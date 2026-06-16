Trump mantiene una "muy buena reunión" con Zelenski en el marco del G7 y reclama un acuerdo de paz a Putin

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump, conversan en un aparte durante el G7 de Évian.

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump mantuvo una "muy buena reunión" con Volodímir Zelenski en la cumbre del G7 en Évian, Francia. Trump pidió a Vladimir Putin que negocie un acuerdo de paz con Ucrania, destacando las grandes pérdidas humanas en ambos países. Los líderes del G7 mostraron un apoyo claro a Ucrania y consideraron nuevas sanciones al petróleo ruso para presionar a Rusia. Trump felicitó a Zelenski por la evolución del conflicto en Ucrania y se prevé un nuevo encuentro bilateral durante la cumbre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre del G7 en Évian (Francia). Tras calificar el encuentro como muy positivo, llamó al presidente ruso, Vladimir Putin, a tratar de llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.



"Tuvimos una muy buena reunión. Le voy a ver de nuevo después. Rusia debería llegar a un acuerdo. Ha perdido una cantidad tremenda de gente, y también Ucrania", ha declarado Trump. Según fuentes de la Casa Blanca, este primer encuentro duró 24 minutos.



El líder republicano habló ante la prensa al inicio de su reunión con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, el mismo día en que el G7 arrancó su segunda jornada con una sesión de trabajo centrada en Ucrania. Zelenski estuvo presente en calidad de invitado.

En la agenda no figuraba una reunión entre Zelenski y Trump. El presidente de Estados Unidos se había mostrado previamente dispuesto a implicarse de nuevo a fondo en la búsqueda de una negociación de paz para Ucrania.



"He puesto fin a ocho guerras. Esta era la que pensaba que iba a ser la más fácil. Hay mucha aversión entre los dos líderes", valoró en referencia a Zelenski y Putin.



La última reunión entre Zelenski y Trump se remonta a diciembre pasado en la residencia del estadounidense en Mar-a-Lago (Florida, EEUU).



Este lunes, Trump había afirmado que "tal vez" sea posible "hacer algo" para avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, y aseguró que tanto sus homólogos ruso como ucraniano están "abiertos a ello".

Nuevas sanciones a Rusia

Los líderes del G7, incluido Trump, han escenificado su respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial, coincidiendo en que hay que presionar más a Rusia para llevarla a una negociación. Esto incluiría aprobar más sanciones al petróleo.





Fuentes diplomáticas francesas explicaron que esa mayor presión podría ejercerse en especial con nuevas sanciones sobre las exportaciones de petróleo ruso una vez que se espera el desbloqueo del estrecho de Ormuz.



Las fuentes señalaron que Trump felicitó a Zelenski por la dinámica actual del conflicto, en la que los ucranianos ya no aparecen como los que van perdiendo, y que como los otros líderes de Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, coincidió en que esa nueva dinámica le beneficia.



Está previsto que en el marco de la cumbre del G7 que se está celebrando en la localidad francesa de Évian, haya un nuevo encuentro bilateral entre el presidente estadounidense y Zelenski, que se va a quedar hasta el miércoles, según las fuentes