Juicio de Athanor, la logia masónica que actuaba como escuadrón de la muerte: 22 personas en el banquillo

El sumario del caso, de más de 5.000 páginas, revela vínculos de Athanor con redes de espionaje privado y posibles conexiones con un escándalo de corrupción en el sector de la defensa.

En total, 22 personas están siendo juzgadas en París por asociación ilícita, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas, en un proceso que durará tres meses y medio.

Jean-Luc Bagur, Frédéric Vaglio y Daniel Beaulieu lideraban la estructura, encargando asesinatos y operaciones a un escuadrón de sicarios, entre ellos el homicidio del piloto Laurent Pasquali.

La logia masónica Athanor, formada por empresarios, exmilitares y agentes de inteligencia, es acusada de crear una red criminal dedicada al espionaje, extorsión y atentados selectivos en Francia.

"Señora, ha sido usted víctima de un intento de homicidio". Cuando Marie-Hélène Dini, una coach empresarial de 60 años, escuchó estas palabras de boca de un policía, pensó que se trataba de una broma. Era julio de 2020, y la policía acababa de detener a dos miembros de un regimiento de paracaidistas francés que planeaban acabar con su vida. ¿El motivo? Simplemente, haber sido la rival profesional de la persona equivocada.

Según las investigaciones judiciales, Jean-Luc Bagur, coleccionista de armas y "Venerable maestro" de la logia masónica Athanor, ubicada en Puteaux, en el departamento parisino de Hauts-de-Seine, había encargado a "su querido hermano" Frédéric Vaglio, empresario de 53 años, organizar el asesinato de su competidora "por 700.000 euros sin impuestos".

Lo que a priori parecía una disputa profesional pronto reveló una trama mucho más oscura. La policía interrogó a los dos soldados detenidos cerca del domicilio de Dini y, durante el interrogatorio, estos declararon que creían que se les había pedido asesinar a la asesora empresarial en nombre del Estado francés, al considerar que trabajaba para el Mossad, los servicios de inteligencia israelíes. Pero Dini no era espía y el Estado francés no tenía nada que ver.

Más tarde se descubrió que, en realidad, Bagur y Vaglio no solo se movían por venganza, sino que formaban parte de un grupo secreto más amplio, integrado por empresarios, exmilitares, policías retirados, funcionarios y agentes de los servicios de inteligencia franceses que, bajo la fachada de una logia, habían creado una estructura paralela dedicada al espionaje, la extorsión y los atentados selectivos.

En esta red criminal, Bagur encargaba las misiones; Frédéric Vaglio ejercía de intermediario, y un tercer masón, Daniel Beaulieu —agente jubilado de la Dirección Central de Inteligencia Interior de Francia (hoy DGSI)— se encargaba de organizar las operaciones sobre el terreno.

Vaglio, presuntamente, canalizaba las órdenes del "jefe-maestro" hacia un escuadrón de sicarios que trabajaba para Beaulieu, de 72 años. Al frente de ese grupo de ejecutores estaba Sébastien Leroy, un guardia de seguridad. Aunque no pertenecía a la logia, Leroy realizaba el "trabajo sucio" y llegó a admitir bajo custodia policial que él o sus asociados perpetraron la mayoría de los asaltos, robos y asesinatos atribuidos a Athanor, incluido el homicidio del piloto de carreras Laurent Pasquali, presuntamente como ajuste de cuentas, en 2018.

"Los hermanos", enfrentados

Los tres principales acusados se enfrentan a penas de cadena perpetua si son declarados culpables. Entre ellos, la relación se ha deteriorado hasta el punto de que, a través de sus abogados, se acusan mutuamente y se reparten las culpas. Según la instrucción, cada uno intenta presentarse como eslabón manipulado de una cadena que habría sido dirigida por otro de los "hermanos" de la logia Athanor.

Sébastien Leroy, al igual que los dos soldados detenidos en el intento de asesinato de Marie‑Hélène Dini, declaró ante la policía que creyó actuar en todo momento en nombre del Estado, según recogen varios medios franceses. También afirmó que Daniel Beaulieu lo había "manipulado" y le hizo creer que podría convertirse en informante de la DGSI, justificando así las misiones que le encomendaba.

Beaulieu, por su parte, sostiene que él mismo estaba bajo la influencia de Vaglio, al que describe como un "manipulador nato" y con el que, además, tenía una relación "de dependencia económica" porque ayudó "a mantener a flote su empresa". En sus declaraciones, el exagente de inteligencia asegura que Vaglio era quien definía las "misiones" y que él se limitaba a trasladarlas a los ejecutores.

Bagur, por último, afirma que fue víctima de la influencia tóxica de Vaglio y sintetiza su propio papel como simple jefe mal informado de los proyectos criminales. Así, el triángulo Bagur‑Vaglio‑Beaulieu llega al juicio convertido en un círculo de desconfianza recíproca, donde todos dicen haber sido manipulados por los otros.

Los 22 acusados

En total, esta semana, 22 personas se han sentado en el banquillo en un juicio que durará tres meses y medio en el Tribunal Penal de París, acusadas de múltiples delitos, entre ellos asociación ilícita con fines criminales, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas.

La mayoría de los acusados, con edades comprendidas entre los 30 y los 73 años, no tiene antecedentes penales y procede de diversos ámbitos: cuatro son miembros de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), tres policías, seis empresarios, además de un conserje, un ingeniero, un biólogo médico, un armero, un entrenador deportivo, varios guardias de seguridad y un desempleado, según recoge Le Monde.

En el sumario, de más de 5.000 páginas, se detallan los vínculos de Athanor con redes de espionaje privada, así como su posible conexión con un escándalo de corrupción en el sector de la defensa, según la prensa francesa. Se espera que la instrucción judicial, abierta en 2021, culmine este año con el inicio del juicio, que promete ser uno de los más mediáticos en Francia en los últimos meses.