Francia, Portugal, Grecia e Italia también luchan contra el fuego: más de 254.000 hectáreas han ardido en Europa este año

En lo que va de año, más de 254.000 hectáreas han ardido en la Unión Europea, reflejando un notable aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios.

Portugal, Italia y Grecia también sufren grandes incendios, con miles de hectáreas afectadas y evacuaciones masivas debido a la sequía y el calor extremo.

La región de Gironda ha visto arder 125 km², destruyéndose viviendas y campings, y miles de personas evacuadas por mar desde Cap Ferret.

Francia enfrenta graves incendios forestales cerca de Burdeos, con más de 110.000 evacuados y la intervención del Ejército.

Los militares franceses se sumaron este viernes a las labores de extinción cerca de Burdeos después de que la virulencia de las llamas obligara a evacuar a más de 110.000 personas en el suroeste del país, según el balance ofrecido por el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Los grandes incendios forestales continúan fuera de control en esta zona del territorio francés, lo que ha llevado al Gobierno de Sébastien Lecornu a ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas ante una situación de extrema gravedad.

En la región de Gironda, el fuego alcanzó las inmediaciones del área metropolitana de Burdeos. Horas antes, miles de residentes y turistas se vieron obligados a abandonar a toda prisa la península de Cap Ferret, uno de los principales enclaves turísticos de la costa atlántica, a medida que el frente avanzaba sin tregua.

El foco más crítico, activo desde mediados de semana cerca de Cap Ferret —a apenas 60 kilómetros de Burdeos—, ha devorado ya 125 kilómetros cuadrados. Alrededor de 1.500 personas tuvieron que evacuar la península por vía marítima para ponerse a salvo, desembarcando en Arcachon a bordo de ferris y embarcaciones locales.

El balance provisional en Gironda deja más de 44.000 evacuados, al menos 53 viviendas y un camping calcinados, y decenas de bomberos atendidos por heridas e inhalación de humo. A esto se suman otras 23.000 evacuaciones en el vecino departamento de Las Landas debido a otro fuego descontrolado de 25 kilómetros cuadrados que avanza más al sur.

El presidente francés Emmanuel Macron durante una reunión este viernes con la policía forestal, agentes de policía y bomberos tras los incendios forestales en Fontainebleau. Mohamed Badra Reuters

"Es algo impresionante y verdaderamente aterrador", relataba Laurent Moretti, un vecino de Arès, en declaraciones recogidas por la Agence France-Presse. "Nunca habíamos vivido un desalojo masivo de este calibre. Solo confiamos en que los equipos de emergencia logren frenar el avance cuanto antes".

Desde el Ministerio del Interior, Nuñez confirmó que el país combate de forma simultánea una treintena de incendios activos. En lo que va de año, la superficie quemada en Francia supera las 50.000 hectáreas, una cifra que triplica los registros del mismo periodo del año anterior.

Para hacer frente a la crisis, París ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para recibir apoyo aéreo procedente de Croacia, Portugal, República Checa y Eslovaquia, además del seguimiento cartográfico del sistema de satélites Copernicus.

Múltiples frentes en el sur de Europa

La ola de incendios afecta con dureza a todo el arco mediterráneo. En Portugal, la oleada estival roza ya las 30.000 hectáreas arrasadas en lo que va de ejercicio, con situaciones especialmente delicadas en el norte y el centro del país que mantienen a las autoridades en estado de alerta máxima debido a la sequía y las elevadas temperaturas.

En Italia, la combinación de temperaturas extremas y fuertes vientos de siroco ha desatado decenas de fuegos descontrolados en Sicilia, donde más de un centenar de vecinos y una clínica médica tuvieron que ser desalojados de urgencia en la provincia de Agrigento. La isla permanece bajo el nivel máximo de riesgo por incendio.

Grecia, por su parte, atraviesa una intensa ola de calor con los termómetros superando los 42 °C. El mapa de riesgo mantiene en alerta roja a la región de Ática y los alrededores de Atenas, tras declararse una oleada de focos simultáneos cerca de áreas urbanas que han exigido un despliegue masivo de medios aéreos y terrestres.

El impacto de estos episodios es generalizado. Según datos de la OMS Europa, la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales en el continente no ha dejado de crecer, registrando un incremento del 57 % desde 2022.

La estadística del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) constata la gravedad del escenario: tras un año previo en el que ardieron 2,2 millones de hectáreas, en los siete primeros meses de este año la superficie calcinada en la Unión Europea supera ya las 254.000 hectáreas.