Bélgica revierte el apagón nuclear y nacionalizará sus siete reactores: "Es una energía segura, asequible y sostenible"

La decisión se enmarca en un contexto de crisis energética global y busca fortalecer la autonomía energética y la soberanía nacional de Bélgica.

Actualmente, solo dos de los siete reactores nucleares belgas están en funcionamiento; los demás estaban desconectados tras la ley de cierre progresivo.

El Gobierno belga ha iniciado negociaciones con la empresa francesa Engie para comprar la totalidad de sus activos nucleares en el país, suspendiendo las operaciones de desmantelamiento.

Bélgica ha decidido revertir el apagón nuclear aprobado en 2003 y nacionalizar sus siete reactores nucleares para asegurar una energía segura, asequible y sostenible.

"Este Gobierno opta por una energía segura, asequible y sostenible. Con menos dependencia de las importaciones fósiles y más control sobre nuestro propio suministro", reivindica el primer ministro belga, el nacionalista flamenco Bart de Wever.

En plena escalada de los precios de los carburantes por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, Bélgica ha anunciado este jueves un giro de amplio alcance en su política energética, que pasa por revertir por completo el apagón nuclear decidido en 2003 y nacionalizar los siete reactores situados en su territorio.

En concreto, el Gobierno de coalición Arizona -llamado así porque los colores de los cinco partidos que lo integran remiten a la bandera del estado estadounidense de Arizona- ha abierto negociaciones para comprar al gigante francés Engie la totalidad de sus activos nucleares en Bélgica.

El objetivo es cerrar antes del 1 de octubre un protocolo de acuerdo que detalle las principales modalidades y condiciones de la operación, pero ninguna de las partes ofrece pistas sobre lo que tendrá que pagar Bélgica por este renacimiento nuclear.

"Todas las operaciones de desmantelamiento quedan suspendidas", ha decretado el ministro belga de Energía, Mathieu Bihet. "Esta iniciativa se inscribe en una visión política coherente: garantizar una energía asequible, controlable y descarbonizada, al tiempo que se refuerza la autonomía estratégica y la soberanía de Bélgica.

Espoleado por la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, el Parlamento belga aprobó hace ahora un año la derogación de la ley de 2003 que establecía un cierre progresivo de los reactores tras 40 años de funcionamiento.

Sin embargo, la voluntad del Ejecutivo de Bart de Wever de relanzar la energía nuclear, que se ha hecho más urgente con el conflicto en Irán, chocaba con la estrategia de desinversión en esta actividad de Engie, propietaria del parque nuclear belga, pero ahora centrada en energías renovables y en soluciones de flexibilidad, como las baterías de almacenamiento y las centrales de gas.

Como vía de salida a este desacuerdo, el Estado belga, Engie y su filial local Electrabel han firmado una "carta de intenciones" para abrir "negociaciones exclusivas" sobre la posible nacionalización de la totalidad del parque nuclear belga.

El Gobierno de De Wever realizará como primer paso una revisión completa (due diligence) del estado de los reactores. En la actualidad, solo dos de las siete centrales instaladas en Bélgica siguen en condiciones de producir electricidad; el resto ya han sido desconectadas.

"Esta iniciativa refleja la decisión estratégica del Gobierno belga de asegurar la propiedad directa de los activos nucleares del país, conforme a su ambición de prolongar la explotación de los reactores existentes y desarrollar nuevas capacidades nucleares en Bélgica", señala el comunicado conjunto que anuncia la operación.

En su plan de acción para hacer frente a la crisis de Irán, la Comisión de Ursula von der Leyen ha vuelto a recomendar a los Estados miembros que reviertan cualquier calendario de apagón nuclear como vía para contener los precios de la energía.

"Los nuevos reactores modulares pequeños o evitar el cierre prematuro de la capacidad nuclear existente pueden ayudar a reducir la necesidad de recurrir a los combustibles fósiles, también en la calefacción urbana y en los procesos industriales", señala el Ejecutivo comunitario.

La propia presidenta ha admitido que "fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente fiable y asequible de energía con bajas emisiones" tras la catástrofe de Fukushima en 2011. Bruselas ha puesto en marcha una estrategia para impulsar el desarrollo de Reactores Modulares Pequeños, respaldada con una garantía europea de 200 millones de euros para movilizar inversión privada.

Sin embargo, los Estados miembros siguen profundamente divididos sobre la nuclear. De hecho, hay dos bandos rivales perpetuamente enfrentados. Por un lado está la Alianza Nuclear, un grupo liderado por Francia y del que forman parte también Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

En el extremo contrario se encuentran los Amigos de las Renovables, el grupo en el que militan España, Alemania, Austria, Letonia, Dinamarca, Grecia, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Malta o Portugal.

Pese a la crisis energética, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desoído las recomendaciones de Bruselas y sigue adelante con su plan de cerrar las centrales nucleares en España de aquí a 2035, empezando por la de Almaraz.