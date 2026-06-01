La Unión Europea aprueba crear centros de deportación fuera de su territorio: España, el único que vota en contra

La nueva norma contempla la detención de migrantes, incluidos menores no acompañados y familias, como último recurso y por el menor tiempo posible.

El reglamento permitirá devolver migrantes a países terceros distintos al de origen y sancionará a quienes no cooperen durante el proceso de retorno.

España es el tercer país con peores resultados en la ejecución de órdenes de expulsión, con solo un 10,6% cumplidas en 2025.

La Unión Europea aprueba un nuevo reglamento para acelerar las deportaciones de migrantes en situación irregular y legalizar centros de retorno en terceros países.

La Unión Europea da un paso decisivo hacia el endurecimiento de su política migratoria. Tras dos meses de negociaciones, la presidencia chipriota y los representantes de la Eurocámara han alcanzado este lunes un acuerdo final sobre el nuevo reglamento de retornos, que pretende acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular y dar cobertura legal a centros de deportación en terceros países, siguiendo el modelo promovido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania.

La reforma deja de nuevo al descubierto la soledad absoluta en Bruselas en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo plan de regularización masiva de migrantes choca frontalmente con los objetivos y la filosofía de este reglamento. "Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles", advirtió el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, cuando se debatió la regularización de Sánchez en febrero en Estrasburgo.

En 2025, la tasa de retorno alcanzó el 27,5% de media en la Unión Europea, la cifra más alta en los últimos 10 años. España se situó entre los países con peores resultados: apenas ejecutó el 10,6% de las órdenes de expulsión dictadas, el tercer porcentaje más bajo de los Veintisiete, solo por delante de Países Bajos y Portugal. En el extremo opuesto figuran Malta, con un 97,7%; Lituania, con un 92,8%; y Letonia, con un 86,4%, muy por encima de la media comunitaria.

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El Gobierno de Sánchez fue el único país que votó en contra del reglamento de retornos en el Consejo de Interior de diciembre de 2025 y previsiblemente volverá a hacerlo en la aprobación definitiva, sin que su 'no' tenga ninguna consecuencia práctica más allá de certificar su aislamiento.

El último escollo de la negociación, resuelto este lunes entre la presidencia chipriota y la Eurocámara, ha sido la fecha de entrada en vigor: el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial), aunque varias disposiciones se aplicarán 12 meses después.

El objetivo es permitir a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptar su legislación, sistemas informáticos y formación del personal..

"El nuevo reglamento agilizará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE", ha dicho el viceministro de Migración de Chipre, Nicholas A. Ioannides.

La reforma introduce por primera vez la posibilidad legal de devolver a un país tercero (distinto al de origen) a personas que se encuentran ilegalmente en la UE y han recibido una decisión final de retorno, sobre la base de un convenio concluido de forma bilateral o a nivel de la UE.

Estos centros de retorno podrían servir como destino final o como centros de transferencia que faciliten el retorno posterior al país de origen o a otro tercer país. Se trata de un modelo de "geometría variable" que puede ser usado por los Gobiernos interesados y descartado por el resto.

La norma impone además a los migrantes la obligación de cooperar con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de retorno. En caso de incumplimiento, los migrantes sufrirán sanciones adicionales como multas, detención o ampliación del periodo de detención.

El nuevo reglamento prevé medidas especiales para las personas que representan un riesgo para la seguridad, con la posibilidad de una prohibición indefinida de regresar a la UE.

El reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario por el momento y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento. El Gobierno de Sánchez reclamaba un reconocimiento automático obligatorio.

El reglamento permite mantener a los migrantes en detención durante un periodo de dos años, prorrogable en plazos sucesivos de seis meses.

La detención también podrá aplicarse a menores no acompañados y familias con hijos, como medida de último recurso, por el periodo más corto apropiado y teniendo en cuenta el interés superior del menor.