Netanyahu— optó por mencionar de forma explícita sus discrepancias con el difunto en materia de financiación a Ucrania para subrayar después que el senador había sido honesto al luchar por una legislación en la que creía.

Donald Trump habla este martes en el funeral del senador Lindsey Graham, en la Catedral Nacional de Washington. Alex Brandon Reuters

El homenaje tiene además una traducción legislativa inmediata: el proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia, presentado hace casi un año y estrechamente asociado a la figura de Graham, avanzó el 24 de julio cuando Thune presentó la moción de clausura que permite forzar su votación.

El texto pretende reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra a través de sus exportaciones energéticas. Según fuentes del Congreso citadas por Radio Free Europe, la votación de procedimiento podría ser inmediata, y Trump habría respaldado el paquete precisamente como tributo al senador fallecido... y como oportunidad para añadir unas cuantas medidas contra Irán.

Los cien miembros del Senado fueron invitados a reunirse con Zelenski en el Capitolio la tarde del martes.

Sus propios interceptores

Para entender la insistencia ucraniana, conviene precisar qué hace exactamente un Patriot y qué no. Es el principal medio con el que Kiev intercepta los misiles balísticos rusos Iskander-M y los Kh-47M2 Kinzhal, mientras que sistemas como el NASAMS o el IRIS-T se asignan habitualmente a aviones, misiles de crucero y drones.

Expertos militares ucranianos consultados por Radio NV sostienen que Moscú ha desplazado deliberadamente su arquitectura de ataque hacia los misiles balísticos porque sabe que Ucrania no puede interceptarlos en cantidad suficiente.

El problema no es de voluntad política, sino una cuestión puramente aritmética: los interceptores PAC-3 MSE que necesita Ucrania cuestan alrededor de cuatro millones de dólares por unidad según los documentos presupuestarios del ejército estadounidense, y hasta ahora sólo se fabricaban en Estados Unidos y, bajo licencia, en Japón.

Lockheed Martin fabricó unos 500 interceptores PAC-3 MSE en 2024 y entregó 620 en 2025, una media aproximada de 52 al mes.

En enero de 2026, la compañía y el Departamento de Defensa acordaron un marco de siete años para elevar la capacidad anual desde unas 600 hasta unas 2.000 unidades. En abril, el Pentágono le adjudicó un contrato de 4.700 millones de dólares para acelerar ese proceso.

Aun si se cumplieran esas expectativas, 2.000 interceptores anuales equivalen a unos 167 mensuales repartidos entre las reservas del ejército estadounidense y los pedidos de una veintena de países operadores.

Las necesidades ucranianas para una cobertura nacional amplia se estiman en unos 2.000 interceptores al año: prácticamente toda la producción de la única línea de montaje del mundo.

El estrangulamiento se agravó con la guerra de Irán, que según los cálculos disponibles, consumió entre 1.060 y 1.430 interceptores en seis semanas, el equivalente a un año y medio de fabricación.

De ahí que la licencia concedida en Ankara sea, en potencia, un cambio sustancial y no un mero gesto diplomático.

"Vamos a daros una licencia para fabricar Patriot. Así no podréis quejaros de que no os damos suficientes", le dijo Trump a Zelenski el 8 de julio, antes de añadir que Estados Unidos no dispone de excedentes: "Tenemos Patriots, pero no tenemos tantos. También los necesitamos para nosotros".

Ucrania sería el tercer fabricante mundial. La advertencia de los especialistas, sin embargo, es unánime: la complejidad de la cadena de suministro —y en particular, los plazos de los motores cohete— hace improbable una producción significativa antes de 2027.

El deshielo MAGA

Aparte de todas estas claves internacionales, hay un factor interno que se ha puesto de manifiesto en esta doble reunión en la Casa Blanca. En el encuentro con Netanyahu, según detalló a la prensa un alto funcionario, acompañaron a Trump el vicepresidente Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el enviado especial Steve Witkoff.

Marco Rubio abandona Manila. Brendan Smialowski Reuters

Del encuentro con Zelenski, celebrado a puerta cerrada hora y media antes, no ha trascendido la nómina de asistentes, pero, como decíamos, el vicepresidente no aparecía en ninguna foto.

La posición de Vance sobre el asunto siempre ha sido clara: en 2022, poco después de la invasión rusa, Vance declaró que "realmente no me importa lo que le pase a Ucrania", y fue él quien, en aquella reunión de febrero de 2025, reprochó a Zelenski no haber dado las gracias al gobierno estadounidense.

Su postura, un fiel reflejo de la de MAGA durante la administración Joe Biden, es, sin embargo, cada vez más minoritaria. El caso más visible de "conversión súbita" es el de Laura Loomer.

Activista de extrema derecha, antigua columnista de la cadena rusa RT y una de las voces externas con más ascendiente sobre Trump, Loomer llevaba años describiendo Ucrania como un país lleno de simpatizantes nazis.

Esta semana viajó a Kiev, entrevistó a Zelenski y se retractó públicamente: "Lo admito, caí en la propaganda rusa", escribió.

President Zelensky’s @ZelenskyyUa meeting with President Trump today will likely focus on these topics:



🚨 Peace talks for an end to the war with Russia, and possibly a request for @SteveWitkoff and @jaredkushner to visit Kyiv.



🚨 New Ukrainian intelligence that shows Russia… https://t.co/yxTX1h2yjz pic.twitter.com/ntilIl2hcF — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 28, 2026

En otra serie de mensajes en X fue más lejos: "Necesitamos claridad moral. No me importa si la gente del Partido Republicano reniega de mí. Ya verán lo malvada que es Rusia mientras siga financiando a Irán con armas para asesinar a soldados estadounidenses".

Aparte, aseguró que el gobierno ucraniano no había financiado su viaje; la CNN, citando a una persona en Kiev conocedora de cómo se organizó la entrevista, apuntó que en las últimas semanas hubo un "esfuerzo considerable" por modificar su visión del mundo.

Cuando la gente se mueve sólo por dinero, estas cosas pasan. Ahora bien, la elección de Loomer y no de otra figura para esta operación de propaganda no es un detalle menor.

En abril de 2025, una reunión en el Despacho Oval en la que presentó al presidente una investigación sobre la lealtad de determinados funcionarios derivó en el cese fulminante de seis miembros del Consejo de Seguridad Nacional.

Preguntado entonces por su influencia, Trump la definió como "una gran patriota" y explicó su método con naturalidad: "Hace recomendaciones sobre cosas y sobre personas, y a veces escucho esas recomendaciones, como hago con todo el mundo".

No es la única que se ha movido esta semana: el podcaster Tim Pool, con cerca de tres millones de seguidores, escribió que Ucrania "ha estado luchando por su propia existencia contra un dictador malvado".

Queda por ver hasta dónde llega el desplazamiento, aunque el presidente ya dejó fijada en su día, ante The Atlantic y en plena disputa con Tucker Carlson, la única regla que rige en esa discusión: "Teniendo en cuenta que yo soy el que desarrolló 'America First', y que el término no se usaba hasta que yo llegué, creo que es justo suponer que soy yo quien toma las decisiones".

En otras palabras, que no sabemos si es Loomer quien está influyendo sobre Trump o si Trump, mediante Loomer, está mandando un mensaje a Rusia.