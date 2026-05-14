Dimite la primera ministra de Letonia tras la fractura del Gobierno por la incursión de drones ucranianos

La primera ministra de Letonia , Evika Silina, llega a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 19 de marzo de 2026. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, dimitió tras la ruptura de la coalición de Gobierno por la gestión de la crisis de los drones ucranianos. La crisis política surgió cuando dos drones ucranianos desviados impactaron en una infraestructura energética letona, provocando tensiones entre los socios de gobierno. Siliņa forzó la dimisión del ministro de Defensa y propuso al coronel Raivis Melnis como sustituto, lo que fue rechazado por su socio Progresistas. El presidente letón convocó reuniones con todos los partidos para nombrar un nuevo primer ministro y formar un gobierno interino hasta las elecciones de octubre.

La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, dimitió este jueves después de que los dos socios de su Nueva Unidad (JV) hayan dado la víspera por rota la coalición de Gobierno.

Esta crisis sucede a raíz de la crisis ocasionada por el impacto de dos drones ucranianos desviados en una infraestructura energética.



La víspera Andris Šuvajevs, el copresidente de los socialdemócratas Progresistas (Pro), hasta ahora uno de los aliados del tripartito, pidió la dimisión de la jefa de Gobierno, tras haberse reunido con ella para buscar, sin éxito, una solución.

Poco después, el líder del otro socio del Gobierno, la Alianza de los Verdes y los Agricultores (ZSS), Harijs Rokpelnis, afirmó que el Ejecutivo había caído.

La crisis de Gobierno se desató cuando dos drones ucranianos se desviaron, debido a las medidas de guerra electrónica rusa, según aseguró el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y penetraron en el espacio aéreo letón, donde provocaron una explosión al impactar en un depósito de petróleo vacío en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia.



Siliņa responsabilizó al hasta entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, del fracaso a la hora de interceptar los drones, y forzó su dimisión.

Mientras que Pro denunció que la primera ministra no les había informado de su intención de destituirle y de politizar una cuestión militar, desacreditando con ello a las Fuerzas Armadas.



La primera ministra designó al coronel Raivis Melnis como sustituto de Sprūds, pero Pro se negó a darle su apoyo y afirmó que debía haber un nuevo Gobierno en Letonia, país báltico que celebrará elecciones legislativas en octubre próximo.



Siliņa dimitió después de que los partidos de oposición se apresuraron a afirmar que respaldarían una moción de censura contra ella.



El presidente letón, Edgars Rinkēvičs, ha programado reuniones para el viernes con todos los partidos políticos del Parlamento o Saeima, con el fin de preparar el nombramiento de un nuevo candidato a primer ministro para formar un nuevo gobierno interino hasta las elecciones parlamentarias.



La renuncia de la política centrista-liberal se produce además el mismo día en que, Armands Krauze, un nuevo escándalo sacude Riga por la detención del ministro de Agricultura del partido ZSS, bajo sospecha de abuso de poder, según confirmó a EFE un portavoz de la Fiscalía General de Letonia.



En una declaración este jueves ante los medios, Siliņa acusó al partido Pro de ser unos "parlanchines" y de actuar por "celos políticos" al negarse a aceptar su elección del coronel al frente de la cartera de Defensa.



"La seguridad, ahora más que nunca, debe estar en manos profesionales. Por eso nominé a un candidato profesional para el cargo de ministro de Defensa: el coronel Raivis Melnis, que tiene experiencia real en Ucrania", indicó.



"En este momento, los celos políticos y los estrechos intereses partidistas han prevalecido sobre la responsabilidad. Ante un candidato fuerte para el cargo de ministro de Defensa, los políticos parlanchines han elegido una crisis: una crisis de Gobierno", afirmó Siliņa.



"Por eso anuncio mi dimisión. No es una decisión fácil, pero es la decisión justa en esta situación", explicó.



Antes de anunciar su renuncia, Siliņa, la segunda mujer en encabezar un Gobierno letón desde que el país recuperó su independencia en 1991, enumeró lo que calificó como logros de su gestión como primera ministra, cargo que asumió en 2023.



Entre ellos mencionó el aumento del gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, la indexación de las pensiones y la reducción del coste de los productos farmacéuticos.