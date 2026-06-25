Merz, Macron, Meloni, Starmer y Tusk pactan reforzar el pilar europeo de la OTAN en una minicumbre sin Sánchez

La exclusión de Sánchez supone un golpe a su reputación internacional, pues su postura unilateral sobre el gasto militar genera malestar entre los socios europeos.

Los asistentes reiteraron su apoyo al alto el fuego con Irán y anunciaron disposición a una misión naval para reabrir el estrecho de Ormuz, además de mantener el respaldo a Ucrania.

España quedó fuera de la minicumbre, en parte por la negativa de Pedro Sánchez a elevar el gasto en Defensa al 5%, a diferencia del compromiso del resto de líderes presentes.

Líderes europeos como Merz, Macron, Meloni, Starmer y Tusk acordaron en Berlín reforzar el pilar europeo de la OTAN ante la próxima cumbre de Ankara.

Mientras Pedro Sánchez comparecía este miércoles en el Congreso para dar explicaciones sobre los escándalos de corrupción que cercan al PSOE, al Gobierno y a su entorno más próximo, los líderes de las principales potencias del continente se han reunido en Berlín en una minicumbre restringida en la que, ante las dudas que genera Donald Trump, han acordado reforzar el pilar europeo de la OTAN de cara a la decisiva cumbre de Ankara los próximos 7 y 8 de julio.

El anfitrión del encuentro, el canciller Friedrich Merz, ha convocado al británico Keir Starmer (pese a estar ya de salida), al francés Emmanuel Macron, a la italiana Giorgia Meloni y al polaco Donald Tusk, pero ha dejado fuera al presidente del Gobierno, pese a que España es la cuarta economía y el cuarto país más poblado de la Unión Europea. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, se ha conectado desde Washington.

"Queremos renovar la OTAN y reforzar su pilar europeo", ha señalado Merz en una breve comparecencia conjunta. A diferencia de Sánchez, los cinco líderes reunidos en Berlín se han comprometido a cumplir el objetivo de elevar el gasto en Defensa hasta el 5%, tal y como se acordó en la cumbre de La Haya hace un año, una medida que, según defienden, "permitirá sentar las bases de una relación transatlántica más equilibrada".

"Esta cumbre de Ankara va a reafirmar con mucha fuerza el pilar europeo de la OTAN, que es muy importante", ha resaltado el presidente francés, Emmanuel Macron, que en los últimos años ha liderado los esfuerzos en la UE para alcanzar la independencia militar frente a EEUU.

"Estamos firmemente comprometidos: aumentamos nuestros presupuestos, aumentamos también nuestras capacidades y lo hacemos de forma europea, construyendo soluciones comunes y cooperaciones que refuercen nuestra capacidad de disuasión. El aumento de nuestros presupuestos en los últimos años es la prueba, la marca de nuestra determinación de actuar juntos", ha insistido Macron.

Los cinco líderes han reiterado además su respaldo al alto el fuego alcanzado por Donald Trump con Irán y su disposición a desplegar una misión naval para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz en cuanto las condiciones lo permitan. También han lanzado un mensaje a Vladímir Putin, al que advierten de que Europa mantendrá sin fisuras su apoyo financiero y militar a Ucrania, con una nueva reunión de la ‘coalición de voluntarios’ convocada para el 13 de julio.

En cuanto a la marginación de Sánchez, los portavoces de la Cancillería alemana han rehusado responder a las preguntas de EL ESPAÑOL sobre por qué el canciller Merz no ha querido invitar al presidente del Gobierno a Berlín. Por su parte, Moncloa resta importancia a su exclusión de esta cita del resto de grandes potencias de Europa.

Emmanuel Macron saluda a Friedrich Merz a su llegada a la minicumbre de Berlín Reuters

Fuentes gubernamentales alegan que, como ocurre en otros encuentros internacionales, la presencia de España depende de diversos factores, entre ellos la agenda. En este sentido, defienden que en cualquier caso Sánchez debía permanecer en el Congreso para una comparecencia fijada desde hacía semanas.

