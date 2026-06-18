Sánchez y Meloni sellan una alianza por un presupuesto de la UE "más ambicioso" frente a los recortes que pide Merz

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez y Giorgia Meloni acuerdan una posición común para defender un presupuesto de la UE más ambicioso frente a los recortes propuestos por Alemania. Ambos líderes, pese a estar en polos opuestos ideológicos, priorizan mantener y reforzar los fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC) y la cohesión. España e Italia, junto a otros países receptores de fondos comunitarios, reclaman aumentar la financiación para nuevas prioridades estratégicas sin reducir los fondos tradicionales. Sánchez y Meloni destacan la importancia de una Europa fuerte y unida para afrontar desafíos globales y promover inversiones y reducción de desigualdades regionales.

La política europea produce a veces alianzas inesperadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni -situados en polos opuestos del espectro ideológico y enfrentados en buena parte de los grandes debates, especialmente en inmigración- han anunciado este jueves una posición común para defender un presupuesto de la UE "más ambicioso" frente a los recortes que propone el canciller alemán, Friedrich Merz, para el periodo 2028-2034.

Antes del tradicional Consejo Europeo de verano, que ha comenzado este jueves en Bruselas, Sánchez ha participado en la reunión de los llamados 'Amigos de la Cohesión', convocada por la propia Meloni y el presidente de Rumanía, Nicușor Dan. Este grupo, integrado por 16 países receptores de fondos comunitarios, reclama un aumento de las partidas destinadas a la Política Agraria Común (PAC) y a la política de cohesión.

Una vez concluido el encuentro, Sánchez y Meloni han mantenido una reunión bilateral en la que han acordado que Italia y España -los dos países de mayor peso dentro del grupo de los ‘Amigos de la Cohesión’- adopten una "posición común" sobre el presupuesto de la Unión Europea, según ha informado el Palacio Chigi.

Ambos líderes defienden que el nuevo marco financiero debe "introducir financiación para nuevas prioridades estratégicas -competitividad, innovación, seguridad, autonomía estratégica y energía- sin recortar los fondos destinados a la política de cohesión, considerada esencial para el mercado único, la inversión y la reducción de las disparidades regionales".

Los dos líderes coinciden en que Madrid y Roma "deben trabajar juntos por una Europa fuerte, ambiciosa y con mayor peso en el escenario global, capaz de responder a los grandes desafíos de nuestro tiempo". Asimismo, Meloni y Sánchez comparten "la necesidad de avanzar hacia un presupuesto más ambicioso y de reforzar las políticas tradicionales de cohesión y la PAC", según han precisado fuentes de Moncloa.

En la imagen difundida tras la reunión, Sánchez y Meloni aparecen sonrientes, aunque con una evidente incomodidad. Se trata de su segundo encuentro bilateral formal, tras el celebrado en abril de 2023 en Roma.

Su relación política ha estado marcada por desencuentros puntuales, como el registrado a principios de año en la cumbre del castillo belga de Alden Biesen, cuando el presidente del Gobierno expresó su malestar por una reunión restringida sobre economía convocada por la primera ministra italiana.