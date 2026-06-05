Putin rechaza la propuesta de Zelenski de negociar a solas la paz y apela a sus tropas: "Sigan trabajando, hermanos"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo. Anastasia Barashkova Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Vladímir Putin rechazó la propuesta de Volodímir Zelenski de negociar la paz en un encuentro a solas en un país neutral. Putin cuestionó las intenciones de la carta de Zelenski, calificándola de grosera y dudando de la sinceridad de la oferta de diálogo. El presidente ruso evitó mencionar directamente a Zelenski y dirigió su mensaje de apoyo a las tropas rusas en combate. Zelenski lamentó públicamente la negativa de Putin y expresó que la respuesta rusa decepcionó a muchos en el mundo.

El presidente ruso Vladímir Putin no sorprendió a nadie este viernes cuando rechazó la reunión cara a cara con Volodímir Zelenski que éste le había propuesto un día antes a través de una carta abierta en la que se dirigió a él en términos muy duros. "Después de 26 años en el poder, la edad empieza a pasar factura", le escribió.

En la misiva, el mandatario ucraniano le planteaba mantener un encuentro a solas en un país neutral, como "Suiza, Turquía o algún país del mundo árabe", para negociar la paz bajo la supervisión de Estados Unidos, la Unión Europea y "otros participantes acordados", argumentando que sería un error esperar a recibir la atención de la Administración Trump, enfocada en Irán.

"Por ahora no veo el sentido", respondió el presidente ruso, interrogado sobre esta cuestión durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), cuya inauguración del pasado miércoles quedó ensombrecida por la llegada de los drones ucranianos.

Putin se negó a pronunciar en todo momento el nombre del presidente de Ucrania. Se refirió a él como "el autor de una carta" que tildó de "grosera" donde, además de jactarse de los ataques aéreos ucranianos en las profundidades de Rusia, Zelenski le ofrecía un alto el fuego sostenido en el tiempo que duraran las negociaciones.

"¿De qué trata esta carta? ¿Es un medio para crear un entorno propicio para una reunión personal? ¿O está pensada para asegurarse de que no se celebre ninguna reunión personal? Creo que es lo segundo", lamentó el presidente ruso, que lanzó acto seguido un mensaje a sus tropas: "No hay que dirigirse a los autores de esa carta, ni a los aficionados al género epistolar, sino a los combatientes rusos en la línea de contacto de combate. Sigan trabajando, hermanos".

Sentado en primera fila durante la intervención de Putin se encontraba el presidente de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, Rodney Mims Cook Jr., encargado de hacer realidad el Salón de Baile de la Casa Blanca con el que sueña Trump, que le dijo: "Presidente Vladímir Putin, es un placer verle... Amo esta ciudad y creo que usted es consciente de ello. Tiene una hermosa ciudad natal. Le envío un afectuoso saludo de parte de su amigo el presidente Trump".

El mandatario estadounidense, que acogió de buen grado la propuesta de Zelenski y reiteró que sería "genial" que el encuentro entre ambos tuviera lugar, evitó pronunciarse tras la negativa de Putin.

"Desafortunadamente, la parte rusa elige una vez más la guerra. Todo el mundo escuchó la respuesta. Una respuesta débil", manifestó en cambio el propio Zelenski durante su alocución diaria. "Creo que esta respuesta habrá decepcionado a muchos en el mundo".