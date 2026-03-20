Crecen las voces en el laborismo para que Reino Unido vuelva a la UE y piden que sea una promesa electoral para 2029

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en una imagen de archivo. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Sadiq Khan, alcalde de Londres, propone que el laborismo prometa el reingreso de Reino Unido en la UE en las elecciones generales de 2029. Khan argumenta que el Brexit ha dañado la economía y sociedad británicas, y plantea como hoja de ruta restablecer relaciones y reincorporarse a la Unión Aduanera y al mercado único. La dirección oficial del laborismo, liderada por Keir Starmer, descarta por ahora volver a la UE, aunque algunos ministros y figuras del partido apoyan una mayor integración económica a largo plazo. Sondeos muestran apoyo entre votantes laboristas a una mayor integración con la UE, y algunos think tanks sugieren debatir el papel futuro de Reino Unido en Europa tras un primer periodo de gobierno laborista.

Una parte del laborismo comienza a mover ficha para el reingreso de Reino Unido en la UE. El primero en dar un paso al frente ha sido el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que cree que su formación debería presentarse a las próximas elecciones generales, previstas para 2029, con la promesa de devolver al país a la Unión Europea.

En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, Khan ha sido muy claro al afirmar que "como Partido Laborista, deberíamos presentarnos a las próximas elecciones generales con un claro compromiso en nuestro programa electoral: un voto laborista significaría la reincorporación a la Unión Europea".

Para el alcalde de Londres, la salida del Reino Unido de la UE ha causado "daño" al país y la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, con sus políticas arancelarias, ha generado una "incertidumbre económica" y un escenario radicalmente distinto al que había antes del referéndum del Brexit de 2016.

"Debemos ser inequívocos sobre los beneficios de la Unión Europea, porque ahora hemos visto la alternativa: menos inversión en el Reino Unido y menos exportaciones a la UE", ha afirmado este jueves al medio italiano.

En esta línea, Sadiq Khan propone una hoja de ruta clara hacia esta vuelta del Reino Unido al bloque comunitario: primero, restablecer las relaciones, algo que ya ha iniciado el actual Ejecutivo laborista de Keir Starmer, y, después, la reincorporación a la Unión Aduanera y al mercado único en la actual legislatura.

Khan lleva al frente de la alcaldía de Londres desde mayo de 2016, casi una década en la que admite que le ha "roto el corazón" ver cómo el Brexit ha forzado a muchos europeos a abandonar la capital británica, lo que también ha impactado en la economía y la sociedad del país.

El Partido Laborista, que lleva gobernando el Reino Unido desde julio de 2024, se enfrenta a su principal prueba de fuego en las próximas elecciones locales (y regionales en Escocia y Gales) del próximo 7 de mayo.

En un momento en el que el primer ministro Starmer goza de gran impopularidad social; el partido populista de derechas Reform UK, liderado por Nigel Farage, aspira a aumentar sus escaños y lidera las encuestas de intención de voto, con más de un 25%, para las generales del 2029.

Laborismo y Brexit

La dirección oficial del Partido Laborista no plantea, por ahora, que el Reino Unido vuelva a entrar en la UE a medio plazo. Su línea es "hacer que el Brexit funcione" y, como mucho, acercarse más al mercado único sin reingresar ni en la UE ni en la unión aduanera.

Sin embargo, figuras laboristas destacadas -sobre todo en el ala más pro‑europea- sí hablan abiertamente de que reingresar en la UE es "inevitable" o deseable en el largo plazo.

En el documento de política exterior Britain Reconnected, el Partido Laborista dice explícitamente que "Gran Bretaña permanecerá fuera de la UE" y que "no habrá retorno al mercado único, la unión aduanera ni a la libertad de movimiento". La línea es mejorar el acuerdo de Brexit: menos trabas comerciales (acuerdos veterinarios, reconocimiento de cualificaciones, ayudas a artistas, pacto de seguridad con la UE), pero sin revertir la salida.

Keir Starmer ha repetido en varios discursos que "el debate sobre el Brexit se ha acabado" y que su partido no abogará por reingresar en la UE, sin embargo, algunos de sus ministros o figuras cercanas no cierran la puerta a un acercamiento.

David Lammy, ministro de Exterior y número dos de Starmer, ha admitido que es “obvio” que el Brexit ha perjudicado la economía y ha puesto como ejemplo el crecimiento de Turquía gracias a su unión aduanera con la UE. Aunque ha dicho que reingresar en la Unión Aduanera “no es actualmente nuestra política”, se ha resistido a descartarlo del todo en entrevistas, sugiriendo que el Reino Unido debería explorar una integración económica más profunda.

El ministro de Salud, Wes Streeting, también ha defendido esta última opción.

Algunos parlamentarios, exministros y figuras del movimiento europeísta cercano a los laboristas también han defendido públicamente que el Reino Unido deberá acabar reingresando en la UE, aunque lo plantean como una cuestión “a décadas vista” y no como objetivo del Gobierno actual.

Sondeos entre votantes laboristas muestran mucho apoyo a pasos como reingresar en la Unión Aduanera o, a largo plazo, en la propia UE, sobre todo si se presenta como vía para mejorar la economía.

Además, think-tanks próximos al laborismo, como Centre for European Reform, critican las “líneas rojas” del partido y sugieren que, pasado un primer periodo de Gobierno, se abra un debate real sobre el papel futuro del Reino Unido en Europa, incluyendo opciones de integración más profunda.