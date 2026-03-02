Von der Leyen llama a la desescalada en la guerra de Irán: "La única solución duradera es la diplomática"

Von der Leyen insiste en la importancia de una transición creíble en Irán y el fin de sus programas nuclear y balístico.

El conflicto ha obligado a aplazar la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE prevista en Nicosia.

La presidenta de la Comisión Europea condena enérgicamente los ataques de Irán contra países del Golfo y la base británica en Chipre.

Ursula von der Leyen pide la desescalada en la guerra entre EEUU, Israel e Irán y apuesta por una solución diplomática.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado este lunes un llamamiento a la "desescalada" en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha apostado por una salida "diplomática", que a su juicio debe pasar por una "transición creíble" en Teherán que ponga fin a sus programas nuclear y balístico.

Von der Leyen ha condenado además "en los términos más enérgicos" los ataques de Irán contra los países del Golfo y también contra la base británica de Akrotiri, en Chipre.

El incidente ha forzado a aplazar la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que debía celebrarse este lunes y martes en Nicosia, en plena presidencia rotatoria chipriota del Consejo.

"Si bien la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza", avisa la presidenta.

"Condeno en los términos más enérgicos estos ataques temerarios e indiscriminados de Irán y de sus aliados contra territorios soberanos en toda la región", ha subrayado Von der Leyen en una breve comparecencia de prensa.

A su juicio, los acontecimientos en Oriente Próximo son "profundamente preocupantes", por lo que resulta imprescindible "trabajar con firmeza para desescalar y evitar que el conflicto se extienda".

"La estabilidad de la región es de suma importancia. La única solución duradera es una solución diplomática. Esto significa una transición creíble para Irán, el fin definitivo de sus programas nuclear y balístico, y el cese de las actividades desestabilizadoras en la región", sostiene la alemana.

Para Von der Leyen, la intervención militar de EEUU e Israel y la muerte del ayatolá Ali Jamenei abre "una esperanza renovada para el pueblo oprimido de Irán". "Apoyamos firmemente su derecho a decidir su propio futuro", ha subrayado.

El colegio de comisarios celebra esta tarde una reunión de emergencia para examinar el impacto en la UE de la guerra de Irán. "Porque, desde la energía hasta lo nuclear, pasando por el transporte, la migración y la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos", ha avisado la presidenta.