León XIV insta a la paz en su primera misa 'urbi et orbi': "¡Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen!"

El Papa León XIV durante la celebración 'Urbi et Orbi' este domingo en el Vaticano. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Papa León XIV ha pedido abandonar las armas y elegir la paz durante su primera misa 'urbi et orbi'. Ha convocado una vigilia de oración por la paz el próximo sábado 11 de abril. León XIV advirtió sobre la resignación de la sociedad ante la violencia y la indiferencia frente al sufrimiento ajeno. El Papa instó a los fieles a ser portadores de esperanza y ver en la Resurrección de Cristo el antídoto frente a la violencia y el odio.

El Papa León XIV ha instado a la paz durante su primera misa 'urbi et orbi' diciendo que quienes tengan armas en sus manos "las abandonen" y ha convocado una vigilia de oración por la paz el próximo sábado 11 de abril.

"¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo", ha señalado durante la celebración que ha tenido lugar en la basílica de San Pedro del Vaticano.

Asimismo, el pontífice ha lamentado que la sociedad se esté acostumbrando a un "mundo violento", explicando que "nos estamos resignando a la violencia y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas".

León XIV ha reiterado durante una fecha tan señalada como el Domingo de Resurrección que la paz que Jesucristo entrega con su vuelta a la vida "no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno".

"Imploremos al Señor que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia, que nos hacen sentir impotentes ante el mal", concluyó el pontífice.

Ante los más de 50.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa ha querido recordar los males que afectan a la sociedad actual, como "la violencia de la guerra que mata y destruye", junto a "la idolatría del beneficio que saquea los recursos de la tierra" y "los abusos que aplastan a los más débiles".

"El poder de la muerte nos amenaza siempre, por dentro y por fuera [...] Entonces nos parece que hemos acabado en un túnel del que no vemos salida", puntualizó León XIV.

"Cristo como antídoto"

El Papa ha apelado a la Resurrección de Cristo como "antídoto" frente a esta realidad y ha llamado a los fieles a ser portadores de esperanza.

"Corramos como María Magdalena y anunciémoslo a todos", ha pedido, para que "dondequiera que flote aún el espectro de la muerte pueda brillar la luz de la vida".

Asimismo, el pontífice ha querido recordar unas palabras del Papa Francisco, quien falleció el pasado 20 de abril de 2025, para subrayar que la Resurrección no es algo del pasado, sino "una fuerza de vida que ha penetrado el mundo".