Lo cierto es que su exclusión de la minicumbre de Berlín supone un duro golpe a su reputación internacional, sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente del Gobierno convirtió su protagonismo en la escena europea durante la primera legislatura en una de las señas de su identidad política

Precisamente, la negativa en solitario de Sánchez a subir al 5% el gasto en Defensa -pese a haber suscrito el acuerdo en la cumbre de La Haya de junio de 2025- es el principal motivo que explica el malestar del resto de socios europeos con España. El propio Merz llegó a reprochárselo públicamente durante una comparecencia conjunta con Trump en Washington.

Aunque otros dirigentes europeos tampoco ven con buenos ojos una subida tan acusada de la inversión militar -y algunos dudan incluso de su viabilidad-, critican que el presidente del Gobierno se desmarque sistemáticamente del consenso europeo y adopte posiciones unilaterales sin coordinarse con sus socios.

El principal objetivo de la próxima cumbre de la OTAN en Ankara será precisamente rebajar la tensión entre los aliados europeos y Donald Trump, disparada hasta niveles inéditos a raíz de la guerra con Irán. El presidente de Estados Unidos ha advertido de que pasará cuentas a los socios que se negaron a implicarse en el conflicto o incluso a facilitar el uso de sus bases militares y de su espacio aéreo, como España.

El penúltimo episodio de ese deterioro ha sido el duro choque entre Trump y Giorgia Meloni. La primera ministra italiana, única dirigente europea que asistió a su toma de posesión, mantiene con él una estrecha sintonía ideológica y aspiraba a ejercer de puente entre Washington y Bruselas. Sin embargo, la relación se ha resentido después de que Trump asegurara públicamente que Meloni le había suplicado una fotografía durante la cumbre del G7 en Evián.

La dirigente italiana pasó al ataque con una inusual dureza y verbalizó por primera vez una queja ampliamente compartida en las capitales europeas: que Trump trata con más consideración a sus adversarios que a sus aliados. El presidente estadounidense insistió en sus críticas recordando que Italia le negó el uso de las bases de Sicilia para la guerra con Irán.

Friedrich Merz recibe a Giorgia Meloni este miércoles en la sede de la Cancillería en Berlín Reuters

En un intento de rebajar la tensión, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha revelado este miércoles que cerca de 500 aviones estadounidenses habían despegado de bases norteamericanas en Italia en apoyo de Furia Épica, el nombre dado por Washington a la operación militar. Sin embargo, el Ministerio de Defensa italiano desmintió posteriormente esa información.

En una comparecencia conjunta con Rutte en la Casa Blanca, Trump ha arremetido de nuevo contra España -"es un auténtico desastre"-, Italia, Alemania, Francia o Reino Unido y ha dicho que el único motivo por el que asistirá a la cumbre de Ankara es porque se lo ha pedido personalmente el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"No habría ido por la mayoría de la gente, pero él me llamó", ha dicho Trump sobre Erdogan. "Me dijo: 'Por favor, lo organizo en Turquía. Tienes que estar allí. Estados Unidos tiene que estar allí'. Y por respeto al presidente, voy a ir".

"Atravesamos un periodo difícil. La arquitectura de seguridad internacional está evolucionando rápidamente y Europa está dispuesta a asumir sus responsabilidades en materia de Seguridad y Defensa, con un refuerzo de la dimensión europea en el marco de la Alianza Atlántica", ha destacado Meloni durante su comparecencia en Berlín.

Pese a la profunda crisis que atraviesa la OTAN, las capitales europeas aún confían en que el alto el fuego con Irán permita a Trump pasar página y que la cita de Ankara sirva para recomponer una relación transatlántica profundamente dañada. Con ese objetivo, los aliados reiterarán su compromiso de aumentar el gasto en Defensa, una meta de la que Sánchez ha decidido desmarcarse.